Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Kho hàng của ông lớn TMĐT Trung Quốc bị trộm đúng mùa GIáng sinh

  • Thứ sáu, 2/1/2026 09:13 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Vụ đột nhập kho hàng của JD.com tại Pháp xảy ra đúng mùa mua sắm Giáng sinh đã kéo theo cuộc điều tra tư pháp và nhiều nghi vấn về quy mô thiệt hại.

Vụ trộm kho hàng của JD.com diễn ra vào thời điểm Giáng sinh. Ảnh: AFP.

Vụ trộm kho hàng của JD.com tại Pháp đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chức và truyền thông nước này, khi một cuộc điều tra tư pháp chính thức đã được khởi động. Hàng loạt đồn đoán về quy mô thiệt hại cũng như tác động đối với chiến lược mở rộng của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc tại châu Âu cũng đang được làm rõ.

Theo nguồn tin tư pháp, vụ đột nhập xảy ra ngày 22/12 tại một kho hàng thuộc sở hữu của JD.com ở thị trấn Dugny, vùng ngoại ô phía bắc Paris. Khu vực này nằm giữa trung tâm thủ đô và sân bay Charles de Gaulle, đầu mối vận chuyển hàng hóa lớn nhất nước Pháp. Vụ việc diễn ra đúng vào cao điểm mùa mua sắm Giáng sinh, thời điểm nhạy cảm đối với các doanh nghiệp bán lẻ và thương mại điện tử.

Nguồn tin giấu tên cho biết các nghi phạm bị tình nghi là một băng nhóm có tổ chức. Nhóm này đã vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát bên trong nhà kho trước khi thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện các nhà điều tra đang phân tích những hình ảnh thu được từ hệ thống camera bên ngoài tòa nhà nhằm truy vết các đối tượng liên quan.

Giá trị thiệt hại chính thức đến nay vẫn chưa được xác nhận. Truyền thông Pháp dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết hơn 50.000 sản phẩm đã bị đánh cắp, chủ yếu là các thiết bị điện tử mang thương hiệu Honor và Oppo như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và tai nghe. Ước tính tổng giá trị số hàng hóa này có thể lên tới 37 triệu euro, tương đương khoảng 43,6 triệu USD.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh việc kiểm kê vẫn đang được tiến hành và “hiện chưa thể xác định chính xác thành phần tang vật cũng như mức độ thiệt hại”. Phía JD.com cũng tỏ ra thận trọng trước những con số được truyền thông đưa ra. Người phát ngôn của tập đoàn cho biết công ty đang “hợp tác đầy đủ” với giới chức trách Pháp trong suốt quá trình điều tra, đồng thời khẳng định hoạt động của kho hàng vẫn tiếp diễn bình thường.

JD.com là một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc nhưng tên tuổi của doanh nghiệp này tại châu Âu vẫn khá tương đối khiêm tốn. Dù vậy, những năm gần đây, JD.com đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại lục địa già, đầu tư vào hạ tầng hậu cần và kho bãi nhằm nhân rộng mô hình giao hàng nhanh.

Nhóm người săn lùng loại mã độc nguy hiểm nhất thế giới công nghệ

Trong quyển sách mới, Renee Dudley và Daniel Golden đưa độc giả đến gần hơn với cuộc chiến thầm lặng của những chuyên gia công nghệ toàn cầu, chống lại kẻ đứng sau ransomware.

Alibaba giao 80 triệu đơn hàng trong một ngày

Số đơn hàng giao ngay trong một ngày của Alibaba tăng đột biến giữa cuộc đua khuyến mãi dữ dội với Meituan, JD.com trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Trung Quốc.

07:26 16/7/2025

Thông tin bất ngờ về chủ tịch tai tiếng của JD.com

Mặc dù tuyên bố thôi nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành vào năm 2022, tỷ phú Richard Liu vẫn âm thầm quản lý các hoạt động của JD.com từ nước ngoài.

12:30 5/8/2024

Chủ tịch sàn thương mại điện tử Trung Quốc livestream bán hàng

Thực chất đây là avatar ảo làm theo hình ông Richard Liu, chủ tịch sàn JD.com, để xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng.

16:02 17/4/2024

Minh Hoàng

JD.com JD.com Pháp Trộm cắp Oppo Honor

    Đọc tiếp

    Nam 2026 se khong co iPhone 18 hinh anh

    Năm 2026 sẽ không có iPhone 18

    3 giờ trước 11:33 2/1/2026

    0

    Apple sẽ dời ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 thay vì cuối 2026. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn trong chu kỳ ra mắt iPhone sau 20 năm.

    Thu nghiem kho tin cua Samsung hinh anh

    Thử nghiệm khó tin của Samsung

    8 giờ trước 07:17 2/1/2026

    0

    Nguồn tin rò rỉ tiết lộ bộ phận pin của Samsung dường như đã thử nghiệm một viên pin silicon-carbon có dung lượng lên đến 20.000 mAh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý