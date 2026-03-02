iPad Air được nâng cấp

Ngoài chip xử lý M4, iPad Air thế hệ mới sử dụng chip mạng N1 và modem di động C1X do Apple tự phát triển.

Mặt trước của iPad Air M4. Ảnh: Apple.

Chip xử lý M4 là cải tiến đáng giá nhất trên iPad Air mới, vừa được Apple ra mắt tối 2/3. So với chip M3 trên bản tiền nhiệm, M4 cho hiệu năng nhanh hơn 30% khi dùng tác vụ CPU đa nhân, nhanh gấp 2,3 lần so với iPad Air M1.

Với 8 nhân CPU và 9 nhân GPU, Táo khuyết hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa, chơi game tốt trên sản phẩm nhờ công nghệ dò tia (ray-tracing) nhanh gấp 4 lần so với iPad Air M1.

iPad Air M4 trang bị RAM 12 GB, cao hơn 50% bản tiền nhiệm, bộ nhớ băng thông tăng lên 120 GB/s giúp vận hành mô hình AI nhanh hơn. Với Neural Engine 16 nhân, thiết bị có thể xử lý mượt mà những tác vụ AI hàng ngày.

Thiết kế chung của iPad Air M4 không thay đổi so với những thế hệ gần đây. Nâng cấp chủ yếu đến từ chip xử lý và các thành phần bên trong.

Tương tự iPhone Air và iPad Pro M5, iPad Air M4 sử dụng N1, chip mạng do Apple phát triển cho các chuẩn Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Nhờ chip mạng nội bộ, hãng cho biết những tính năng như phát sóng di động, AirDrop trên sản phẩm có hiệu suất cao và hoạt động ổn định hơn. Hiệu năng khi kết nối với Wi-Fi băng tần 5 GHz cũng được cải thiện.

Với phiên bản 5G, iPad Air M4 tích hợp modem C1X. So với iPad Air M3, modem này cho hiệu suất mạng nhanh hơn 50%, tiết kiệm năng lượng 30%. Đây là thiết bị tiếp theo dùng 3 con chip quan trọng do Táo khuyết phát triển gồm chip xử lý, chip mạng và modem 5G.

iPad Air M4 trang bị camera trước 12 MP, hỗ trợ Center Stage theo chiều ngang, hệ thống loa stereo và cổng kết nối USB-C. Mặt sau máy vẫn tích hợp camera 12 MP, hỗ trợ chụp ảnh HDR và quay video 4K.

iPad Air M4 vẫn hỗ trợ Magic Keyboard và Apple Pencil. Ảnh: Apple.

Những phụ kiện tương thích với iPad Air M4 không thay đổi, gồm bút cảm ứng Apple Pencil (hoặc Pencil Pro) cùng bàn phím Magic Keyboard. Sản phẩm cài sẵn iPadOS 26 với giao diện Liquid Glass, hỗ trợ đa nhiệm cửa sổ và Apple Intelligence.

Phiên bản 11 inch của iPad Air M4 có giá khởi điểm gần 17 triệu đồng cho tùy chọn Wi-Fi, bộ nhớ 128 GB. Mẫu 13 inch có giá gần 22 triệu đồng cho tùy chọn tương tự. Các phiên bản 5G hoặc bộ nhớ cao (tối đa 1 TB) sẽ có giá cao hơn.

Các tùy chọn màu sắc của iPad Air M4 gồm xanh dương, tím, ánh sao và xám không gian. Tại Mỹ và một số quốc gia, thiết bị được mở đặt trước vào ngày 4/3, lên kệ từ 11/3. Apple chưa công bố ngày bán tại Việt Nam.

Apple vẫn bán Magic Keyboard cho iPad Air M4 với giá gần 7,7 triệu đồng (11 inch) và gần 8,2 triệu đồng (13 inch). Trong khi đó, bút Apple Pencil Pro có giá gần 3,5 triệu đồng, còn Pencil USB-C có giá gần 2,2 triệu đồng.