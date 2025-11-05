Lý do ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Hàn Quốc điện thoại Xiaomi

Việc ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Hàn Quốc chiếc điện thoại Xiaomi thay vì Huawei mang nhiều ý nghĩa và thông điệp ngoại giao giữa 2 nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình tặng Tổng thống Lee Jae Myung điện thoại Xiaomi. Ảnh: Korea Times.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc mới đây, một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Lee Jae Myung diễn ra khi ông Tập tặng nhà lãnh đạo Hàn Quốc một chiếc điện thoại thông minh Xiaomi. Màn trao đổi dí dỏm giữa 2 nhà lãnh đạo nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Khi nhận món quà, ông Lee mỉm cười và hỏi về tính bảo mật của chiếc điện thoại. Trong khi đó, ông Tập đáp lại rằng họ nên cùng nhau kiểm tra. Một quan chức Trung Quốc tháp tùng ông Tập sau đó cho biết đây là mẫu Xiaomi sản xuất vào năm 2024, sử dụng màn hình do LG sản xuất.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một tình huống ngoại giao nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc ông Tập chọn Xiaomi thay vì Huawei, thương hiệu công nghệ hàng đầu Trung Quốc, mang nhiều thông điệp chính trị và kinh tế.

Thông thường, các lãnh đạo Trung Quốc có xu hướng chọn sản phẩm của Huawei khi tặng đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, Huawei hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và gặp nhiều khó khăn ở thị trường quốc tế, đặc biệt tại Hàn Quốc, nơi hình ảnh thương hiệu không được ưa chuộng. Trong khi đó, Xiaomi vẫn tránh được các biện pháp trừng phạt và có hình ảnh thân thiện hơn với người tiêu dùng Hàn Quốc.

Một điểm đáng chú ý khác là Xiaomi 15 Ultra, chiếc điện thoại ông Tập chọn, được cho là sử dụng tấm nền của LG hoặc Samsung, 2 thương hiệu Hàn Quốc. Trong khi đó, các mẫu Xiaomi 17 mới ra mắt đều đang dùng linh kiện màn hình từ hãng Trung Quốc.

Bởi vậy, việc ông Tập tặng ông Lee một chiếc điện thoại Xiaomi được cho là động thái biểu tượng, nhằm gợi lại tinh thần hợp tác kinh tế và tạo quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia.

Tại hội nghị thượng đỉnh, 2 nhà lãnh đạo công khai đề cập những khác biệt trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí cùng “giải quyết những gì có thể”.