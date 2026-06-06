Thị trường robot hút bụi sôi động, hãng cạnh tranh bằng chính sách

Khi thị trường trở nên chật chội với hàng loạt mẫu mã mới, tính năng nhiều điểm giống nhau, nhiều hãng tìm kiếm sự khác biệt bằng những chính sách chăm sóc khách hàng.

Robot hút bụi ở tầm giá trên 10 triệu hiện tại đã có đủ những tính năng vệ sinh và tự làm sạch, giúp người dùng ít phải động tay. Ảnh: Minh Khôi.

Thị trường thiết bị thông minh tại Việt Nam đang có sự góp mặt của toàn bộ tên tuổi lớn trong ngành hàng robot hút bụi. Ở tầm giá chỉ trên 10 triệu đồng, người dùng đã có thể lựa chọn sản phẩm với đầy đủ tính năng.

Cụ thể, ở mức giá 10-13 triệu, những lựa chọn như MOVA E50 Ultra, Ecovacs Deebot T30C, Dreame D30 Ultra hay Xiaomi Vacuum H50 Pro đều có tính năng hút bụi với lực hút trên 20.000 Pa, lau nhà bằng giẻ lau xoay, tự đổ bụi vào khay rác, tự giặt giẻ bằng nước nóng, điều khiển qua app. Sự khác biệt có thể chỉ là một vài yếu tố nhỏ như chênh lệch về lực hút, số lượng chổi gom ở cạnh, tự châm nước lau sàn hay mức giá của các phụ kiện tiêu hao.

Khi thị trường chật chội hơn, người dùng cần phải tìm hiểu kỹ các tính năng để chọn sản phẩm cho mình, một số thương hiệu chọn cách đưa ra chính sách chăm sóc khách hàng khác biệt. Tại sự kiện diễn ra hôm 5/6, đại diện của thương hiệu MOVA cho biết sẽ bảo hành đến 3 năm cho khách hàng, trong khi hầu hết hãng khác trên thị trường đang có chính sách bảo hành 1-2 năm.

Ngoài thời hạn bảo hành, MOVA cũng cam kết hoàn trả máy sau sửa chữa trong 3 ngày, áp dụng từ tháng 10. Trường hợp không kịp thời hạn, khách hàng sẽ được mượn sản phẩm thay thế trong thời gian chờ. Đây là cam kết hiếm thấy ở phân khúc gia dụng, đặc biệt là sản phẩm sử dụng hàng ngày như robot hút bụi.

Bên cạnh đó, ông Đoàn Việt Dũng, CEO Besttech Việt Nam, nhà phân phối của MOVA cũng cho biết sẽ hỗ trợ các đại lý nếu muốn xây dựng các cửa hàng độc quyền cho thương hiệu.

Về sản phẩm, MOVA cũng giới thiệu 2 mẫu robot hút bụi mới. Ở phân khúc phổ thông, MOVA E50 Ultra có lực hút 30.000 Pa, hệ thống hai chổi chống rối và chổi lau xoay áp lực cao 12N. Chổi lau của máy cũng có thể mở rộng để lau sát mép tường, giải quyết điểm yếu phổ biến của nhiều robot tầm trung khi làm sạch các góc nhà.

Phân khúc cao cấp hơn có mẫu đầu bảng V70 Ultra Complete với giá 30 triệu đồng. Robot này có chổi lau mở rộng đến 16 cm để làm sạch mép tường và góc khuất, chổi quét cạnh mở rộng 12 cm và lực hút 42.000 Pa.

Thị trường robot hút bụi Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi mới. Tháng 4, Dyson gia nhập phân khúc robot lau sàn với mẫu Spot+Scrub Ai giá 35,99 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các đối thủ Trung Quốc. Sản phẩm tích hợp công nghệ phát hiện vết bẩn bằng AI, con lăn lau sàn và hộp chứa bụi lốc xoáy không cần túi rác.

Phân khúc dưới 20 triệu vẫn được đánh giá là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành, khi người dùng ngày càng chú trọng hơn đến khả năng tự động hóa và hệ thống tự làm sạch của thiết bị.