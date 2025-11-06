Trung Quốc tung đòn 'kết liễu' với Nvidia

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại căng thẳng, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sử dụng chip AI từ Mỹ trong hạ tầng trọng yếu.

Các hãng chip Mỹ sẽ gặp khó khăn tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn mới nhắm thẳng vào nhà sản xuất chip của Mỹ như Nvidia, AMD và Intel. Theo đó, các dự án trung tâm dữ liệu mới nếu nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ nhà nước chỉ được sử dụng chip AI do trong nước sản xuất.

Trong những tuần gần đây tại thị trường này, các trung tâm dữ liệu đang xây dựng dưới 30% phải gỡ bỏ toàn bộ chip nước ngoài đã lắp đặt hoặc hủy kế hoạch mua chúng. Trong khi các dự án đã ở giai đoạn thi công cao hơn sẽ được xem xét riêng từng trường hợp.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ căng thẳng, động thái này được xem như một bước đi lớn của Trung Quốc nhằm loại bỏ công nghệ nước ngoài khỏi hạ tầng trọng yếu của mình. Đồng thời, Bắc Kinh đang thể hiện quyết tâm đạt được khả năng tự chủ về chip AI.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã tỏ ra lo ngại khi Trung Quốc tiếp cận được các chip AI tiên tiến. Cả hai bên đều cạnh tranh vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo.

Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cho phép nước này làm việc với Nvidia, nhưng không phải đối với các loại chip tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, động thái mới nhất đã dập tắt hy vọng của Nvidia trong việc giành lại thị phần tại Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội cho các đối thủ nội địa, bao gồm Huawei, tăng doanh số bán chip.

Hiện chưa rõ hướng dẫn này được áp dụng trên toàn quốc hay chỉ một số tỉnh nhất định. Các nguồn tin cũng không tiết lộ cơ quan quản lý Trung Quốc nào đã ban hành chỉ thị.

Kể từ năm 2021, các dự án trung tâm dữ liệu AI tại Trung Quốc đã thu hút hơn 100 tỷ USD vốn đầu tư từ nhà nước. Hầu hết đều nhận được một hình thức hỗ trợ tài chính nào đó từ chính phủ để phục vụ việc xây dựng.

Một số dự án đã bị đình chỉ trước khi khởi công do chỉ thị này, bao gồm một cơ sở ở tỉnh phía tây bắc từng có kế hoạch sử dụng chip Nvidia, theo Reuters. Dự án này do một công ty công nghệ tư nhân được nhận vốn nhà nước phát triển, và hiện đã bị tạm dừng.

Trung Quốc từ lâu đã thực hiện một loạt động thái, bao gồm cả các biện pháp trả đũa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, để giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Năm nay, Trung Quốc đã giới thiệu một trung tâm dữ liệu mới được vận hành hoàn toàn bằng chip AI nội địa. Vào năm 2023, họ cũng đã cấm sử dụng sản phẩm của Micron trong hạ tầng trọng yếu.

Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã nhiều lần vận động ông Trump cho phép bán thêm chip sang, lập luận rằng việc giữ cho ngành AI của Trung Quốc vào thế bị phụ thuộc là có lợi cho nước Mỹ. Theo dữ liệu của công ty, thị phần chip AI của Nvidia tại Trung Quốc hiện là 0%, so với mức 95% vào năm 2022.

Với chỉ thị mới này, chính phủ Trung Quốc đang tạo thêm thị phần cho các nhà sản xuất chip trong nước. Các sản phẩm từ những công ty như Huawei, Cambricon, MetaX hiện đã có thể cạnh tranh với một số dòng chip của Nvidia, nhưng các nhà phát triển tỏ ra dè dặt khi chuyển sang sử dụng giải pháp nội địa.

Tuy vậy, động thái này tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng khoảng cách về năng lực điện toán AI giữa Mỹ và Trung Quốc. Microsoft, OpenAI, Meta đã cam kết chi hàng tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu vận hành bằng chip tiên tiến nhất của Nvidia

Trong khi đó, các nhà sản xuất chip Trung Quốc đang gặp khó khăn thiếu hụt nguồn cung do lệnh trừng phạt đối với thiết bị sản xuất chất bán dẫn.