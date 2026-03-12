Ai sẽ mua MacBook giá 600 USD?

MacBook Neo nhắm vào những tệp khách hàng nhất định, chấp nhận nhiều đánh đổi để đạt giá bán 600 USD.

MacBook Neo được xem như làn gió mới của thị trường laptop. Với giá khởi điểm 600 USD , sản phẩm trang bị chip xử lý mang từ iPhone, giữ kiểu dáng cao cấp như MacBook Air hay Pro.

Khi những chiếc MacBook Neo đầu tiên đến tay người dùng, các trang tin quốc tế đã chia sẻ đánh giá sản phẩm. Đa số tác giả đồng tình đây là model phù hợp với hầu hết người dùng phổ thông. Việc Apple "hy sinh" nhiều tính năng để đạt giá rẻ cũng là chủ đề được tập trung thảo luận.

Thiết kế không rẻ tiền

Nhiều laptop giá rẻ hiện nay sử dụng chất liệu nhựa hoặc kết hợp nhôm-nhựa. Nếu dùng nhôm hoàn toàn, chúng khá mỏng manh.

Điều đó không xảy ra trên MacBook Neo. Tuy ở mức giá rẻ hơn, sản phẩm vẫn dùng chất liệu nhôm và thân máy chắc chắn, cho cảm giác cứng cáp tương tự MacBook Air hay Pro.

"Neo không làm giảm giá trị thương hiệu MacBook", tác giả Matt Elliott từ CNET nhấn mạnh.

Thiết bị có khối lượng tổng thể 1,2 kg, tương đương MacBook Air M5. Màu sắc cũng là điểm nhấn trên MacBook Neo với 4 tùy chọn gồm bạc, vàng chanh, xanh dương đậm và hồng nhạt.

Ngoài kích thước nhỏ gọn và màu nổi bật, điểm khác biệt còn lại trong thiết kế của MacBook Neo đến từ các cạnh bo tròn hơn, bàn phím phủ màu đồng bộ vỏ máy.

Thiết kế của MacBook Neo. Ảnh: Stuff.

Viết trên Wired, tác giả Luke Larsen đánh giá cao việc Apple chú trọng màu sắc bằng cách thay đổi màu phím bấm, tạo nên vẻ ngoài độc đáo cho MacBook Neo.

"Tương tự iMac, Apple cũng đưa màu sắc này vào phần mềm của MacBook Neo... Hình nền, các nút hộp thoại, thư mục và văn bản chọn có màu giống nhau. Chỉ Apple mới làm được điều này bởi họ sở hữu cả phần cứng và phần mềm", Larsen chia sẻ.

Bàn phím của MacBook Neo sử dụng cơ chế cắt kéo với hành trình phím đủ sâu, cảm giác gõ phím êm và thoải mái. Tuy nhiên, hệ thống này bị cắt bỏ đèn nền bên dưới.

Trackpad trên MacBook Neo cũng rất khác. Thay vì dùng cơ chế cảm ứng lực (Force Touch), Apple chuyển sang hệ thống vật lý truyền thống, hỗ trợ cảm ứng đa điểm.

Dù cảm giác bấm hơi khác so với MacBook Air hay Pro, trackpad trên MacBook Neo vẫn được đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt khi có thể nhấn ở mọi vị trí trên bề mặt.

"Trackpad của MacBook Neo là hệ thống yêu thích nhất trên mọi laptop mà tôi từng đánh giá những năm qua", tác giả Henry T. Casey từ CNN nhận xét.

Chip iPhone mạnh đến đâu?

MacBook Neo trang bị màn hình Liquid Retina kích thước 13 inch. Apple loại bỏ dải khuyết chứa webcam, viền màn hình phía trên dày hơn so với MacBook Pro hay Air. Đây cũng là chi tiết được Luke Larsen từ Wired đánh giá cao.

Thử nghiệm của CNET cho thấy độ sáng màn hình của MacBook Neo đạt tối đa 518 nit, cao hơn nhiều laptop giá rẻ khác (khoảng 300-400 nit).

Khả năng hiển thị màu rộng trên MacBook Neo khá giới hạn khi chỉ đáp ứng khoảng 73% dải màu AdobeRGB và 74% P3. Dù vậy, Elliott nhấn mạnh những người đòi hỏi màu màn hình chuẩn không phải đối tượng sản phẩm này nhắm đến.

MacBook Neo không sử dụng chip thuộc dòng M, thay vào đó là A18 Pro từ iPhone 16 Pro. Do không trang bị quạt tản nhiệt, thiết bị hoàn toàn im lặng trong quá trình hoạt động.

