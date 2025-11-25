Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Sợ RAM tăng giá, Lenovo vung tiền tích trữ

  • Thứ ba, 25/11/2025 11:41 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Hành động mới đây của Lenovo hé lộ mức độ khan hiếm trong thị trường linh kiện, khi nhu cầu AI đẩy nhiều ngành công nghệ vào nguy cơ thiếu hụt kéo dài.

Lenovo tăng cường tích trữ chip. Ảnh: Bloomberg.

Lenovo đang chủ động mua vào và tích trữ lượng lớn bộ nhớ máy tính cùng các linh kiện quan trọng để đối phó nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Hành động này diễn ra trong bối cảnh thị trường AI bùng nổ tạo áp lực lớn lên toàn ngành phần cứng.

Trao đổi với Bloomberg ngày 24/11, Giám đốc Tài chính Lenovo Winston Cheng cho biết lượng tồn kho linh kiện của Lenovo hiện cao hơn khoảng 50% so với mức thông thường. Theo ông, cuộc đua xây dựng và mở rộng các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu đang đẩy giá linh kiện tăng mạnh, ảnh hưởng đến cả những nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng.

“Giá cả đang tăng rất mạnh. Tôi nghĩ đây là mức giá chưa từng có tiền lệ do nhu cầu liên quan đến AI”, Cheng nói.

Lãnh đạo Lenovo nhấn mạnh doanh nghiệp của ông có lợi thế về quy mô và các hợp đồng dài hạn, qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định trong giai đoạn thị trường biến động. “Những công ty có sẵn nguồn cung sẽ có vị thế tốt hơn”, ông Cheng nói thêm.

Theo đó, ông lớn công nghệ Trung Quốc đặt mục tiêu không chuyển chi phí tăng thêm sang khách hàng trong quý hiện tại nhằm duy trì đà tăng trưởng doanh số. Công ty sẽ tiếp tục cân đối giữa giá và khả năng cung ứng trong năm 2026 để đảm bảo chiến lược thị trường bền vững.

Trong tháng 11, Lenovo cho biết họ đã đảm bảo đủ chip nhớ cho toàn năm 2026 và tự tin có thể đối phó tình trạng thiếu hụt tốt hơn các đối thủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất cảnh báo nguy cơ nguồn cung suy giảm.

Hanh dong anh 1

Lenovo tự tin không tăng giá sản phẩm nhờ chiến lược tích trữ linh kiện. Ảnh: Bloomberg.

SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc cho biết tình trạng thiếu bộ nhớ, vốn là thành phần thiết yếu cho phần lớn thiết bị điện tử, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng ôtô và thiết bị tiêu dùng vào năm 2026. Xiaomi, nhà sản xuất smartphone lớn của Trung Quốc, cũng dự báo giá thiết bị di động có thể tăng trong năm tới nếu nguồn cung tiếp tục khan hiếm.

Việc Lenovo tích trữ linh kiện cho thấy sức ép ngày càng rõ rệt từ cơn sốt AI đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, hành động của công ty phản ánh nỗ lực trong việc giữ vững vị thế trên thị trường PC đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Quân bài cạnh tranh mới của Trung Quốc

Trung Quốc đang tận dụng các cụm chip Huawei khổng lồ và nguồn năng lượng giá rẻ để thúc đẩy tham vọng AI, bất chấp hạn chế công nghệ từ Mỹ.

14:54 7/11/2025

Trung Quốc tung đòn 'kết liễu' với Nvidia

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại căng thẳng, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sử dụng chip AI từ Mỹ trong hạ tầng trọng yếu.

06:31 6/11/2025

Công ty chip vô danh thành tâm điểm toàn cầu

Cuộc tranh chấp quyền kiểm soát nhà sản xuất chip Nexperia giữa Hà Lan và Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng của ngành ôtô toàn cầu.

17:14 27/10/2025

Minh Hoàng

Hành động Lenovo Tích trữ Chip AI Nguồn cung

Đọc tiếp

Camera iPhone Air bi che hinh anh

Camera iPhone Air bị chê

2 giờ trước 14:52 25/11/2025

0

Chuyên trang đánh giá chất lượng camera di động chỉ chấm 141 điểm cho iPhone Air, xếp hạng 41 trong tổng số toàn bộ smartphone toàn cầu.

Muc gia kho tin cua iPhone gap hinh anh

Mức giá khó tin của iPhone gập

5 giờ trước 12:05 25/11/2025

0

Một dự báo mới cho thấy chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ có mức giá rất cao, cùng phân khúc với dòng laptop đắt nhất của hãng là MacBook Pro 16 inch.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý