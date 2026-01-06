Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sạc dự phòng sắp không còn cần thiết

  • Thứ ba, 6/1/2026 11:15 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Sự xuất hiện của smartphone với viên pin 10.000 mAh đi cùng công nghệ hỗ trợ sạc ngược công suất cao đang khiến sạc dự phòng mất đi vai trò vốn có.

Người dùng có thể không cần sử dụng sạc dự phòng trong tương lai. Ảnh: Engadget.

Sạc dự phòng từng là giải pháp quen thuộc với người dùng smartphone, lại đang đứng trước nguy cơ bị “đánh bật” khỏi thói quen tiêu dùng. Nguyên nhân không đến từ giá thuê hay độ tiện lợi, nó xuất phát trực tiếp từ những thay đổi nhanh chóng của chính ngành sản xuất điện thoại di động.

Theo đó, điện thoại di động có thể hoàn toàn thay thế các cục sạc dự phòng truyền thống. Thực tế cho thấy nhiều mẫu smartphone nội địa tại Trung Quốc đã được trang bị dung lượng pin lớn hơn đáng kể so với trước đây, phổ biến ở mức 9.000 mAh, thậm chí tiệm cận hoặc vượt mốc 10.000 mAh.

Giới quan sát cho rằng chỉ người dùng iPhone, vốn có pin dung lượng khiêm tốn, mới là nhóm khách hàng duy trì doanh thu cho thị trường pin sạc dự phòng. Tuy nhiên, ngay cả nhóm người dùng cuối cùng này cũng đang dần bị các nhà sản xuất điện thoại trong nước “giành lại” bằng phần cứng pin và công nghệ sạc.

Một ví dụ đáng chú ý là mẫu Honor Power 2 vừa được giới thiệu, sở hữu viên pin với dung lượng 10.080 mAh. Không dừng lại ở mức pin khủng, thiết bị này còn hỗ trợ sạc ngược có dây với công suất lên tới 27 W, con số vốn chỉ xuất hiện trên các pin dự phòng chuyên dụng.

Theo công bố, chỉ trong khoảng 30 phút, Honor Power 2 có thể sạc cho iPhone lên gần 50% pin. Xét cả dung lượng lẫn tốc độ, mẫu máy này thậm chí vượt trội so với nhiều sạc dự phòng giá rẻ đang được bán trên thị trường.

Sac du phong anh 1

Honor Power 2 có thể sạc 50% pin cho iPhone trong vòng 30 phút. Ảnh: GSMArena.

Không chỉ Honor, OnePlus cũng đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Turbo 6 mới, hỗ trợ sạc ngược có dây công suất tối đa 27 W. Trong điều kiện tương tự, thiết bị có thể sạc iPhone khoảng 45% pin trong nửa giờ. Ngoài điện thoại, chức năng này còn có thể dùng để sạc các thiết bị điện tử nhỏ khác như bàn chải đánh răng điện, khóa cửa thông minh, đồng hồ hay tai nghe không dây.

Trước đây, công nghệ sạc ngược có dây từng bị đánh giá là tính năng "thừa thãi". Nguyên nhân nằm ở chính giới hạn phần cứng khi pin điện thoại chỉ dao động trong khoảng 5.000-6.000 mAh, khiến việc chia sẻ năng lượng cho thiết bị khác trở nên thiếu thực tế.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi. Khi dung lượng pin đạt mốc 10.000 mAh và công suất sạc ngược ngày càng tăng, smartphone bắt đầu mang dáng dấp của một viên pin dự phòng tích hợp. Sự chuyển dịch này đã thay đổi trải nghiệm người dùng và đặt ra thách thức rõ rệt cho ngành sản xuất pin sạc dự phòng trong tương lai gần.

Minh Hoàng