MacBook Neo trang bị chip lấy từ iPhone. Ảnh: CNN.

Những đánh giá cho thấy A18 Pro đủ sức xử lý hầu hết tác vụ cơ bản. Tốc độ mở ứng dụng, chuyển cửa sổ nhanh chóng. Người dùng có thể chỉnh sửa văn bản hoặc biên tập ảnh nhẹ nhàng.

"A18 Pro ít nhất cũng tương đương, hoặc thậm chí vượt trội M1 về nhiều mặt", Wired nhấn mạnh.

Trong thử nghiệm của CNET với công cụ Geekbench 6, A18 Pro cho hiệu năng đơn nhân 3.541 điểm, đa nhân đạt 8.958 điểm.

Về hiệu năng đơn nhân, MacBook Neo vượt qua một số laptop Windows như Acer Aspire 14 AI hay HP OmniBook 5 14, thậm chí cao hơn MacBook Air M2 và M3. Tuy nhiên, câu chuyện lại khác với các bài kiểm tra đa nhân.

Khi sử dụng phần mềm Cinebench 2024, Ars Technica nhận thấy xung nhịp của A18 Pro giảm mạnh sau vài phút. Tốc độ ban đầu đạt 4 GHz nhưng nhanh chóng hạ xuống dưới 3 GHz. Những model khác như MacBook Air M1 hay MacBook Air M5 duy trì xung ổn định trong 10 phút.

Một số bài chấm điểm hiệu năng của MacBook Neo. Ảnh: Ars Technica.

Sự sụt giảm xuất phát từ giới hạn điện năng của chip. Khi dựng video, A18 Pro chỉ sử dụng trung bình 4 W điện. Để so sánh, MacBook Air M1 tiêu thụ khoảng 11,5 W, còn MacBook Air M5 là 16,1 W.

Điều đó cũng hạn chế khả năng chơi game của MacBook Neo. Thiết bị có thể chạy mượt các game nhẹ nhàng trên Mac App Store. Trong khi đó, những game như Shadow of the Tomb Raider (cài từ Steam) chỉ đạt khoảng 13 fps, không thể chơi bình thường.

"A18 Pro vẫn bị giảm tốc độ như thể nó nằm trong smartphone với không gian hạn chế, dù về lý thuyết MacBook Neo có đủ không gian cho hệ thống tản nhiệt thụ động lớn hơn", phóng viên Andrew Cunningham từ Ars Technica chia sẻ.

Dù sức mạnh tổng thể bị giới hạn, A18 Pro vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên laptop giá rẻ, vốn dành cho những người hiếm khi đẩy sức mạnh CPU hay GPU lên tối đa. Cây viết Dan Grabham từ Stuff nhấn mạnh nếu đã chọn MacBook Neo, việc nâng cấp lên M4 cũng "không quá khác biệt" với hầu hết người dùng.

Những đánh đổi khác

Giới hạn đáng chú ý trên MacBook Neo đến từ bộ nhớ RAM 8 GB và không thể nâng cấp. Theo Wired, tính năng tìm kiếm Spotlight tự động chiếm 170 MB RAM ở chế độ nền. Thiết bị cũng sử dụng khoảng 4 GB RAM kể cả khi không bật ứng dụng khác.

Điểm yếu của RAM 8 GB nhanh chóng bộc lộ khi chạy nhiều app cùng lúc. Trình duyệt Safari phải tải lại liên tục khi mở khoảng 20 tab hỗn hợp. Thiết bị cũng "lag" nhẹ khi chuyển qua lại giữa các app đồ họa. Việc kiểm soát và tắt bớt ứng dụng chạy ngầm trở thành thao tác cần làm quen.

"Tuy đủ dùng cho hầu hết trường hợp, 8 GB chắc chắn sẽ hạn chế khi chạy những app phức tạp hơn... Con số này có thể không đủ đáp ứng nhu cầu trong tương lai, dù đây không phải laptop cho người thường làm nhiều việc cùng lúc", Dan Grabham từ Stuff nhận định.

Các cổng USB-C trên MacBook Neo. Ảnh: Bloomberg.

Ổ SSD trên máy cũng không quá nhanh. Theo Wired, tốc độ ghi trung bình đạt 1.350 Mbps, chậm hơn khoảng một nửa so với MacBook Air M1. Người dùng sẽ cảm nhận thời gian lâu hơn rõ rệt khi chép file dung lượng lớn hoặc cài phần mềm nặng.

Dung lượng lưu trữ 256 GB cũng có thể nhanh chóng đầy sau thời gian ngắn. Nếu bỏ thêm 100 USD , người dùng không chỉ sở hữu dung lượng 512 GB, mà còn có cảm biến vân tay Touch ID trên bàn phím.

