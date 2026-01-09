Người Trung Quốc thi nhau livestream Tây Du Ký

Những nhân vật trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký bất ngờ trở thành trào lưu trên Douyin khi kết hợp hình thức tương tác trực tiếp.

Việc livestream với chủ đề phim Tây Du Ký đang thu hút lượng lớn người xem tại Trung Quốc.

Giữa năm 2025, khi các nền tảng livestream liên tục chạy đua công nghệ và thuật toán, một trào lưu tưởng như lỗi thời lại bất ngờ bùng nổ trên Douyin. Việc phát sóng trực tiếp hành trình thỉnh kinh trong phim Tây Du Ký đang thu hút hàng triệu lượt xem tại Trung Quốc.

Không cần kỹ xảo hiện đại hay trường quay hoành tráng, mô hình này vẫn thu hút lượng lớn người xem nhờ sự kết hợp giữa hoài niệm, tương tác trực tiếp và yếu tố đời thực.

Thay vì phát lại các phiên bản phim truyền hình quen thuộc, những buổi livestream này có sự xuất hiện của 4 người dẫn chương trình hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng, tái hiện chuyến đi về phương Tây bằng cách đi bộ.

Họ băng qua làng quê, núi rừng, khe suối ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Trong đó, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp và chịu sự “điều khiển” của khán giả.

Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình nằm ở tính tương tác. Người xem không chỉ bình luận mà còn trực tiếp quyết định diễn biến câu chuyện thông qua việc tặng quà, đề xuất thử thách hay yêu cầu thêm nhân vật. Hành trình có thể kéo dài, thay đổi tuyến đường hoặc “mở khóa” các tình tiết mới ngay trong lúc phát sóng.

Một ví dụ tiêu biểu là chương trình “Tây Du Ký ở Sơn Lưỡng”, từng thu hút hơn 50.000 người xem cùng lúc. Lượng tiền ủng hộ từ khán giả giúp buổi livestream này lọt top 100 bảng xếp hạng thu nhập của Douyin. Với một chương trình quy mô nhỏ mới khởi động vào đầu năm nay, đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Thậm chí, các đơn vị truyền thông lớn tại Trung Quốc như Tân Hoa Xã và CCTV cũng đưa tin như một hiện tượng văn hóa mạng tích cực.

Các streamer chủ yếu là những chàng trai địa phương ở Quảng Tây, nói giọng phổ thông và liên tục tung ra những câu thoại hài hước, gần gũi. Nhờ hiểu rõ nguyên tác Tây Du Ký, họ linh hoạt lồng ghép các chi tiết đời thường vào thế giới huyền thoại.

Nhiều streamer hoá trang thành các nhân vật trong bộ phim Tây Du Ký. Ảnh: Douyin.

Không chỉ diễn, họ thực sự đi những quãng đường rất dài. Có buổi livestream kéo dài hàng giờ trong rừng sâu, từ bùn lầy đến sườn núi dốc, tạo cảm giác chân thực như đang theo dõi một trường quay ngoài đời của Tây Du Ký phiên bản năm 1986.

Theo thời gian, nội dung phát trực tiếp cũng phát triển theo hướng “nuôi dưỡng”. Từ những cảnh leo núi đơn giản, câu chuyện dần phong phú hơn nhờ gợi ý của khán giả như tìm Bạch Long Mã, đặt tên thác nước là Hoa Quả Sơn hay mời thêm nữ streamer đóng vai yêu quái. Nhiều người xem cho biết họ theo dõi để giải trí sau giờ làm việc, trải nghiệm “du lịch ảo” và ngắm cảnh thiên nhiên hoang sơ qua từng bước chân của 4 nhân vật trải nghiệm.

Sự thành công của trào lưu mới này cho thấy sức sống bền bỉ của các tác phẩm kinh điển khi được kể lại bằng hình thức mới. Sự kết hợp giữa thương hiệu quen thuộc, yếu tố ngoài trời, tương tác thời gian thực và tính hài hước đời thường đã tạo nên một hiện tượng lan truyền, gợi mở hướng đi khác cho ngành livestream vốn đang dần bão hòa.