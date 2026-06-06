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Công nghệ Mobile

Galaxy S26 'sớm nở chóng tàn'

  • Thứ bảy, 6/6/2026 11:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong 6 tuần đầu ra mắt nhờ sức hút từ phiên bản Ultra, dòng Galaxy S26 của Samsung đang có dấu hiệu giảm nhiệt nhanh chóng.

Dòng Galaxy S26 ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại Mỹ và Hàn Quốc, nhưng lại sụt giảm tại Trung Quốc và Nhật Bản.

Dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho thấy dòng điện thoại cao cấp Galaxy S26 của Samsung đang đạt kết quả kinh doanh khả quan.

Tính chung trong 6 tuần đầu tiên sau khi ra mắt, doanh số tích lũy của dòng sản phẩm này cao hơn 15% so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 cùng kỳ năm ngoái. Sự bứt phá này cũng thúc đẩy tổng doanh số smartphone chung của Samsung tăng trưởng 5%.

Mức tăng trưởng của Galaxy S26 thể hiện rõ rệt qua các con số chứng tỏ sức hút lớn tại thị trường Mỹ và quê nhà Hàn Quốc. Khu vực Châu Âu cũng ghi nhận những tín hiệu rất tích cực về lượng máy tiêu thụ.

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Doanh số dòng Galaxy S26 trong 6 tuần đầu tiên cao hơn 15% so với dòng Galaxy S25 trong cùng kỳ năm ngoái, nhưng đang giảm nhanh. Ảnh: Counterpoint.

Theo ông Jan Stryjak, Phó Giám đốc Counterpoint Research, thành công này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

“Sự tăng trưởng tại thị trường Châu Âu được thúc đẩy bởi sức hút của phiên bản Galaxy S26 Ultra, tính năng màn hình bảo mật mới và việc hãng không tăng giá bán”, ông Jan Stryjak cho biết.

Việc duy trì mức giá ổn định trong bối cảnh lạm phát kinh tế toàn cầu được xem là bước đi chiến lược, giúp kích thích nhóm khách hàng trung thành nhanh chóng đưa ra quyết định lên đời máy.

Mặc dù gặt hái thành công tại các nước phương Tây, dòng flagship mới của Samsung lại gặp nhiều thách thức tại khu vực Châu Á. Các số liệu phân tích thị trường chỉ ra rằng lượng máy bán ra của Galaxy S26 đã gặp rất nhiều khó khăn và sụt giảm đáng kể tại hai thị trường lớn là Trung Quốc và Nhật Bản. Áp lực cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa đại lục được cho là rào cản lớn khiến sản phẩm chưa thể bứt phá.

Đáng chú ý hơn, biểu đồ kinh doanh của dòng sản phẩm này đang có dấu hiệu chững lại nhanh chóng. Bước sang tuần thứ 6, doanh số theo tuần của Galaxy S26 đã chính thức bị tụt lại và thấp hơn so với thế hệ Galaxy S25 tính ở cùng thời điểm năm ngoái.

Sự đảo chiều nhanh chóng này đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho giới phân tích về sức bền thương mại của sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo của vòng đời.

“Chúng tôi lo ngại liệu dòng Galaxy S26 có thể duy trì được đà tăng trưởng ban đầu trong thời gian tới hay không”, bà Sujeong Lim, nhà phân tích nghiên cứu tại Counterpoint, bày tỏ.

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