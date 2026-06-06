Vị tỷ phú trả tiền cho bữa 'gà bia' với CEO Nvidia

Chủ tịch SK Chey Tae-won là người tiếp theo "rung chuông vàng" trong bữa tối nghìn tỷ USD, trả 2,44 triệu won cho toàn bộ thực khách trong buổi ăn tối cùng CEO Nvidia.

CEO Jensen Huang (trái) và Chủ tịch Chey Tae-won (phải) có buổi ăn tối cùng một số lãnh đạo tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Ngày 5/6, CEO Jensen Huang đã có buổi gặp không chính thức cùng các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc tại khu Hongdae, Seoul.

Ông Huang đến nhà hàng nướng Hyungnim Jeoyo gần ga Đại học Hongik vào khoảng 7h10 tối (giờ Hàn Quốc). Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch LG Koo Kwang-mo và Chủ tịch Naver Lee Hae-jin đã có mặt từ trước để chờ đón ông. Cả nhóm cùng thưởng thức thịt ba chỉ nướng với rượu soju và bia.

Khi đến sân bay Gimpo ngày hôm đó, ông Huang đã nói với các phóng viên rằng "tôi nhớ gà rán Hàn Quốc" và ông đã thực hiện đúng lời mình nói. Điểm nhấn của buổi tiệc tối là 2 lần "rung chuông vàng", hình thức trả toàn bộ hóa đơn cho khách hàng đang có mặt trong nhà hàng.

Tại nhà hàng nướng đầu tiên, Chủ tịch Naver Lee Hae-jin là người rung chuông, thanh toán toàn bộ số tiền của tất cả thực khách bằng Naver Pay. Hóa đơn được cho lên tới khoảng 6 triệu won ( 4.400 USD ).

Sau đó, cả nhóm di chuyển đến chi nhánh BBQ Chicken gần ga Hongdae Station, cách nhà hàng nướng khoảng 200 m. Tại đây, đến lượt Chủ tịch SK Chey Tae-won rung chuông vàng, trả toàn bộ 2,44 triệu won ( 1.800 USD ) thay cho tất cả thực khách trong nhà hàng.

Theo thông tin ban đầu, một quán karaoke lớn ở khu Hongdae đã đóng cửa sớm để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Huang và đoàn tùy tùng. Tuy nhiên, CEO Nvidia lại chọn ghé thăm nhà hàng gà. Do chuyến thăm diễn ra đột xuất, đoàn không thể vào được một số địa điểm vì hết chỗ ngồi.

Buổi gặp gỡ kết thúc vào khoảng 22h30. Đây là chuyến thăm của CEO Nvidia tới Hàn Quốc trong khuôn khổ hội nghị Computex và các cuộc gặp gỡ với đối tác kinh doanh tại khu vực.

Theo đó, 2 lần "chuông vàng" trong một tối với tổng cộng hơn 8 triệu won phản ánh không khí thoải mái hiếm có giữa các lãnh đạo tập đoàn nghìn tỷ USD. Đằng sau bữa nhậu thân tình, chuyến thăm 4 ngày của Jensen Huang tới Hàn Quốc có mục tiêu rõ ràng. Trong đó, việc thắt chặt quan hệ hợp tác với Samsung, SK, LG và Naver có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng chip AI và hạ tầng dữ liệu toàn cầu của Nvidia.