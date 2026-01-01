Công ty mẹ TikTok chi 14 tỷ USD cho Nvidia

ByteDance - gã khổng lồ đứng sau TikTok đang “tất tay” vào AI khi chuẩn bị một ngân sách kỷ lục lên tới 14 tỷ USD chỉ để thu mua chip Nvidia vào năm 2026.

ByteDance có kế hoạch chi khoảng tương đương 14 tỷ USD để mua chip AI từ Nvidia vào năm 2026. Ảnh: Handout.

Theo một số nguồn tin nội bộ, ByteDance đang lên kế hoạch tăng tốc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng phần cứng. Cụ thể, số tiền dự kiến chi cho các bộ vi xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia vào năm 2026 sẽ đạt mức 14 tỷ USD (khoảng 100 tỷ Nhân dân tệ), tăng đáng kể so với con số 85 tỷ Nhân dân tệ dự kiến của năm 2025.

Theo báo cáo từ Financial Times, Nếu tính tổng chi phí cho toàn bộ hạ tầng AI của ByteDance, con số này có thể chạm mốc 23 tỷ USD vào năm 2026. Sự gia tăng đột biến này phản ánh nhu cầu tính toán khổng lồ khi hãng không chỉ phải vận hành hệ thống thuật toán gợi ý video cho TikTok và Douyin, mà còn đang dồn lực cho mảng điện toán đám mây và AI “Doubao”.

Trợ lý ảo Doubao của tập đoàn đang ghi nhận sự phát triển thần tốc khi xử lý hơn 50.000 tỷ token/ngày trong tháng này gấp hơn 12 lần so với mức 4.000 tỷ token vào tháng 12/2024. Theo ông Tan Dai, Chủ tịch Volcano Engine, nền tảng đã thu hút hơn 100 khách hàng doanh nghiệp sử dụng trên 1.000 tỷ token, khẳng định vị thế dẫn đầu của ByteDance trong lĩnh vực AI tại thị trường nội địa.

Trọng tâm trong kế hoạch thu mua của ByteDance là dòng chip H200 - thế hệ vi xử lý mới nhất và mạnh mẽ nhất của Nvidia dành cho đào tạo AI.

Hiện tại, các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ vẫn đang thắt chặt việc bán các dòng chip cao cấp sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết ByteDance kỳ vọng Nvidia sẽ tung ra một phiên bản tinh chỉnh của H200 để đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý của Bộ Thương mại Mỹ.

Kế hoạch của ByteDance còn phụ thuộc vào việc liệu Nvidia có được phép cung cấp dòng chip xử lý đồ họa H200 cho thị trường Trung Quốc hay không. Ảnh: tạo bởi AI.

Việc sở hữu dòng chip này sẽ giúp hãng rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện các mô hình AI thế hệ mới, giúp Doubao có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ “sừng sỏ” như ChatGPT hay Gemini.

Dù mạnh tay chi tiền cho Nvidia, ByteDance vẫn thận trọng triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn cung để đảm bảo an ninh công nghệ trước các rủi ro địa chính trị. Tập đoàn này hiện sở hữu đội ngũ hơn 1.000 nhân sự để tự phát triển chip nội bộ, bước đầu đạt được tiến triển với các bộ xử lý AI riêng có hiệu suất kỳ vọng ngang ngửa dòng H20 nhưng chi phí tối ưu hơn.

Song song đó, hãng cũng cân nhắc đặt hàng khoảng 5,7 tỷ USD chip từ đối tác nội địa Huawei như một phương án dự phòng thiết yếu trước các lệnh cấm vận từ Mỹ. Việc duy trì đồng thời các đơn hàng khổng lồ với Nvidia giúp ByteDance giữ vững vị thế khách hàng trọng điểm, đảm bảo quyền ưu tiên trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong khi vẫn xây dựng được sự tự chủ cần thiết.

"ByteDance đang ở trong một cuộc đua với thời gian. Họ cần tích trữ càng nhiều sức mạnh tính toán càng tốt trước khi những 'cánh cửa' công nghệ đóng lại hoàn toàn”, Financial Times nhận định.

Với ngân sách kỷ lục này, công ty mẹ của TikTok đang chứng minh rằng trong cuộc chiến AI, ai sở hữu nhiều "vũ khí" (chip bán dẫn) hơn, người đó sẽ có cơ hội định hình tương lai của Internet toàn cầu.