Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Jack Ma cùng dàn 'sếp tổng' Alibaba bất ngờ tụ họp để bàn về AI

  • Thứ tư, 4/3/2026 07:14 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Màn hội quân hiếm hoi của dàn lãnh đạo cấp cao diễn ra vào ngày 3/3, ngay trong trạm dừng chân đầu tiên của năm mới.

Nhà sáng lập Alibaba và dàn lãnh đạo tập đoàn này xuất hiện trong buổi nói chuyện. Ảnh: Chao News.

Ngày 3/3, Jack Ma cùng toàn bộ lãnh đạo cấp cao Alibaba và Ant Group đã có mặt tại trường Vân Cốc, Hàng Châu. Đây là cuộc hội ngộ hiếm có của dàn nhân sự chủ chốt tập đoàn, tại chính ngôi trường do Jack Ma sáng lập, nhằm thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Tham dự buổi gặp gỡ có Chủ tịch Alibaba Thái Sùng Tín, CEO Ngô Vịnh Minh cùng các lãnh đạo cấp cao như Tưởng Phàm và Chủ tịch Ant Group Tỉnh Hiền Động. Các lãnh đạo đã có buổi trò chuyện cởi mở với giáo viên nhà trường về cơ hội và thách thức từ AI.

Jack Ma nhận định tốc độ phát triển của AI đang vượt ngoài dự đoán. "Thời đại AI đến nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều, tác động của nó lên xã hội là cực lớn. Thành thật mà nói, chẳng ai trong chúng ta chuẩn bị kỹ càng cả. Nhưng với bọn trẻ mười mấy tuổi, đây lại là hy vọng và cơ hội đổi đời lớn nhất", ông nói.

Ông cũng dự báo trong tương lai, con người có thể không còn cần làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Của cải xã hội sẽ dư thừa hơn, nhưng nhiều nghề nghiệp truyền thống sẽ biến mất.

Mỗi lãnh đạo đưa ra góc nhìn riêng về những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên AI. Chủ tịch Thái Sùng Tín nhấn mạnh tư duy phản biện và khả năng đặt đúng câu hỏi sẽ là kỹ năng sống còn. Ông cho rằng giao tiếp giữa người với người và người với máy sẽ ngày càng quan trọng hơn.

CEO Ngô Vịnh Minh chỉ ra 3 điểm khác biệt cốt lõi giữa con người và máy móc: trí tò mò, sự thấu cảm và thể lực. Ông cho rằng khi AI đảm nhận việc xử lý thông tin, sức khỏe thể chất sẽ là lợi thế cạnh tranh của con người.

Chủ tịch Ant Group Tỉnh Hiền Động kêu gọi sử dụng AI để xử lý các công việc lặp đi lặp lại, trả lại thời gian cho con người phát triển thẩm mỹ, sáng tạo và trí tưởng tượng. Ông cảnh báo không nên biến AI thành công cụ khiến con người lười tư duy.

Về giáo dục, Jack Ma cho rằng AI giúp đưa nhà trường trở về đúng bản chất. Thay vì học thuộc lòng hay luyện đề, học sinh nên dành thời gian cho nghệ thuật, âm nhạc và vận động. "Một ngôi trường chuẩn AI không nằm ở việc có bao nhiêu máy chủ xịn, mà nằm ở việc thầy cô có trở thành kỹ sư tâm hồn hay không", ông khẳng định.

Trên thực tế, Alibaba đang củng cố vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu. Mô hình Qwen3.5-Plus của tập đoàn được đánh giá có hiệu năng tương đương Gemini 3 Pro của Google. Alibaba và Google hiện là hai trong số ít công ty sở hữu đồng thời chip tự phát triển, nền tảng điện toán đám mây và mô hình ngôn ngữ lớn.

Jack Ma trở lại

Sau thời gian dài vắng bóng, Jack Ma và Trương Nhất Minh đồng loạt tái xuất, báo hiệu cuộc cạnh tranh mới của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong kỷ nguyên AI.

11:12 12/10/2025

Minh Khôi

jack ma alibaba Jack Ma jack ma mã vân alibaba

  • Jack Ma

    Jack Ma

    Mã Vân (tên tiếng Anh: Jack Ma) là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Ông là doanh nhân Trung Quốc đại lục đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes (nguồn: Wikipedia)

    Bạn có biết: Năm 1999, trong căn hộ ở Hàng Châu, Jack Ma cùng 17 người bạn thành lập Alibaba với số tiền 60.000 USD. Trước đó, ông là giáo viên dạy tiếng Anh

    • Ngày sinh: 10/9/1964
    • Tổng tài sản: 47.6 tỉ đôla Mỹ (tính đến 11/11/2017 theo Bloomberg)
    • Vợ: Cathy Zhāng Yīng
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.65m

    Website

Đọc tiếp

Smartphone xoay doc la tich hop tay cam choi game hinh anh

Smartphone xoay độc lạ tích hợp tay cầm chơi game

1 phút trước 07:00 5/3/2026

0

Mẫu điện thoại hình vuông iFrog RS1 gây chú ý tại triển lãm MWC 2026 nhờ thiết kế xoay độc đáo, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa bàn phím QWERTY và tay cầm chơi game.

Tham hoa game 2026 dong cua chi sau 2 thang hinh anh

Thảm họa game 2026 đóng cửa chỉ sau 2 tháng

43 phút trước 06:18 5/3/2026

0

Chỉ sau 8 tuần vận hành, Highguard chính thức dừng hoạt động do thất bại trong việc tiếp cận người dùng và tạo nên khủng hoảng tài chính cho nhà phát triển.

Apple ra mat MacBook gia re nhat lich su hinh anh

Apple ra mắt MacBook giá rẻ nhất lịch sử

9 giờ trước 21:59 4/3/2026

0

Chiếc MacBook Neo được Apple định giá từ 16,5 triệu ở Việt Nam, sử dụng chip A18 Pro nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng AI và thiết kế mỏng nhẹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý