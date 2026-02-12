Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro

Bất chấp giá linh kiện tăng cao, báo cáo cho biết Apple sẽ cắt giảm chi phí sản xuất và giữ nguyên mức giá bán cho iPhone 18 Pro.

Giá bán iPhone 18 Pro dự kiến sẽ giữ nguyên so với thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Macworld.

Theo ghi chú nghiên cứu từ nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities, Apple đang triển khai các biện pháp quản lý chi phí cực kỳ nghiêm ngặt cho dòng iPhone ra mắt cuối năm 2026.

Mục tiêu của Táo khuyết là mức giá của bản iPhone 18 Pro và Pro Max không đổi hoặc chỉ ở mức tương đương với thế hệ tiền nhiệm. Không chỉ Jeff Pu, nhiều chuyên gia công nghệ cũng có quan điểm tương tự như nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities.

Giá chip nhớ toàn cầu đang bước vào một chu kỳ tăng mạnh mới, lan rộng khắp chuỗi cung ứng và tạo thêm áp lực lên ngành điện tử tiêu dùng. Trong bối cảnh nhu cầu tính toán phục vụ các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, giá bán của thế hệ iPhone 18 được đánh giá sẽ trở thành một “ẩn số” lớn.

Ngày 28/1, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple hiện phải đàm phán giá bộ nhớ theo từng quý thay vì nửa năm như trước, phản ánh mức độ biến động ngày càng mạnh của thị trường. Theo ông, giá bộ nhớ dành cho iPhone nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong quý II/2026, với mức điều chỉnh tương tự như quý I.

Biến động chi phí của Táo khuyết thường là chỉ báo quan trọng của toàn ngành, bởi công ty nằm trong nhóm khách hàng lớn nhất của chuỗi cung ứng linh kiện, có thể chủ động đàm phán về giá với đối tác. Tuy nhiên, ngay cả một ông lớn như Apple cũng khó tránh khỏi xu hướng giá bộ nhớ leo thang trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Theo ZDNet Korea, Samsung Electronics và SK Hynix đã thảo luận với Apple về việc cung cấp bộ nhớ LPDDR trong quý I/2026 với mức giá dự kiến tăng mạnh. Một số báo cáo cho rằng Samsung có thể nâng giá hơn 80%, trong khi SK Hynix hướng tới mức tăng khoảng 100%. Các nguồn tin cũng cảnh báo LPDDR có thể tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026 khi Apple ra mắt dòng iPhone 18 cao cấp.

LPDDR (Low Power Double Data Rate) là loại bộ nhớ tiêu thụ điện năng thấp hơn DRAM tiêu chuẩn, được sử dụng phổ biến trên smartphone, tablet, thiết bị AI và ô tô thông minh. Phiên bản LPDDR5 hiện là chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất.

Đợt tăng giá lần này không đơn thuần mang tính chu kỳ. Báo cáo mới của TrendForce dự báo thị trường DRAM sẽ chịu tác động từ bất ổn toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, khiến nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm. Tuy nhiên, sang nửa cuối năm, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng mạnh chi tiêu cho máy chủ AI, kéo theo nhu cầu bộ nhớ bùng nổ.