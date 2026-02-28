Điểm mới trên iPhone 18 Pro

Sau khi xuất hiện năm 2022, Apple có thể lần đầu thu nhỏ lỗ khuyết Dynamic Island trên dòng iPhone 18 Pro.

Dynamic Island trên iPhone. Ảnh: Tom's Guide.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ trang bị lỗ khuyết Dynamic Island nhỏ hơn, tạo khác biệt so với iPhone 17 Pro.

Trong năm qua, đã có nhiều tin đồn trái chiều về Dynamic Island trên iPhone 18 Pro. Một số chuyên gia rò rỉ (leaker) cho rằng thiết bị sẽ dùng Face ID ẩn dưới màn hình, dùng lỗ tròn thay cho Dynamic Island. Phần còn lại dự đoán sản phẩm vẫn giữ lại bộ phận này.

Đến hiện tại, nhiều leaker uy tín nghiêng về khả năng Apple sẽ giữ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro, chỉ thu nhỏ kích thước.

Năm ngoái, iPhone 17 Pro cũng được đồn đoán sẽ thu nhỏ Dynamic Island, song điều đó không xảy ra. Đến iPhone 18 Pro, tin đồn trên tiếp tục xuất hiện.

Trang MacRumors nhận định việc nhiều leaker đăng tải thông tin giống nhau về một nâng cấp trên iPhone thường chính xác, đặc biệt khi thời gian ra mắt sản phẩm còn vài tháng.

Để thu nhỏ Dynamic Island, Apple được cho sẽ đặt hệ thống đèn chiếu điểm Face ID ẩn dưới màn hình. Một số tin đồn cho biết kích thước camera selfie trên iPhone 18 Pro cũng được thu nhỏ. Những bộ phận còn lại vẫn đặt trong lỗ khuyết như cũ.

Trước đó, leaker Fixed Focus Digital cho biết dòng iPhone 18 Pro đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm hàng loạt. Điều này đồng nghĩa nếu quá trình suôn sẻ, thiết bị có thể ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Dựa trên tin đồn, iPhone 18 Pro không có thay đổi lớn về chất liệu, thiết kế nhìn chung tương tự bản tiền nhiệm.

Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cũng nhấn mạnh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ không phải bản nâng cấp lớn. Ông so sánh thế hệ này với dòng iPhone "S" trước đây, dành cho các bản nâng cấp nhỏ.

Tuy không nâng cấp quá nhiều, cây viết từ Bloomberg liệt kê một số thay đổi quan trọng trên iPhone 18 Pro, chẳng hạn như hệ thống camera với khẩu độ thay đổi, chip xử lý A20 và modem C2 do Apple tự phát triển.

Riêng với iPhone 18 Pro Max, thiết bị dự kiến có dung lượng pin 5.100-5.200 mAh, cao nhất trong các dòng smartphone của Apple. Kết hợp những cải tiến trên chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu thời lượng pin tốt hơn.

Gurman nhấn mạnh iPhone 18 Pro không phải điểm nhấn trong sự kiện cuối năm nay của Apple, thay vào đó sẽ là iPhone màn hình gập.