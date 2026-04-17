Hãng hút bụi siêu mạnh gia nhập thị trường robot lau nhà

Dyson chính thức gia nhập một trong những phân khúc cạnh tranh nhất của thị trường robot dọn dẹp gia đình.

Dyson Spot+Scrub Ai là mẫu robot đầu tiên của hãng vừa có tính năng hút bụi, vừa lau sàn bằng con lăn.

Sau nhiều năm tạo thương hiệu bằng các sản phẩm máy hút bụi và chăm sóc tóc, Dyson cho thấy động thái đẩy mạnh mảng robot dọn nhà tại Việt Nam với mẫu Dyson Spot+Scrub Ai vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 4. Đây cũng là robot đầu tiên của hãng có con lăn lau nhà, tạo nên robot hút bụi với khả năng dọn và tự làm sạch hoàn thiện.

Tính năng được Dyson nhấn mạnh ở sản phẩm này là hệ thống phát hiện vết bẩn bằng AI, trong đó công nghệ thị giác và đèn màu xanh giúp nhận biết và phân loại các vết bẩn trên sàn nhà, từ đó điều chỉnh quy trình làm sạch. Hệ thống cảm biến, LiDAR cũng giúp nhận biết các vật thể trên sàn nhà để có thể tránh, điều hướng tốt hơn.

Cây lau nhà sàn cứng Clean+Wash Hygiene (trái) và robot Spot+Scrub Ai đặt tại trạm làm sạch.

Với chức năng hút bụi, hãng cho biết lực hút lên tới 18.000 Pa, trong đó robot có thể tăng lực hút khi đi lên thảm, giúp hút bụi ở thảm hiệu quả hơn. Robot cũng sử dụng con lăn để lau nhà, tính năng thường xuất hiện trên robot cao cấp của các hãng khác. Khi di chuyển, nước nóng được cung cấp liên tục vào đầu con lăn để tăng hiệu quả lau, đồng thời giảm vệt nước đọng.

Các tính năng tự làm sạch được tích hợp vào trạm sạc của robot, bao gồm hộp chứa bụi không túi dạng lốc xoáy. Hộp chứa bụi này thay thế cho các túi rác, có thể hút bụi, rác từ robot lên hộp với lực mạnh hơn. Dung tích 3 L của hộp bụi đủ để sử dụng khoảng 3 tháng mới phải đổ bụi một lần. Khi trở về trạm, robot cũng làm sạch con lăn bằng nước nóng 60 độ và sấy khô bằng khí nóng 45 độ.

Về mặt thiết kế, Spot+Scrub Ai mang đặc trưng của các sản phẩm Dyson với lớp nhựa đen dày và phối màu xanh, đỏ quen thuộc. Robot có chiều cao 11 cm, là mức phổ biến với những mẫu sử dụng con lăn. Theo Dyson, thời gian chạy pin của sản phẩm này là 140 phút.

Với mức giá 35,99 triệu, robot mới của Dyson ở phân khúc cao hơn so với những mẫu cao cấp của các hãng Trung Quốc như Ecovacs, Dreame hay Roborock. Sản phẩm cũng có những điểm mới như hộp đựng bụi lốc xoáy (cũng đã có trên Ecovacs X11, X12), phong cách thiết kế đặc trưng và thương hiệu Dyson đã xây dựng qua dòng máy hút bụi, sản phẩm chăm sóc tóc.

Ngoài robot, Dyson cũng giới thiệu cây lau nhà sàn cứng Clean+Wash Hygiene. Đây là cây lau nhẹ nhất của Dyson với trọng lượng 3,82 kg, thiết kế có thể đặt nằm và đưa vào gầm với độ cao 11,3 cm. Sản phẩm cũng có chu trình tự làm sạch, sấy kho bằng khí nóng khi đặt vào trạm. Cây lau sàn của Dyson có giá 18,9 triệu.