'Vương quốc hạnh phúc' đặt cược vào Bitcoin

Chảy máu chất xám, thất nghiệp leo thang, du lịch đóng băng đã thúc đẩy Bhutan tập trung vào việc khai thác Bitcoin nhằm thay đổi tình hình trong nước.

Bhutan đang đặt cược tương lai đất nước vào Bitcoin. Ảnh: Euronews.

Chính phủ Bhutan đã âm thầm khởi động chương trình khai thác Bitcoin do nhà nước dẫn đầu từ năm 2019, song không thông báo công khai cho người dân. Lợi thế của Bhutan là hệ thống thuỷ điện khổng lồ từ dãy Himalaya. Đây là điều kiện lý tưởng cho hoạt động khai thác tiêu tốn điện năng lớn.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Bhutan nắm giữ khoảng 13.000 BTC. Hiện tại, quốc gia này ước tính còn khoảng 5.400 Bitcoin, đứng thứ 7 thế giới về lượng dự trữ. Theo các báo cáo truyền thông, Bhutan đã bán lượng Bitcoin trị giá 42,5 triệu USD từ đầu năm đến nay.

Trọng tâm của chiến lược kinh tế mới là đặc khu hành chính Gelephu Mindfulness City, dự án do Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khởi xướng, nằm ở miền nam Bhutan, gần biên giới với Ấn Độ.

Đây không phải thành phố thông thường. Gelephu áp dụng Luật Công ty của Singapore làm khung pháp lý. Một hệ thống tư pháp độc lập sẽ được thành lập và hoạt động với quyền tự chủ pháp lý trong 20 năm. Mục tiêu của việc này là thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về Tác động của AI tại Ấn Độ hồi tháng 2, Thủ tướng Tshering Tobgay cho biết Bhutan sẽ dùng "nguồn năng lượng tái tạo sạch, xanh tại Thành phố Gelephu để đạt được các mục tiêu chung về AI".

Trong đó, Bitcoin sẽ được tích hợp vào hệ thống thanh toán của thành phố. Ngoài ra, đây còn được xem là tài sản dự trữ chiến lược giúp phòng ngừa lạm phát và mất giá tiền tệ.

Dự án nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ấn Độ. Để đẩy nhanh tiến độ, 2 tuyến đường sắt đang được lên kế hoạch giữa 2 nước, bao gồm tuyến nối bang Assam với Gelephu với tổng chi phí khoảng 434 triệu USD do Ấn Độ tài trợ toàn bộ. Đây sẽ là những tuyến đường sắt đầu tiên trong lịch sử Bhutan.

"Việc thu hút người Bhutan có trình độ từ nước ngoài sẽ dễ dàng hơn nếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ hơn là sản xuất", Aditya Gowdara Shivamurthy từ tổ chức nghiên cứu Observer Research Foundation nhận định.

Việc dùng tài nguyên thiên nhiên sẵn có để tạo ra nguồn lực tài chính mới, thu hút nhân tài và giữ chân người trẻ là bước đi chiến lược của Bhutan. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Bitcoin cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn. Trong đó, một đợt lao dốc mạnh của thị trường tiền mã hóa đều có thể giáng đòn trực tiếp vào ngân sách quốc gia, khiến Bhutan dễ rơi vào thế bị động.