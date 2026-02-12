Giao hàng vượt biển bằng UAV tại Việt Nam

Hệ thống giao hàng sử dụng máy bay không người lái có thể gửi kiện hàng từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu (TP.HCM) trong 15 phút.

Hệ thống UAV giao hàng của CT UAV.

TP.HCM vừa khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng máy bay không người lái (UAV). Chuyến bay đầu tiên diễn ra sáng ngày 12/2 dưới sự chủ trì của Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM, tập đoàn CT Group và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Chuyến bay khai trương thực hiện giao hàng vượt biển từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu (TP.HCM). UAV của CT UAV (thành viên CT Group) mang theo kiện hàng nặng 2 kg, hoàn thành chặng bay hơn 12 km mỗi chiều trong 15 phút.

Theo chia sẻ, thời gian này tối ưu hơn khoảng 6 lần so với giao hàng đường bộ và 3 lần so với đường thủy. So với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay này nhanh hơn gấp 2 lần.

Các quy trình từ tiếp nhận bưu gửi, đóng gói, niêm phong, quét mã, xếp hàng, cất/hạ cánh và bàn giao đều được tích hợp vào hệ thống của Vietnam Post. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Tại sự kiện khai trương tuyến giao hàng, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM, nhấn mạnh chuyến bay có yêu cầu kỹ thuật cao với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt phải vận hành trong môi trường gió lớn và điều kiện bay vượt biển.

"Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế", lãnh đạo Sở cho biết.

Tính toán cho thấy việc dùng UAV giao hàng có thể giảm 80-90% thời gian toàn trình Cần Giờ - Vũng Tàu so với vận chuyển đường bộ. Khi chính thức khai trương, tuyến bay UAV sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát khoảng 3.000-5.000 bưu gửi nhỏ (dưới 2 kg) mỗi ngày từ nội thành TP.HCM đến khu vực Vũng Tàu.

Tốc độ trung bình của các UAV vào khoảng 10-15 m/s, có thể vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản logistic khác nhau. Để đảm bảo an toàn, UAV được thiết lập để bay với độ cao tối đa 200 m, hành lang bay rộng 300 m, bán kính 500 m tại khu vực cất/hạ cánh.

Tất cả trang bị camera giám sát, hệ thống tự hành thông minh, hỗ trợ vận chuyển nhiều loại hàng như bưu chính, nhu yếu phẩm, dược phẩm, tài liệu.

Chuyến bay sử dụng các loại UAV chuyên dụng do CT UAV phát triển, bên cạnh hệ thống điều khiển CT-Nexus Flight Control System. Đây là công nghệ độc quyền, có khả năng kháng gió cao, phù hợp sử dụng tại bờ biển và đảo.

UAV thực hiện vượt biển để giao hàng.

TP.HCM cũng là thành phố đầu tiên tại ASEAN triển khai mô hình này trong 2 năm gần nhất. Chuyến bay mở ra cơ hội để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, giúp giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí vận hành.

Nhờ khả năng hoạt động linh hoạt, UAV mở ra tiềm năng lớn cho nền kinh tế tầm thấp như dịch vụ logistic ngoài khơi, dịch vụ kiểm định và giám sát hàng hải, hỗ trợ cấp cứu y tế ngoài khơi, giao tài liệu mẫu kiểm định, giúp giảm chi phí vận hành các đội tàu.

Ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và điều kiện khai thác, tổ chức khai thác bay UAV phục vụ chuyển phát. Hiện tại chưa mở thu cước thương mại đại trà.

Về chiến lược dài hạn, CT UAV đặt mục tiêu xây dựng sản phẩm tiên tiến phục vụ không gian tầm thấp bằng công nghệ do Việt Nam làm chủ.

Trên nền tảng đó, GASCO (thành viên CT Group, chuyên về kinh tế không gian tầm thấp) sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hàng trăm dịch vụ bằng UAV, khinh khí cầu... từng bước hình thành nền kinh tế không gian tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.