Kho hàng của ông lớn TMĐT Trung Quốc bị trộm đúng mùa GIáng sinh

Vụ đột nhập kho hàng của JD.com tại Pháp xảy ra đúng mùa mua sắm Giáng sinh đã kéo theo cuộc điều tra tư pháp và nhiều nghi vấn về quy mô thiệt hại.

Vụ trộm kho hàng của JD.com diễn ra vào thời điểm Giáng sinh. Ảnh: AFP.

Vụ trộm kho hàng của JD.com tại Pháp đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chức và truyền thông nước này, khi một cuộc điều tra tư pháp chính thức đã được khởi động. Hàng loạt đồn đoán về quy mô thiệt hại cũng như tác động đối với chiến lược mở rộng của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc tại châu Âu cũng đang được làm rõ.

Theo nguồn tin tư pháp, vụ đột nhập xảy ra ngày 22/12 tại một kho hàng thuộc sở hữu của JD.com ở thị trấn Dugny, vùng ngoại ô phía bắc Paris. Khu vực này nằm giữa trung tâm thủ đô và sân bay Charles de Gaulle, đầu mối vận chuyển hàng hóa lớn nhất nước Pháp. Vụ việc diễn ra đúng vào cao điểm mùa mua sắm Giáng sinh, thời điểm nhạy cảm đối với các doanh nghiệp bán lẻ và thương mại điện tử.

Nguồn tin giấu tên cho biết các nghi phạm bị tình nghi là một băng nhóm có tổ chức. Nhóm này đã vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát bên trong nhà kho trước khi thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện các nhà điều tra đang phân tích những hình ảnh thu được từ hệ thống camera bên ngoài tòa nhà nhằm truy vết các đối tượng liên quan.

Giá trị thiệt hại chính thức đến nay vẫn chưa được xác nhận. Truyền thông Pháp dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết hơn 50.000 sản phẩm đã bị đánh cắp, chủ yếu là các thiết bị điện tử mang thương hiệu Honor và Oppo như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và tai nghe. Ước tính tổng giá trị số hàng hóa này có thể lên tới 37 triệu euro, tương đương khoảng 43,6 triệu USD .

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh việc kiểm kê vẫn đang được tiến hành và “hiện chưa thể xác định chính xác thành phần tang vật cũng như mức độ thiệt hại”. Phía JD.com cũng tỏ ra thận trọng trước những con số được truyền thông đưa ra. Người phát ngôn của tập đoàn cho biết công ty đang “hợp tác đầy đủ” với giới chức trách Pháp trong suốt quá trình điều tra, đồng thời khẳng định hoạt động của kho hàng vẫn tiếp diễn bình thường.

JD.com là một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc nhưng tên tuổi của doanh nghiệp này tại châu Âu vẫn khá tương đối khiêm tốn. Dù vậy, những năm gần đây, JD.com đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại lục địa già, đầu tư vào hạ tầng hậu cần và kho bãi nhằm nhân rộng mô hình giao hàng nhanh.