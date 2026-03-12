Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Vương quốc hạnh phúc' đặt cược vào Bitcoin

  • Thứ năm, 12/3/2026 16:42 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Chảy máu chất xám, thất nghiệp leo thang, du lịch đóng băng đã thúc đẩy Bhutan tập trung vào việc khai thác Bitcoin nhằm thay đổi tình hình trong nước.

Bhutan đang đặt cược tương lai đất nước vào Bitcoin. Ảnh: Euronews.

Chính phủ Bhutan đã âm thầm khởi động chương trình khai thác Bitcoin do nhà nước dẫn đầu từ năm 2019, song không thông báo công khai cho người dân. Lợi thế của Bhutan là hệ thống thuỷ điện khổng lồ từ dãy Himalaya. Đây là điều kiện lý tưởng cho hoạt động khai thác tiêu tốn điện năng lớn.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Bhutan nắm giữ khoảng 13.000 BTC. Hiện tại, quốc gia này ước tính còn khoảng 5.400 Bitcoin, đứng thứ 7 thế giới về lượng dự trữ. Theo các báo cáo truyền thông, Bhutan đã bán lượng Bitcoin trị giá 42,5 triệu USD từ đầu năm đến nay.

Trọng tâm của chiến lược kinh tế mới là đặc khu hành chính Gelephu Mindfulness City, dự án do Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khởi xướng, nằm ở miền nam Bhutan, gần biên giới với Ấn Độ.

Đây không phải thành phố thông thường. Gelephu áp dụng Luật Công ty của Singapore làm khung pháp lý. Một hệ thống tư pháp độc lập sẽ được thành lập và hoạt động với quyền tự chủ pháp lý trong 20 năm. Mục tiêu của việc này là thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về Tác động của AI tại Ấn Độ hồi tháng 2, Thủ tướng Tshering Tobgay cho biết Bhutan sẽ dùng "nguồn năng lượng tái tạo sạch, xanh tại Thành phố Gelephu để đạt được các mục tiêu chung về AI".

Trong đó, Bitcoin sẽ được tích hợp vào hệ thống thanh toán của thành phố. Ngoài ra, đây còn được xem là tài sản dự trữ chiến lược giúp phòng ngừa lạm phát và mất giá tiền tệ.

Dự án nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ấn Độ. Để đẩy nhanh tiến độ, 2 tuyến đường sắt đang được lên kế hoạch giữa 2 nước, bao gồm tuyến nối bang Assam với Gelephu với tổng chi phí khoảng 434 triệu USD do Ấn Độ tài trợ toàn bộ. Đây sẽ là những tuyến đường sắt đầu tiên trong lịch sử Bhutan.

"Việc thu hút người Bhutan có trình độ từ nước ngoài sẽ dễ dàng hơn nếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ hơn là sản xuất", Aditya Gowdara Shivamurthy từ tổ chức nghiên cứu Observer Research Foundation nhận định.

Việc dùng tài nguyên thiên nhiên sẵn có để tạo ra nguồn lực tài chính mới, thu hút nhân tài và giữ chân người trẻ là bước đi chiến lược của Bhutan. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Bitcoin cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn. Trong đó, một đợt lao dốc mạnh của thị trường tiền mã hóa đều có thể giáng đòn trực tiếp vào ngân sách quốc gia, khiến Bhutan dễ rơi vào thế bị động.

Minh Hoàng

Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin Bhutan Khai thác Đào coin BTC

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

