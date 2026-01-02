Năm 2026 sẽ không có iPhone 18

Apple sẽ dời ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 thay vì cuối 2026. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn trong chu kỳ ra mắt iPhone sau 20 năm.

Phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bị đẩy sang năm 2027. Ảnh: MacRumors.

Bất chấp sự thành công rực rỡ của dòng iPhone 17 vào năm 2025, phiên bản kế nhiệm iPhone 18 được cho là sẽ không xuất hiện cho đến tận mùa xuân năm 2027.

Cụ thể, theo MacRumors, thay vì tung ra tất cả mẫu máy cùng một lúc vào tháng 9 như thường lệ, năm 2026 có thể sẽ chứng kiến một sự chia tách chiến lược đầy toan tính của Apple.

Vào tháng 9/2026, Táo khuyết dự kiến chỉ tung ra thị trường 3 mẫu máy cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold (hoặc có thể được gọi là iPhone Ultra).

Phải đến tận mùa xuân năm 2027, bộ ba sản phẩm tiếp theo là iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air 2 mới chính thức được giới thiệu đến người dùng.

Nguồn tin cũng nhận định nguyên nhân của sự thay đổi này nằm ở việc dải sản phẩm Apple đang ngày càng trở nên chật chội. Tính đến cuối năm 2026, danh mục sản phẩm có thể bao gồm ít nhất 8 mẫu iPhone khác nhau.

Việc ra mắt tất cả cùng một lúc sẽ khiến các sản phẩm tự cạnh tranh lẫn nhau và giảm hiệu suất bán hàng. Thay vào đó, một lịch trình ra mắt giãn cách sẽ giúp tăng khả năng nhận diện, kéo dài vòng đời bán hàng và đặc biệt là tránh việc doanh số chỉ tập trung dồn cục vào một thời điểm trong năm.

Ngoài ra, các nhà phân tích chuỗi cung ứng cũng chỉ ra rằng việc giãn cách lịch ra mắt mang lại lợi ích to lớn về mặt sản xuất và hậu cần.

Đối tác của Apple sẽ không phải lắp ráp 4 hoặc 5 mẫu máy mới cùng một lúc. Việc quản lý linh kiện cũng sẽ tốt hơn, đặc biệt là với các linh kiện công nghệ cao khan hiếm.

Thực tế, sự phân vân này đã manh nha xuất hiện từ dòng iPhone 17 với sự ra đời của mẫu iPhone Air thay thế cho dòng Plus. Dù doanh số chưa bùng nổ, iPhone Air đã thu hút được một lượng đáng kể người dùng vốn trung thành với dòng Pro.

Trước đó, theo MacRumors, sự thay đổi này có thể gắn liền với iPhone màn hình gập, dự kiến trình làng vào mùa thu năm 2026 dưới dạng thiết bị cao cấp nhất, bên cạnh các model còn lại như iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Chiến lược mới đồng nghĩa Apple sẽ ra mắt iPhone theo 2 giai đoạn: nửa cuối năm với dòng cao cấp và nửa đầu năm sau với dòng giá rẻ.

Trên thực tế, một phần chiến lược đã được Apple áp dụng đầu năm nay khi ra mắt iPhone 16e, phiên bản giá rẻ thay thế iPhone SE. Khác với iPhone SE vốn mang tên gọi riêng, mẫu iPhone “e” gắn trực tiếp với dòng sản phẩm chính của Táo khuyết.