Có nên dùng cục sạc laptop cho điện thoại?

Nhiều người vẫn dùng riêng bộ sạc cho laptop và smartphone, dù cả 2 có chung cổng kết nối USB-C.

Có thể dùng chung cục sạc USB-C điện thoại lẫn laptop. Ảnh: Shutterstock.

Chuẩn USB-C ngày càng trở nên phổ biến trên các thiết bị điện tử tiêu dùng, đặc biệt là điện thoại và laptop. Lấy lí do cổng sạc smartphone dần thống nhất, có thể tận dụng từ máy cũ, nhiều nhà sản xuất ngừng tặng kèm cục sạc.

Tuy nhiên, bộ sạc vẫn là một thành phần không thể thiếu trong hộp sản phẩm laptop, nhiều trường hợp là sạc chuẩn USB-C, như MacBook, Chromebook và một số dòng máy tính Windows khác.

Điều này đặt ra câu hỏi: Có thể dùng bộ sạc USB-C của laptop cho smartphone hay không?

Theo BGR, câu trả lời ngắn gọn là có, nhất là đối với smartphone ra mắt trong vài năm gần đây. Dù vậy, còn một số vấn đề theo sau vẫn khiến nhiều người thắc mắc, như mức độ an toàn, tốc độ sạc tối ưu hay khả năng sạc nhanh như bộ sạc tiêu chuẩn.

Dễ dàng nhất với USB Power Delivery

Về cơ bản, người dùng có thể tận dụng bộ sạc laptop để nạp năng lượng cho cả smartphone của mình. Việc này đơn giản nhất khi cả 2 thiết bị đều hỗ trợ chuẩn USB-PD (USB Power Delivery).

Trường hợp lý tưởng nhất là cả bộ sạc lẫn thiết bị đều hỗ trợ USB Power Delivery. Ảnh: Shutterstock.

Đây là một tiêu chuẩn sạc được phát triển bởi USB IF, tổ chức quản lý và phát triển tiêu chuẩn USB. Nếu tương thích với USB-PD, bộ sạc sẽ kiểm tra xem thiết bị cần mức năng lượng bao nhiêu để cung cấp phù hợp. Từ đó, công suất sạc sẽ đảm bảo tối ưu nhất cho cả bộ sạc và máy.

Ưu điểm của USB-PD là cho phép bộ sạc hoạt động liền mạch với bất kỳ thiết bị nào khác có hỗ trợ USB-PD, chẳng hạn như điện thoại, máy tính bảng hoặc máy chơi game cầm tay.

Ở chiều ngược lại, điện thoại hỗ trợ USB-PD có thể được sạc bằng bất kỳ bộ sạc USB-PD nào, cho dù đó là bộ sạc đi kèm với một chiếc điện thoại khác, laptop hay máy chơi game.

Khi USB-C phổ biến rộng rãi, số thiết bị có khả năng hỗ trợ USB-PD xuất hiện ngày càng nhiều. Điển hình là iPhone, MacBook, iPad, điện thoại Google Pixel, dòng máy Samsung Galaxy đời mới nhất và hầu hết Chromebook. Tiêu chuẩn này cũng có mặt trên hàng loạt laptop Windows và smartphone Android khác.

Cẩn trọng khi thiếu USB Power Delivery

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút khi một hoặc cả 2 phía, cả bộ sạc laptop lẫn điện thoại, không hỗ trợ chuẩn USB-PD.

Về cơ bản, việc sạc smartphone bằng bộ sạc laptop USB-C vẫn an toàn ngay cả khi một hoặc cả 2 thiết bị không hỗ trợ USB-PD nhưng tuân thủ các thông số kỹ thuật USB-C cơ bản.

Hãy cẩn thận với các bộ sạc không rõ tiêu chuẩn. Ảnh: Shutterstock.

Nếu bộ sạc hỗ trợ USB-PD còn điện thoại thì không, quá trình kiểm tra, xác định mức năng lượng cần thiết sẽ không diễn ra. Bộ sạc mặc định ở chế độ công suất thấp an toàn, chỉ cung cấp dòng điện ra có điện áp 5V.

Tùy thuộc vào điện thoại, dòng điện đi kèm với điện áp có thể là 1,5 A hoặc 3 A, dẫn đến tốc độ sạc 7,5 W hoặc 15 W. Nhờ các tính năng an toàn được tích hợp trong tiêu chuẩn USB-PD, điện áp cao hơn không bao giờ xuất ra trừ khi thiết bị tiếp nhận yêu cầu rõ ràng.

Tương tự, nếu bộ sạc laptop không hỗ trợ USB-PD, thường sẽ mặc định điện áp ở mức 5V. Điện thoại sẽ phát hiện dòng điện thông qua cấu hình điện trở của các chân CC trên bộ sạc.

Dòng điện cung cấp tối đa là 3A, dẫn đến tốc độ sạc có thể đạt công suất cao nhất 15 W. Điều này có nghĩa là nếu cả bộ sạc laptop và điện thoại đều không hỗ trợ USB-PD, có thể điện thoại không được hỗ trợ sạc nhanh hoặc công suất sạc không qua mức 15 W.

Tuy nhiên, nếu không chắc chắn bộ sạc hoặc điện thoại có tương thích với chuẩn USB-C với nhau hay không, tốt nhất nên tránh sạc điện thoại bằng bộ sạc laptop để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, nên sử dụng cáp USB-C chất lượng cao để sạc điện thoại, vì điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình sạc và tốc độ sạc.