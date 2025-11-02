Chủ tịch Tập Cận Bình tặng máy Xiaomi cho tổng thống Hàn Quốc

Một trong những món quà được phía Trung Quốc chuẩn bị là cặp điện thoại Xiaomi, có sự tham gia cung cấp linh kiện của công ty Hàn Quốc.

Hai chiếc điện thoại Xiaomi được phía Trung Quốc gửi tặng. Ảnh: Chosun.

Theo Chosun, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 1/11. Hai bên ngoài các phần trao đổi còn tặng nhau món quà đã chuẩn bị trước. Một trong những phần phía Trung Quốc đưa ra bất ngờ là smartphone.

Cụ thể, hai chiếc máy nguyên tem được Chủ tịch Tập Cận Bình gửi tặng đến từ Xiaomi, cụ thể là mẫu Xiaomi 15 Ultra ra mắt vào đầu năm nay. Đại diện Trung Quốc chia sẻ thông tin về thiết bị, cho biết linh kiện của nó một phần đến từ công ty Hàn Quốc. “Chiếc máy này do Xiaomi sản xuất năm ngoái. Màn hình là của Hàn Quốc. Món quà này dành tặng phu nhân Kim Hye-kyung”, phụ tá Chủ Tịch Tập Cận Bình nói.

Sau khi nghe giải thích, Tổng thống Hàn Quốc cầm chiếc điện thoại thông minh Xiaomi xem thử rồi mỉm cười. “Bảo mật thông tin có tốt không?”, ông Lee hỏi. “Để xem có back-door không”, Chủ tịch Tập vui vẻ đáp lời. Đây rõ ràng là lời nói đùa từ cả hai phía.

Tuy nhiên, bảo mật đúng là vấn đề được các vị nguyên thủ quan tâm. Ngoài ra, một số điện thoại Trung Quốc cũng bị nghi ngờ có cài phần mềm gián điệp trong quá khứ.

Việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn smartphone Xiaomi để tặng người đồng cấp cũng gây bất ngờ. Hàn Quốc, với Samsung vẫn nổi tiếng là những nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới. Mẫu Xiaomi 15 Ultra dùng màn hình OLED do chính Samsung chế tạo. Ngoài ra, công ty này còn bán cảm biến camera cho các đối tác Trung Quốc.

Sau Huawei, Xiaomi được xem là đại diện tiêu biểu của ngành sản xuất công nghệ cao Trung Quốc. Dòng Xiaomi 15 không phải sản phẩm mới nhất của hãng. Thế hệ 17 ra mắt cách đây không lâu gây tiếng vang với thiết kế màn hình phụ độc đáo. Tuy nhiên, biến thể Ultra của dải sản phẩm này vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, nó chưa có phiên bản quốc tế, không thuận tiện để sử dụng tại thị trường ngoài Trung Quốc.

Gần đây, Xiaomi cũng có những bước tiến mới khi tìm cách xâm nhập thị trường Hàn Quốc. Đây là bài toán không dễ khi Samsung áp đảo ở quê nhà. Ngoài ra, iPhone cũng là mặt hàng thời thượng, được giới trẻ quốc gia này ưa chuộng.