Địa chấn ở CKTG 2025, KT đả bại Gen.G

KT, đội hạt giống số 3 của Hàn Quốc bất ngờ đả bại GenG, đội được đánh giá toàn diện và cũng là ứng cử viên số một ở giải đấu. Đây là cú sốc cho người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu.

Chovy gây thất vọng khi "tàng hình" trong trận đấu quan trọng. Ảnh: LOL Esports.

Chiều 1/11 tại Thượng Hải, trận bán kết đầu tiên của CKTG 2025 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại diễn ra giữa hai đội Hàn Quốc, Gen.G và KT. Trong đó, Gen.G sở hữu đội hình toàn sao, được mệnh danh là “Super Team” với những người chơi hàng đầu ở vị trí của họ. Chovy vẫn là ngôi sao sáng nhất. Anh vẫn trên đường tìm kiếm danh hiệu Worlds đầu tiên trong sự nghiệp bất chấp những màn trình diễn thượng thừa trong nhiều năm.

Ở bên kia chiến tuyến, KT đến với CKTG với một đội hình không được đánh giá cao. Từng vị trí của đại diện này không giữ được sự ổn định xuyên suốt mùa giải. Họ cũng vừa lắp ráp từ đầu năm. Trong đó, Perfect và Peter vẫn nằm trong những năm đầu sự nghiệp, kinh nghiệm quốc tế gần như bằng không. Việc có thể giành vé đến CKTG được xem là kỳ tích với tổ chức năng.

Vốn liếng duy nhất KT có là một trận thắng trước Gen.G ở vòng loại Hàn Quốc cách đây không lâu. Màn trình diễn đó cũng là giấy thông hành đưa họ đến Trung Quốc.

BDD có mùa giải thành công nhất sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: LOL Esports.

Tuy nhiên, diễn biến trong 4 ván đấu tại Thượng Hải làm người hâm mộ và giới chuyên môn choáng ngợp. KT thể hiện họ là đội có phong độ và sự chuẩn bị tốt hơn hẳn đối thủ. Ngay từ ván đầu, đội hạng 3 Hàn Quốc đã đưa ra phần cấm - chọn đột biến, gây bất ngờ bằng Yone đường giữa. Trong từng set đấu, ban huấn luyện của tổ chức luôn có những nước đi dẫn trước Gen.G.

Vào trận, 5 thành viên KT cũng thể hiện phong độ cao, áp đảo đối thủ cùng đường. BDD ở đường giữa vẫn là chốt chặn uy tín, anh không những chơi hay mà còn áp đảo Chovy, người chơi được đánh giá có kỹ năng tốt nhất thế giới hiện tại.

Chung cuộc, KT thắng hạt giống số một Hàn Quốc với tỉ số 3:1. Qua đó, họ trở thành đại diện đầu tiên đến với Thành Đô, nơi diễn ra trận chung kết CKTG 2025. Đối thủ của họ sẽ được định đoạt vào ngày mai, khi T1 của Faker đụng độ TES của chủ nhà. Đại diện Hàn Quốc được đánh giá cao hơn. Nhưng với những diễn biến khó lường của CKTG năm nay, bất ngờ vẫn dễ dàng xảy ra khi các đội mạnh đều đã lần lượt rời giải.

Hiện tại, không còn hạt giống số một của khu vực nào còn lại. KT và TES là hạt giống số 3, trong khi T1 lấy vé vớt của Hàn Quốc.

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 diễn ra 14/10-9/11 ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 quốc gia tỷ dân đăng cai sự kiện này sau 2017 và 2020. T1 đang là đương kim vô địch thế giới hai năm liên tiếp.