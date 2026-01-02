Chip não của Elon Musk sắp sản xuất hàng loạt

Elon Musk cho biết trong năm 2026, Neuralink, công ty chip não (BCI) do ông sáng lập sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt thiết bị cấy ghép vào não người.

Elon Musk tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt chip não trong năm 2026. Ảnh: Shift Delete.

Trong bài đăng ngày 1/1 trên tài khoản cá nhân, Elon Musk bất ngờ tuyên bố Neuralink, công ty chip não (BCI) do ông sáng lập sẽ bắt đầu "sản xuất khối lượng lớn" trong năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng sản lượng, vị tỷ phú còn hé lộ một bước tiến quan trọng khác. Cụ thể, toàn bộ quy trình phẫu thuật cấy ghép não sẽ được tự động hóa hoàn toàn.

"Neuralink sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị giao diện não-máy tính và chuyển sang quy trình phẫu thuật được tinh giản, gần như hoàn toàn tự động vào năm 2026. Các sợi dây của thiết bị sẽ đi xuyên qua màng cứng mà không cần phải tháo nó ra. Đây là một điều rất quan trọng", Elon Musk viết.

Thông báo này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Neuralink, từ một dự án nghiên cứu khoa học sang giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn.

Việc tăng cường khối lượng cho thấy startup này tự tin vào thiết kế hiện tại của con chip và sẵn sàng đưa nó đến với số lượng người dùng lớn hơn nhiều so với con số thử nghiệm ít ỏi hiện nay.

Để đạt được quy mô lớn, việc phụ thuộc vào các bác sĩ phẫu thuật thần kinh thủ công dường như là không thể. Do đó, robot phẫu thuật tự động chính là chìa khóa để Neuralink hiện thực hóa tham vọng cấy ghép chip não nhanh chóng, chính xác và đại trà như phẫu thuật Lasik mắt.

Trước đó, Neuralink cho biết robot phẫu thuật của họ đã rút ngắn đáng kể thời gian cấy ghép một sợi điện cực từ 17 giây xuống chỉ còn 1,5 giây. Robot này sử dụng kim cấy ghép siêu nhỏ, mảnh hơn tế bào hồng cầu để chèn các sợi điện cực dẻo vào não một cách chính xác và tránh các mạch máu dày đặc.

Trên lý thuyết, BCI là một hệ thống giải mã tín hiệu não và chuyển chúng thành lệnh cho thiết bị công nghệ bên ngoài. Nếu hệ thống đi vào hoạt động, những bệnh nhân mắc các bệnh thoái hóa nghiêm trọng như bại liệt hoàn toàn có thể nhắn tin hoặc lướt mạng xã hội bằng tâm trí.

Noland Arbaugh (29 tuổi) là bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép giao diện não-máy tính. Năm 2024, bệnh nhân chia sẻ khi bị liệt suốt 8 năm, anh đã từ bỏ việc chơi cờ. Nhưng Neuralink đã giúp anh có thể thực hiện mong ước này và chơi liên tục trong 8 giờ.

Neuralink cho biết hiện đã có hơn 10.000 người trên toàn thế giới đã đăng ký và đang chờ đợi trong danh sách bệnh nhân để tham gia thử nghiệm.