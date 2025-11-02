T1 đối đầu TES: Cơ hội nào cho đại diện Trung Quốc

Đương kim vô địch thế giới có một mùa giải bất ổn, nhưng vẫn trình diễn bộ mặt sáng chói ở CKTG, nhất là trước các đội Trung Quốc.

Faker vẫn duy trì phong độ cao ở lần thứ 10 dự CKTG. Ảnh: Lol Esports.

Trận bán kết thứ hai của CKTG 2025 hứa hẹn đối đầu hấp dẫn. Top Esports (TES), hạt giống số 3 của LPL, đội cuối cùng của khu vực còn sót lại, phải đối mặt với gã khổng lồ T1, nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp vừa trải qua một trận tứ kết vất vả trước Anyone's Legend (AL).

Các số liệu thống kê và người hâm mộ đều xem hạt giống số 4 của LCK ở cửa trên hoàn toàn. Nhưng không phải hết cơ hội cho Top Esports thể hiện. Áp lực đặt trên vai cả hai đội khi T1 đứng trước trận chung kết thứ tư liên tiếp cho T1 hoặc lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lớn nhất cho TES.

"David đấu người khổng lồ"

Di sản của T1 tại CKTG ở vị trí không thể so sánh. Đây là lần thứ 10 họ tham dự và chưa bao giờ kết thúc ở thấp hơn 4 đội dẫn đầu. Với tư cách là nhà vô địch hai lần liên tiếp và 3 lần vào chung kết, đẳng cấp của đội khó lòng bàn cãi. Kỷ lục của họ trước các đội LPL trong các loạt BO5 tại CKTG được giữ với 12 trận thắng, 0 thua.

Ngược lại, đây mới là lần thứ 4 TES tham dự CKTG, 2 lần vào bán kết. Thành tích quốc tế của đại diện Trung Quốc trước các đội LCK trong các loạt BO5 khá tệ với không một trận thắng.

T1 không áp đảo, nhưng mạnh mẽ hơn trong những thời khắc quyết định. Ảnh: Lol Esports.

TES và T1 đã gặp nhau hai lần trong năm 2024. T1 thắng 3-1 trong trận chung kết EWC, sau đó quét sạch TES 3-0 tại tứ kết CKTG. Lần gặp gỡ còn lại của họ là chiến thắng 1-0 cho TES ở Vòng Thụy Sĩ cách đây không lâu. Nhưng đó chỉ là một ván đấu đơn lẻ, không phải loạt trận căng não. Sức nặng lịch sử đang hoàn toàn nghiêng về phía T1.

Con đường đến bán kết của Top Esports gây ấn tượng. Họ đã loại Bilibili Gaming ở Vòng Thụy Sĩ và trước đó đã đánh bại G2 Esports ở tứ kết. Đầu năm nay, đội đã đánh bại Anyone's Legend trong trận Chung kết Nhánh thua LPL Mùa Hè, cho thấy sự áp đảo ở quốc nội.

Trong khi đó, T1 không thuyết phục ở Vòng Thụy Sĩ. Faker và đồng đội để thua CTBC Flying Oyster cùng Gen.G. Nhưng chiến thắng 5 ván của họ trước AL ở tứ kết rõ ràng đã khơi lại động lực và niềm tin từ người hâm mộ.

Cơ hội cuối cho Trung Quốc

Trận bán kết này cũng là một cuộc đọ sức về kinh nghiệm. Đội hình của T1 rất dày dặn, với mọi tuyển thủ ngoại trừ Doran đều đã lọt vào ít nhất 4 trận bán kết trong những năm qua. Lee "Faker" Sang-hyeok, huyền thoại đường giữa, có lần thứ 10 góp mặt ở bán kết CKTG của mình.

Đây là điều chưa từng có trong lịch sử eSports. Mun "Oner" Hyeon-jun, Lee "Gumayusi" Min-hyeong, và Ryu "Keria" Min-seok đều đã lọt vào 4 trận bán kết, trong khi Choi "Doran" Hyeon-joon đang ở lần thứ 2. Ở phía còn lại, Top Esports tương đối thiếu kinh nghiệm. Lin "Creme" Jian và Fu "Hang" Ming-Hang đang chơi trận bán kết đầu tiên ở CKTG.

Người thắng trong trận bán kết 2 sẽ gặp KT Rolster ở Thành Đô. Ảnh: Lol Esports.

Faker đối mặt với Creme trong một cuộc đấu tay đôi. Cựu binh của T1, thi đấu trận bán kết CKTG thứ 10, gặp gỡ tuyển thủ đường giữa trẻ tuổi của TES với lần đầu tiên tiến sâu trên vũ đài quốc tế. \

Ở vị trí hỗ trợ, lối chơi sáng tạo và hung hãn thương hiệu của Keria sẽ phải đối mặt với một thử thách mới mang tên Hang, người có cách tiếp cận thận trọng, trung tâm cho sự gắn kết của Top Esports tại giải đấu này.

Đường dưới quy tụ hai trong số những xạ thủ giàu thành tích nhất những năm qua. Gumayusi và JackeyLove đều dày dặn kinh nghiệm, nổi tiếng với lối chơi giàu đột biến và sẵn sàng bước lên gánh đội trong những giây phút ngặt nghèo.

Oner, Kanavi được biết đến là những người đi rừng đáng tin cậy cho đội của họ suốt cả năm. Nhưng kinh nghiệm thi đấu các trận lớn từ đại diện T1 thể làm nghiêng cán cân vào thời điểm quan trọng.

Hạt giống số 4 của Hàn Quốc nắm thế cửa trên. Nhưng TES đã cho thấy họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội mạnh nhất. Người chiến thắng sẽ đối mặt với KT Rolster trong trận chung kết tổng diễn ra tại Thành Đô.