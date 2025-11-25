Sợ RAM tăng giá, Lenovo vung tiền tích trữ

Hành động mới đây của Lenovo hé lộ mức độ khan hiếm trong thị trường linh kiện, khi nhu cầu AI đẩy nhiều ngành công nghệ vào nguy cơ thiếu hụt kéo dài.

Lenovo tăng cường tích trữ chip. Ảnh: Bloomberg.

Lenovo đang chủ động mua vào và tích trữ lượng lớn bộ nhớ máy tính cùng các linh kiện quan trọng để đối phó nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Hành động này diễn ra trong bối cảnh thị trường AI bùng nổ tạo áp lực lớn lên toàn ngành phần cứng.

Trao đổi với Bloomberg ngày 24/11, Giám đốc Tài chính Lenovo Winston Cheng cho biết lượng tồn kho linh kiện của Lenovo hiện cao hơn khoảng 50% so với mức thông thường. Theo ông, cuộc đua xây dựng và mở rộng các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu đang đẩy giá linh kiện tăng mạnh, ảnh hưởng đến cả những nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng.

“Giá cả đang tăng rất mạnh. Tôi nghĩ đây là mức giá chưa từng có tiền lệ do nhu cầu liên quan đến AI”, Cheng nói.

Lãnh đạo Lenovo nhấn mạnh doanh nghiệp của ông có lợi thế về quy mô và các hợp đồng dài hạn, qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định trong giai đoạn thị trường biến động. “Những công ty có sẵn nguồn cung sẽ có vị thế tốt hơn”, ông Cheng nói thêm.

Theo đó, ông lớn công nghệ Trung Quốc đặt mục tiêu không chuyển chi phí tăng thêm sang khách hàng trong quý hiện tại nhằm duy trì đà tăng trưởng doanh số. Công ty sẽ tiếp tục cân đối giữa giá và khả năng cung ứng trong năm 2026 để đảm bảo chiến lược thị trường bền vững.

Trong tháng 11, Lenovo cho biết họ đã đảm bảo đủ chip nhớ cho toàn năm 2026 và tự tin có thể đối phó tình trạng thiếu hụt tốt hơn các đối thủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất cảnh báo nguy cơ nguồn cung suy giảm.

Lenovo tự tin không tăng giá sản phẩm nhờ chiến lược tích trữ linh kiện. Ảnh: Bloomberg.

SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc cho biết tình trạng thiếu bộ nhớ, vốn là thành phần thiết yếu cho phần lớn thiết bị điện tử, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng ôtô và thiết bị tiêu dùng vào năm 2026. Xiaomi, nhà sản xuất smartphone lớn của Trung Quốc, cũng dự báo giá thiết bị di động có thể tăng trong năm tới nếu nguồn cung tiếp tục khan hiếm.

Việc Lenovo tích trữ linh kiện cho thấy sức ép ngày càng rõ rệt từ cơn sốt AI đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, hành động của công ty phản ánh nỗ lực trong việc giữ vững vị thế trên thị trường PC đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.