Smartphone sắp thú vị hơn

Triển lãm di động MWC 2026 có thể chứng kiến nhiều smartphone độc đáo, thú vị mà chúng ta ít thấy thường ngày.

Điện thoại Robot Phone của Honor với camera bật từ mặt lưng. Ảnh: The Verge.

Trừ một số ngoại lệ, smartphone ngày nay ít gây ấn tượng. Triển lãm di động MWC (Mobile World Congress) diễn ra hàng năm tại Barcelona là nơi hiếm hoi để người dùng chứng kiến những mẫu điện thoại đột phá, khác biệt so với thường ngày.

Trong quá khứ, các hãng lớn như Samsung, Sony hay LG thường tận dụng MWC để trình làng những dòng máy đầu bảng (flagship). Tuy không còn ảnh hưởng lớn, triển lãm vẫn thu hút nhiều sản phẩm mới, thể hiện xu hướng và chiến lược di động cả năm.

Những năm gần đây, MWC chứng kiến nhiều hãng smartphone Trung Quốc tham dự để gây ấn tượng, mong muốn giành thị phần trên toàn cầu. Bên cạnh đó là một số công ty chuyên biệt với những thiết kế siêu bền, sở hữu dung lượng pin lớn...

Điểm nhấn từ camera

Xiaomi là một trong những hãng đầu tiên giới thiệu thiết bị mới tại MWC 2026. Ngoài tablet, sạc dự phòng siêu mỏng, tai nghe hay phụ kiện định vị thông minh, công ty Trung Quốc gây chú ý khi ra mắt Leitzphone, smartphone mang thương hiệu Leica.

Đây là phiên bản Xiaomi 17 Ultra by Leica tại thị trường Trung Quốc. Model này trang bị vòng xoay vật lý bao quanh cụm camera sau, cho phép điều chỉnh mức zoom quang liên tục cho camera telephoto.

Điện thoại Leitzphone của Xiaomi với thương hiệu Leica. Ảnh: Xiaomi.

Dù cần thêm nhiều đánh giá, The Verge nhận định sản phẩm ít nhất vẫn mang đến khác biệt so với những cải tiến truyền thống trên điện thoại.

Honor là cái tên tiếp theo với MagicPad 4, được tuyên bố là tablet mỏng nhất thế giới hiện nay. Thiết bị có độ mỏng 4,8 mm, thấp hơn so với iPad Air (6,1 mm), iPad Pro và Galaxy Tab S11 (cùng 5,1 mm). Dù vậy, con số trên chưa thể vượt qua reMarkable 2, mẫu tablet ghi chú dùng màn hình E-Ink với độ mỏng 4,7 mm.

MagicPad 4 trang bị màn hình 12,3 inch tấm nền OLED, tần số quét 165 Hz, chip xử lý Snapdragon 8 Gen 5. Ngoài ra, Honor giới thiệu smartphone gập Magic V6 với chuẩn kháng nước/bụi IP69, mỏng 4 mm khi mở ra.

Honor Magic V6 với độ mỏng 4 mm khi gập lại. Ảnh: The Verge.

Honor cũng gây chú ý khi mang đến cái nhìn rõ hơn về Robot Phone, sản phẩm được tiết lộ từ cuối năm ngoái. Thiết bị sử dụng camera chính 200 MP, có thể bật lên từ mặt lưng để quay phim, thân máy đóng vai trò tay chống rung giống gimbal.

Robot Phone hoạt động tương tự cách kết hợp smartphone thông thường với tay cầm DJI Osmo Pocket. Honor tuyên bố phát triển thành công hệ thống cánh tay robot tự do 4 bậc (4DoF) nhỏ nhất thế giới cho Robot Phone. Hãng cũng trình diễn robot hình người tại triển lãm, dù chưa tiết lộ nhiều thông tin.

"Đối đầu" Apple

Một số hãng công nghệ khác cũng có kế hoạch ra mắt thiết bị mới tại MWC 2026, chẳng hạn như Nothing với mẫu Phone 4A và tai nghe trùm đầu mới vào ngày 5/3.

Tecno cũng hé lộ ý tưởng smartphone dạng module, trang bị đầu nối nam châm để gắn thêm phụ kiện như ống kính rời, camera hành động hay bàn phím chơi game.

Tiếp theo, Vivo dự kiến trình làng X300 Ultra, mẫu flagship tập trung vào camera. Hình ảnh được hãng chia sẻ cho thấy thiết bị gắn kèm ống kính telephoto rời và khung chụp ảnh chuyên nghiệp. Hãng tiết lộ sản phẩm sẽ có camera telephoto 200 MP.

Vivo X300 Ultra với hệ thống phụ kiện chụp ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: Vivo.

Được biết đến khi thường xuyên mang những ý tưởng máy tính kỳ lạ đến triển lãm, Lenovo mang đến nguyên mẫu ThinkBook Modular AI PC, laptop dạng module hỗ trợ lắp ghép phụ kiện, bên cạnh máy chơi game cầm tay với màn hình cuộn.

Nhìn chung, MWC vẫn là sân chơi của nhiều thiết bị di động độc đáo. Năm ngoái, Samsung gây chú ý khi trình làng nhẫn thông minh Galaxy Ring, trong khi Motorola mang đến ý tưởng điện thoại cuộn quanh cổ tay hồi 2024.

Theo The Verge, gây chú ý cũng là cách để các hãng cạnh tranh với Apple. Dù không tham gia MWC 2026, Táo khuyết dự kiến công bố loạt sản phẩm mới trong tuần này. Dựa trên tin đồn, những thiết bị sắp ra mắt gồm iPhone 17e, MacBook giá rẻ cùng một số sản phẩm khác.