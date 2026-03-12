Cú sốc MacBook Neo

Sự xuất hiện của MacBook Neo giá 599 USD được đánh giá là cú sốc với thị trường laptop, buộc các hãng PC Windows phải xem lại chiến lược cạnh tranh.

MacBook Neo sở hữu hiệu năng tốt trong phân khúc laptop giá rẻ. Ảnh: Apple.

Apple vừa trình làng dòng sản phẩm MacBook giá rẻ đánh dấu sự thay đổi lớn trong thị trường laptop toàn cầu. Với mức giá khởi điểm 599 USD , MacBook Neo phá vỡ sự độc tôn trong phân khúc giá phổ thông của các nhà sản xuất máy tính Windows và dự kiến thúc đẩy doanh số Apple năm nay.

Các thương hiệu máy tính truyền thống đã bày tỏ sự lo lắng. "Đối với một thương hiệu phân khúc cao cấp, mức giá rẻ của MacBook Neo là một cú sốc đối với toàn ngành PC", Nick Wu, Quản lý tài chính của ASUS, cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp báo gần đây, S.Y. Hsu, CEO của ASUS, cũng cho rằng toàn hệ sinh thái PC, bao gồm Microsoft, Intel, và AMD đang họp bàn chiến lược đối phó. Họ buộc phải nâng cấp chất lượng sản phẩm của mình chứ không thể chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ như trước đây.

Sự xuất hiện của MacBook Neo mang lại lợi thế to lớn cho Apple. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce vừa công bố một báo cáo chi tiết dự báo rất khả quan, cho rằng Apple có thể bán được từ 4-5 triệu chiếc MacBook Neo trong năm nay.

Mẫu máy tính mới này sẽ giúp tổng lượng xuất xưởng máy tính của Apple tăng đáng kể. Mức tăng trưởng được kỳ vọng đạt gần 8%, diễn ra giữa lúc thị trường chung đang đi xuống.

Trong khi đó, bức tranh chung của thị trường máy tính xách tay đang khá ảm đạm. TrendForce ước tính lượng máy tính xách tay xuất xưởng sẽ giảm 9,2% trong năm 2026. Nhu cầu tiêu dùng đối với các thiết bị điện tử vẫn ở mức thấp. Đa số người dùng đang thắt chặt chi tiêu.

Trong bối cảnh đó, một chiếc MacBook giá rẻ trở thành tâm điểm chú ý do đáp ứng đúng nhu cầu mua sắm tiết kiệm. Các chuyên gia đánh giá Apple đã chọn thời điểm ra mắt rất hợp lý.

Một khó khăn khác của các hãng máy tính Windows còn đến từ cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất PC đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện, với giá bộ nhớ RAM và ổ cứng SSD đang tăng lên từng ngày. Sự thiếu hụt linh kiện này bắt nguồn từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo, khiến các trung tâm dữ liệu khẩn trương thu gom một lượng lớn chip nhớ. Tình trạng khan hiếm này được dự báo sẽ kéo dài đến tận cuối năm 2027.

Chi phí linh kiện đắt đỏ đẩy các hãng máy tính Windows buộc phải cắt giảm danh mục sản phẩm. Các hãng đang ngưng sản xuất các mẫu giá rẻ, ưu tiên linh kiện cho dòng máy tính đắt tiền, dẫn đến giá bán lẻ bị đẩy lên rất cao. TrendForce đưa ra dự báo rằng giá máy tính Windows có thể tăng từ 30-40% do chi phí linh kiện và CPU.

Trái ngược với tình cảnh đó, Apple hầu như miễn nhiễm với đợt tăng giá này. Hãng công nghệ Mỹ tự thiết kế dòng chip silicon riêng biệt, cũng như nắm trong tay nhiều hợp đồng cung ứng linh kiện.

MacBook Neo thu hút người dùng nhờ ngoại hình nhôm nguyên khối chắc chắn. Màn hình Liquid Retina 13 inch mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và độ phân giải hiển thị vượt trội so với các máy tính PC cùng tầm giá. Thiết bị được trang bị vi xử lý A18 Pro, có thể xử lý các tác vụ làm việc cơ bản. Học sinh, sinh viên khá ưa thích thời lượng pin cũng như các màu sắc trẻ trung của dòng máy.