Jack Ma cùng dàn 'sếp tổng' Alibaba bất ngờ tụ họp để bàn về AI

Màn hội quân hiếm hoi của dàn lãnh đạo cấp cao diễn ra vào ngày 3/3, ngay trong trạm dừng chân đầu tiên của năm mới.

Nhà sáng lập Alibaba và dàn lãnh đạo tập đoàn này xuất hiện trong buổi nói chuyện. Ảnh: Chao News.

Ngày 3/3, Jack Ma cùng toàn bộ lãnh đạo cấp cao Alibaba và Ant Group đã có mặt tại trường Vân Cốc, Hàng Châu. Đây là cuộc hội ngộ hiếm có của dàn nhân sự chủ chốt tập đoàn, tại chính ngôi trường do Jack Ma sáng lập, nhằm thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Tham dự buổi gặp gỡ có Chủ tịch Alibaba Thái Sùng Tín, CEO Ngô Vịnh Minh cùng các lãnh đạo cấp cao như Tưởng Phàm và Chủ tịch Ant Group Tỉnh Hiền Động. Các lãnh đạo đã có buổi trò chuyện cởi mở với giáo viên nhà trường về cơ hội và thách thức từ AI.

Jack Ma nhận định tốc độ phát triển của AI đang vượt ngoài dự đoán. "Thời đại AI đến nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều, tác động của nó lên xã hội là cực lớn. Thành thật mà nói, chẳng ai trong chúng ta chuẩn bị kỹ càng cả. Nhưng với bọn trẻ mười mấy tuổi, đây lại là hy vọng và cơ hội đổi đời lớn nhất", ông nói.

Ông cũng dự báo trong tương lai, con người có thể không còn cần làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Của cải xã hội sẽ dư thừa hơn, nhưng nhiều nghề nghiệp truyền thống sẽ biến mất.

Mỗi lãnh đạo đưa ra góc nhìn riêng về những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên AI. Chủ tịch Thái Sùng Tín nhấn mạnh tư duy phản biện và khả năng đặt đúng câu hỏi sẽ là kỹ năng sống còn. Ông cho rằng giao tiếp giữa người với người và người với máy sẽ ngày càng quan trọng hơn.

CEO Ngô Vịnh Minh chỉ ra 3 điểm khác biệt cốt lõi giữa con người và máy móc: trí tò mò, sự thấu cảm và thể lực. Ông cho rằng khi AI đảm nhận việc xử lý thông tin, sức khỏe thể chất sẽ là lợi thế cạnh tranh của con người.

Chủ tịch Ant Group Tỉnh Hiền Động kêu gọi sử dụng AI để xử lý các công việc lặp đi lặp lại, trả lại thời gian cho con người phát triển thẩm mỹ, sáng tạo và trí tưởng tượng. Ông cảnh báo không nên biến AI thành công cụ khiến con người lười tư duy.

Về giáo dục, Jack Ma cho rằng AI giúp đưa nhà trường trở về đúng bản chất. Thay vì học thuộc lòng hay luyện đề, học sinh nên dành thời gian cho nghệ thuật, âm nhạc và vận động. "Một ngôi trường chuẩn AI không nằm ở việc có bao nhiêu máy chủ xịn, mà nằm ở việc thầy cô có trở thành kỹ sư tâm hồn hay không", ông khẳng định.

Trên thực tế, Alibaba đang củng cố vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu. Mô hình Qwen3.5-Plus của tập đoàn được đánh giá có hiệu năng tương đương Gemini 3 Pro của Google. Alibaba và Google hiện là hai trong số ít công ty sở hữu đồng thời chip tự phát triển, nền tảng điện toán đám mây và mô hình ngôn ngữ lớn.