Thế giới 'nín thở' theo dõi máy bay lượn vòng vô tận ở Trung Đông

Nguy cơ tên lửa tấn công khiến các sân bay tại Dubai và Abu Dhabi tạm dừng hạ cánh khẩn cấp, buộc hàng loạt phi cơ phải thực hiện quỹ đạo bay chờ phức tạp để đảm bảo an toàn.

Bầu trời rơi vào tình trạng báo động đỏ vì mối đe dọa từ tên lửa và UAV. Ảnh: YouTube.

Bản đồ Flightradar24 đang ghi nhận những con số kỷ lục về lượng người theo dõi trực tuyến. Sự chú ý tập trung vào các hành lang bay hẹp còn sót lại giữa Iran, Israel và các nước vùng Vịnh. Các chuyến bay dân dụng hiện phải đối mặt với nguy cơ từ tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Trong đêm 3/3 và rạng sáng 4/3, bầu trời Dubai rơi vào tình trạng báo động đỏ khi Flightradar24 phát đi thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động hạ cánh do mối đe dọa tên lửa đang tiếp diễn. Trên màn hình radar, hàng loạt chuyến bay quốc tế buộc phải thực hiện quỹ đạo bay chờ (holding) phức tạp hoặc chuyển hướng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Tình trạng hỗn loạn này đã đẩy lượng người theo dõi trực tuyến lên mức kỷ lục khi hàng chục nghìn người cùng theo sát hành trình của các chuyến bay. Điển hình là phi cơ UAE8D từ London đi Dubai ghi nhận hơn 103.000 người theo dõi trực tiếp. Tiếp đến là FDB1574 từ Milan đi Dubai với 58.000 lượt, FDB76E từ Pisa đi Dubai với 50.000 lượt

Theo sau đó lần lượt là SVR737 từ Yekaterinburg đi Dubai với 34.000 người theo dõi, và PBD793 từ Moscow đi Dubai với con số 30.000.

Những chuyến bay lượn vòng vô tận do tạm dừng toàn bộ hoạt động hạ cánh. Ảnh: Flightradar24.

Trước đó, sự chú ý đặc biệt còn đổ dồn vào chiếc vận tải cơ hạng nặng mã hiệu SUM9105 khi liên tục lọt vào Top 10 chuyến bay được theo dõi nhiều nhất, có thời điểm lên đến hơn 15.000 người xem trực tiếp.

SUM9105 gây chú ý khi xuất phát từ sân bay Zhukovsky (Nga) với điểm đến được ẩn kín. Trên các hệ thống radar dân dụng, việc ẩn lộ trình này thường báo hiệu các nhiệm vụ vận tải quân sự đặc biệt hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp giữa các chính phủ.

Thay vì lộ trình dân dụng, SUM9105 bay chếch về phía Nam qua biển Caspian để tiến vào không phận hạn chế của Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ 3 chiếc F-15E của Mỹ bị bắn rơi, sự xuất hiện của vận tải cơ khổng lồ này càng làm tăng lo ngại về việc tiếp tế khí tài quân sự hoặc các hoạt động can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột.

Hiện tại, không phận nhiều quốc gia như Qatar, Kuwait và Iran vẫn đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt. Các hãng hàng không liên tục cập nhật tình hình ít nhất 2 lần mỗi ngày. Thế giới vẫn tiếp tục nín thở theo dõi từng chấm sáng trên radar để cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc khủng hoảng này.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn cao điểm này, dữ liệu trên Flightradar24 đôi khi xuất hiện sai lệch do hiện tượng spoofing (giả mạo GPS) và jamming (gây nhiễu) diễn ra dữ dội tại khu vực biên giới Israel-Lebanon. Điều này khiến một số máy bay hiển thị vị trí "nhảy cóc" trên bản đồ, càng làm gia tăng sự hiếu kỳ của người xem.

Đặc biệt, hiện tượng "Ghost Planes" (Máy bay ma) cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến. Do sự nhiễu loạn tín hiệu GPS cực mạnh, các ký hiệu máy bay đôi khi xuất hiện và "nhảy múa" hỗn loạn giữa Tel Aviv và Beirut trên radar, dù thực tế không hề có phương tiện nào hoạt động tại đó.