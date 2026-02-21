Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin buồn cho người chờ iPhone 18 Pro

  • Thứ bảy, 21/2/2026 08:00 (GMT+7)
Dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng chỉ được nâng cấp nhẹ so với bản tiền nhiệm, tập trung vào camera và chip xử lý.

iPhone 17 Pro (trái) và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: CNN.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt cuối năm nay sẽ không phải bản nâng cấp lớn.

Cụ thể, Gurman dự đoán dòng iPhone 18 Pro chỉ được tinh chỉnh nhẹ so với bản tiền nhiệm. Ông so sánh thế hệ này với dòng iPhone "S" trong quá khứ của Apple, dành cho các bản nâng cấp không quá quan trọng.

"Nhiều năm trước, Apple đã loại bỏ việc thêm chữ S vào các bản nâng cấp iPhone nhỏ. Sự thay đổi diễn ra vào năm 2021 với dòng iPhone 13, đáng lẽ được gọi là iPhone 12s do không có nhiều thay đổi so với iPhone 12.

Chiến lược trên được duy trì vào những năm tiếp theo khi iPhone 15 được nâng cấp lên iPhone 16. Cuối năm nay, xu hướng này sẽ tiếp tục khi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max chỉ được nâng cấp nhẹ so với iPhone 17 và 17 Pro Max năm ngoái", Gurman viết.

Tuy không phải bản nâng cấp lớn, cây viết từ Bloomberg liệt kê một số thay đổi quan trọng trên iPhone 18 Pro, chẳng hạn như hệ thống camera với khẩu độ thay đổi, chip xử lý A20 và modem C2 do Apple tự phát triển.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về camera có ống kính thay đổi khẩu độ trên iPhone. Vào tháng 12/2024, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết camera chính phía sau của iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi.

Đến tháng 10/2025, ET News (Hàn Quốc) đưa tin Táo khuyết có kế hoạch trang bị công nghệ thay đổi khẩu độ lên các thế hệ iPhone tiếp theo. Hãng được cho đang thảo luận mua linh kiện từ nhà cung cấp gồm LG Innotech và Foxconn (cảm biến), cùng Luxshare và Sunny Optical (bộ truyền động).

Đến đầu tháng 2, tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station cũng cho biết Apple đang thử nghiệm camera thay đổi khẩu độ trên iPhone, có thể trang bị sớm nhất trên iPhone 18 Pro.

Riêng với iPhone 18 Pro Max, thiết bị dự kiến có dung lượng pin 5.100-5.200 mAh, cao nhất trong các dòng smartphone của Apple. Kết hợp những cải tiến về hiệu năng trên chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu thời lượng pin tốt hơn.

Gurman nhấn mạnh iPhone 18 Pro không phải điểm nhấn trong sự kiện cuối năm nay của Apple, thay vào đó sẽ là iPhone màn hình gập.

Trước đó, trang tin ETNews cho biết Samsung Display sẽ cung cấp tấm nền OLED oxit silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO+) cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone gập.

Các tấm nền này sử dụng công nghệ oxit trong bộ điều khiển, giúp cải thiện hiệu suất năng lượng, đồng thời hỗ trợ việc đặt camera hồng ngoại bên dưới màn hình.

Với việc sử dụng tấm nền LTPO+ trên iPhone 18 Pro và iPhone gập, Apple có thể di chuyển các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình, giúp thu nhỏ kích thước Dynamic Island.

Phúc Thịnh

