iPhone 18 Pro bước vào giai đoạn quan trọng

Apple được cho đã khởi động dây chuyền sản xuất thử nghiệm iPhone 18 Pro, đúng theo lộ trình ra mắt sản phẩm vào tháng 9 năm nay.

Ảnh dựng iPhone 18 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Fixed Focus Digital cho biết dòng iPhone 18 Pro đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm hàng loạt. Điều này đồng nghĩa nếu quá trình suôn sẻ, thiết bị có thể ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Theo MacRumors, tháng 2 thường trùng với thời điểm Apple chuyển từ giai đoạn DVT (Design Validation Testing - Kiểm tra Xác thực Thiết kế) sang PVT (Production Validation Testing - Kiểm tra Xác thực Sản xuất).

Trong giai đoạn này, Apple kích hoạt một phần dây chuyền lắp ráp và công cụ tại nhà máy để hoàn thiện quy trình sản xuất, xác nhận năng suất và kiểm soát chất lượng.

Với mọi sản phẩm, Apple cần đảm bảo khả năng sản xuất đại trà, không gặp vấn đề về thiết bị lẫn dây chuyền gia công. Nếu suôn sẻ, việc sản xuất hàng loạt thường bắt đầu vào các tháng giữa năm trước khi thiết bị được trình làng.

Nguồn tin cho biết quá trình sản xuất thử nghiệm cũng bắt đầu với dòng iPhone 18 cơ bản. Tuy nhiên với việc thiết bị nhiều khả năng ra mắt đầu năm sau, Apple có thể vẫn trong giai đoạn kiểm định sớm hơn, chẳng hạn như EVT (Engineering Validation Testing - Kiểm tra Xác thực Kỹ thuật) hoặc DVT (Design Validation Testing - Kiểm tra Xác thực Thiết kế).

Các giai đoạn trên đều diễn ra sau quy trình thiết kế và chế tạo nguyên mẫu phần cứng. Cụ thể, EVT tập trung hoàn thiện phần cứng, trong khi DVT nhằm đảm bảo phần cứng sản phẩm hoạt động bình thường, đồng thời không có khiếm khuyết ngoại hình hay cấu trúc.

Nguồn tin của Fixed Focus Digital còn cho biết iPhone 18 Pro không có thay đổi lớn về chất liệu, thiết kế nhìn chung tương tự bản tiền nhiệm.

Trước đó, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cũng nhấn mạnh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ không phải bản nâng cấp lớn. Ông so sánh thế hệ này với dòng iPhone "S" trước đây, dành cho các bản nâng cấp nhỏ.

Tuy không nâng cấp quá nhiều, cây viết từ Bloomberg liệt kê một số thay đổi quan trọng trên iPhone 18 Pro, chẳng hạn như hệ thống camera với khẩu độ thay đổi, chip xử lý A20 và modem C2 do Apple tự phát triển.

Riêng với iPhone 18 Pro Max, thiết bị dự kiến có dung lượng pin 5.100-5.200 mAh, cao nhất trong các dòng smartphone của Apple. Kết hợp những cải tiến trên chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu thời lượng pin tốt hơn.

Gurman nhấn mạnh iPhone 18 Pro không phải điểm nhấn trong sự kiện cuối năm nay của Apple, thay vào đó sẽ là iPhone màn hình gập.