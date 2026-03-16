Đây là tên của iPhone gập

Tin đồn mới nhất cho biết chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ mang tên iPhone Ultra thay vì iPhone Fold, đi kèm mức giá gây sốc lên tới 3.000 USD.

Chiếc iPhone Fold được mong chờ từ lâu có thể sẽ được đổi tên thành iPhone Ultra. Ảnh: AppleInsider.

Sự chờ đợi dành cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple đang nóng lên hơn bao giờ hết khi những thông tin rò rỉ mới nhất bắt đầu lộ diện. Theo báo cáo từ tạp chí công nghệ AppleInsider, sản phẩm này nhiều khả năng sẽ không mang tên "iPhone Fold" như các dự đoán trước đây.

Thay vào đó, Apple có thể sẽ sử dụng tên gọi iPhone Ultra để định vị phân khúc siêu cao cấp của mình.

Nguồn tin này bắt nguồn từ một tài khoản rò rỉ có tên "WayLabs" trên mạng xã hội Weibo. Theo đó, iPhone Ultra không phải là một dòng máy mới mà là tên gọi chính thức của iPhone màn hình gập. Việc đổi tên này được cho là phù hợp với chiến lược thương hiệu mà Apple đã áp dụng thành công trên Apple Watch Ultra và các dòng chip xử lý cao cấp của hãng.

Về mức giá, iPhone Ultra dự kiến thiết lập một kỷ lục mới về độ đắt đỏ trong lịch sử điện thoại của "Táo khuyết". Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn được dự báo sẽ có giá khởi điểm từ 1.500 USD (khoảng hơn 40 triệu đồng). Đáng chú ý, đối với phiên bản có cấu hình cao nhất, mức giá có thể chạm ngưỡng 3.000 USD (tương đương 80 triệu đồng).

Theo leaker WayLabs, Apple sẽ ra mắt một loạt các sản phẩm thuộc phân khúc "Ultra" trong tương lai. Ảnh: Waylabs/Weibo.

Theo phân tích của AppleInsider, mức giá dự kiến này là hoàn toàn có cơ sở khi so sánh với chi phí sản xuất màn hình gập và vị thế của Apple trên thị trường.

Không chỉ dừng lại ở điện thoại, nguồn tin từ "WayLabs" còn cho biết Apple đang nỗ lực nâng cao giá trị của toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm thông qua việc ra mắt thêm các dòng "Ultra" khác.

Trong đó, AirPods Ultra có thể sẽ được trang bị camera hồng ngoại, và một mẫu MacBook Ultra với màn hình OLED cảm ứng cũng đang nằm trong lộ trình phát triển.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn giữ thái độ thận trọng. Mặc dù tên gọi "Ultra" nghe có vẻ hứa hẹn hơn dòng Pro Max hiện tại, nhưng việc tích hợp các thông số kỹ thuật vượt trội vào một thiết kế màn hình gập mỏng nhẹ vẫn là một bài toán khó.

Thêm vào đó, do WayLabs là một nguồn tin mới xuất hiện trên thị trường rò rỉ, độ chính xác của những thông tin này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng qua các báo cáo từ chuỗi cung ứng.

Dù vậy, nếu thông tin này là chính xác, iPhone Ultra sẽ không chỉ là một bước tiến về công nghệ màn hình mà còn là lời khẳng định của Apple trong việc thâu tóm phân khúc khách hàng thượng lưu, những người sẵn sàng chi trả mức giá gấp đôi một chiếc iPhone thông thường để sở hữu những công nghệ tiên phong nhất.