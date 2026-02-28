Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điểm mới trên iPhone 18 Pro

  Thứ bảy, 28/2/2026 06:51 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sau khi xuất hiện năm 2022, Apple có thể lần đầu thu nhỏ lỗ khuyết Dynamic Island trên dòng iPhone 18 Pro.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ trang bị lỗ khuyết Dynamic Island nhỏ hơn, tạo khác biệt so với iPhone 17 Pro.

Trong năm qua, đã có nhiều tin đồn trái chiều về Dynamic Island trên iPhone 18 Pro. Một số chuyên gia rò rỉ (leaker) cho rằng thiết bị sẽ dùng Face ID ẩn dưới màn hình, dùng lỗ tròn thay cho Dynamic Island. Phần còn lại dự đoán sản phẩm vẫn giữ lại bộ phận này.

Đến hiện tại, nhiều leaker uy tín nghiêng về khả năng Apple sẽ giữ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro, chỉ thu nhỏ kích thước.

Năm ngoái, iPhone 17 Pro cũng được đồn đoán sẽ thu nhỏ Dynamic Island, song điều đó không xảy ra. Đến iPhone 18 Pro, tin đồn trên tiếp tục xuất hiện.

Trang MacRumors nhận định việc nhiều leaker đăng tải thông tin giống nhau về một nâng cấp trên iPhone thường chính xác, đặc biệt khi thời gian ra mắt sản phẩm còn vài tháng.

Để thu nhỏ Dynamic Island, Apple được cho sẽ đặt hệ thống đèn chiếu điểm Face ID ẩn dưới màn hình. Một số tin đồn cho biết kích thước camera selfie trên iPhone 18 Pro cũng được thu nhỏ. Những bộ phận còn lại vẫn đặt trong lỗ khuyết như cũ.

Trước đó, leaker Fixed Focus Digital cho biết dòng iPhone 18 Pro đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm hàng loạt. Điều này đồng nghĩa nếu quá trình suôn sẻ, thiết bị có thể ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Dựa trên tin đồn, iPhone 18 Pro không có thay đổi lớn về chất liệu, thiết kế nhìn chung tương tự bản tiền nhiệm.

Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cũng nhấn mạnh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ không phải bản nâng cấp lớn. Ông so sánh thế hệ này với dòng iPhone "S" trước đây, dành cho các bản nâng cấp nhỏ.

Tuy không nâng cấp quá nhiều, cây viết từ Bloomberg liệt kê một số thay đổi quan trọng trên iPhone 18 Pro, chẳng hạn như hệ thống camera với khẩu độ thay đổi, chip xử lý A20 và modem C2 do Apple tự phát triển.

Riêng với iPhone 18 Pro Max, thiết bị dự kiến có dung lượng pin 5.100-5.200 mAh, cao nhất trong các dòng smartphone của Apple. Kết hợp những cải tiến trên chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu thời lượng pin tốt hơn.

Gurman nhấn mạnh iPhone 18 Pro không phải điểm nhấn trong sự kiện cuối năm nay của Apple, thay vào đó sẽ là iPhone màn hình gập.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

iPhone 18 Pro bước vào giai đoạn quan trọng

Apple được cho đã khởi động dây chuyền sản xuất thử nghiệm iPhone 18 Pro, đúng theo lộ trình ra mắt sản phẩm vào tháng 9 năm nay.

07:15 24/2/2026

Tin buồn cho người chờ iPhone 18 Pro

Dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng chỉ được nâng cấp nhẹ so với bản tiền nhiệm, tập trung vào camera và chip xử lý.

08:00 21/2/2026

Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro

Bất chấp giá linh kiện tăng cao, báo cáo cho biết Apple sẽ cắt giảm chi phí sản xuất và giữ nguyên mức giá bán cho iPhone 18 Pro.

11:44 12/2/2026

    Lien Quan Mobile xin loi hinh anh

    Liên Quân Mobile xin lỗi

    18 giờ trước 13:49 27/2/2026

    0

    Garena Liên Quân Mobile Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức nhằm giải trình và xin lỗi người chơi về sai sót trong khâu vận hành sự kiện Tết, đồng thời khẳng định sự tôn trọng đối với bản sắc văn hóa Việt Nam.