Theo Matt Elliott từ trang tin CNET, việc trang bị Touch ID mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt khi đăng nhập và thanh toán trực tuyến.

"Phần lớn người dùng sẽ hưởng lợi nhờ dung lượng lưu trữ bổ sung, và theo ý kiến của tôi, mọi người nên có Touch ID", Elliott nhận định.

Các cổng kết nối trên MacBook Neo cũng dễ gây nhầm lẫn. Ngoài việc bỏ MagSafe và giữ lại cổng 3,5 mm, 2 cổng USB-C trên máy lại có thông số khác nhau.

Một cổng USB-C hỗ trợ chuẩn USB3 tốc độ cao hơn (tối đa 10 Gbps), có thể xuất màn hình tối đa 4K@60 Hz. Trong khi đó, cổng còn lại chỉ hỗ trợ USB2 với tốc độ 480 Mbps.

Cảm biến vân tay chỉ hỗ trợ trên MacBook Neo dung lượng 512 GB. Ảnh: Ars Technica.

"Tốc độ cổng USB-C này đã lỗi thời từ năm 2001. Nó thực sự không nên xuất hiện trên một chiếc laptop đời mới, kể cả máy giá rẻ. Để so sánh, MacBook Air 2020 sở hữu cổng Thunderbolt nhanh gấp 80 lần", tác giả Luke Larsen từ Wired phàn nàn.

Pin của MacBook Neo có dung lượng 36,5 Wh, thấp hơn MacBook Air (53,8 Wh). Đánh giá cho thấy sản phẩm trụ khoảng 13 tiếng 57 phút khi phát video 4K liên tục, hoặc 8-10 tiếng khi sử dụng hỗn hợp, vừa đủ trong ngày nhưng không thể lâu như MacBook Air.

Apple tặng kèm MacBook Neo củ sạc 20 W, tốc độ không quá nhanh khi cần 1 tiếng 45 phút để sạc lên 80%, và 2,5 tiếng để sạc đầy pin.

Hệ thống 2 loa ngoài trên máy được đánh giá cao khi phát âm lượng lớn, bass rõ ràng và chi tiết. Trang Ars Technica cho rằng như vậy vẫn tích cực hơn so với tiêu chuẩn "chỉ phát ra tiếng là được" trên những laptop cùng tầm giá.

MacBook Neo dành cho ai?

MacBook Neo hướng đến một số phân khúc hoàn toàn mới, gồm những người không muốn chi quá 1.000 USD cho laptop. Sản phẩm cũng nhắm đến bậc phụ huynh, thường không muốn mua máy tính quá đắt tiền cho con cái.

"MacBook Neo cơ bản là chiếc laptop tốt nhất để học tập, đặc biệt nếu bạn hoặc học sinh mà bạn muốn mua đã có một chiếc iPhone", Matt Elliott từ trang CNET cho biết.

Sản phẩm cũng là lựa chọn lý tưởng cho người dùng iPhone hoặc iPad. Đây là bước đệm phù hợp để bước vào thế giới máy Mac.

Cạnh trái của MacBook Neo. Ảnh: Ars Technica.

"Đây có thể là máy Mac đầu tiên cho những người chỉ dùng iPhone hoặc iPad trước đây, cũng có thể là chiếc laptop đầu tiên cho con em hoặc sinh viên eo hẹp tài chính, đặc biệt với khoản trợ giá 100 USD cho giáo dục.

Đây cũng là bản nâng cấp khá tốt cho người dùng MacBook Air chip Intel, không có màn hình Retina từ thời 2010-2019. Những chiếc máy cũ kỹ, ọp ẹp, lỗi thời mà tôi thường thấy tại quán cà phê và trên tàu", Andrew Cunningham từ Ars Technica đánh giá.

Ngoài nhóm học sinh, MacBook Neo còn hướng tới người dùng phổ thông. Chủ doanh nghiệp nhỏ, trợ lý cá nhân hoặc người thân trong gia đình cũng nằm trong tệp khách hàng này.

Nhu cầu của họ thường chỉ dừng lại ở các tác vụ cơ bản, không chạy phần mềm đồ họa nặng hay xử lý AI. Sự đơn giản của hệ điều hành macOS kết hợp mức giá rẻ tạo ra sức hút lớn.

"Khi lần đầu nhìn cận cảnh MacBook Neo, tôi nhanh chóng nghĩ rằng mình đã tìm thấy chiếc laptop tiếp theo cho bố rồi", Henry T. Casey từ CNN chia sẻ.