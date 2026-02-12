Cơn sốt Seedance 2.0

AI tạo video của ByteDance khiến mạng xã hội bùng nổ với chất lượng chi tiết và mô tả vật thể tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn vật lý.

Những đoạn video về chú mèo áp đảo Godzilla, Diệp Vấn so găng cùng Iron Man hay học sinh tiểu học úp rổ trước LeBron James đang phủ sóng mạng xã hội toàn cầu. Đây là kết quả từ Seedance 2.0, mô hình AI tạo video mới nhất của ByteDance, khiến giới công nghệ quốc tế phải hướng cái nhìn về Trung Quốc.

Sau Sora hay Flow của Google, Seedance một lần nữa cho thế giới thấy công nghệ AI có thể phát triển nhanh đến thế nào về ứng dụng. Đến các chuyên gia cũng gặp khó khăn để nhận diện video tạo ra từ công cụ này.

Seedance gây choáng ngợp

Global Times nhận định thế giới đang bước vào kỷ nguyên "đoàn phim một người". Seedance 2.0 hiện hỗ trợ đồng thời bốn phương thức đầu vào gồm hình ảnh, video, âm thanh và văn bản. Chỉ với vài từ khóa gợi ý hoặc hình ảnh tham chiếu, mô hình này có thể sản xuất video đa góc nhìn dài 60s kèm âm thanh gốc hoàn chỉnh.

Son Goku, Tôn Ngộ Không, Captain America đối đầu bằng AI của TikTok Seedance 2.0 tạo ra những đoạn video dài, đa góc nhìn chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản. Công cụ gây sốt toàn cầu bởi mức độ chân thực không tưởng.

Phát minh này giúp giảm đáng kể rào cản và chi phí sáng tạo chuyên nghiệp. Phùng Kế, nhà sáng lập Game Science, mô tả Seedance 2.0 là "mô hình tạo video mạnh nhất hành tinh lúc này". Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Tim từ Film Hurricane khẳng định đây là công nghệ sẽ thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp video.

Hiệu ứng hình ảnh mượt mà, chất lượng tương đương các bom tấn Hollywood đã giúp Seedance 2.0 liên tục đứng đầu xu hướng tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Nhiều video trình diễn sức mạnh của mô hình này đã nhanh chóng cán mốc hàng triệu lượt xem.

Cơn sốt "xuất khẩu ngược" công nghệ

Dù đang gây bão toàn cầu, Seedance 2.0 hiện mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm nội bộ và giới hạn trong lãnh thổ Trung Quốc. Người dùng chỉ có thể tiếp cận qua các ứng dụng như Jimeng, Doubao hoặc Xiaoyunque.

Rào cản địa lý này đã vô tình tạo ra một làn sóng nghiên cứu cách sử dụng ứng dụng AI Trung Quốc từ phía người dùng quốc tế. Trên các hội nhóm công nghệ, hàng loạt câu hỏi được đặt ra như "Làm thế nào để tải Jimeng?", "Cách đăng ký số điện thoại Trung Quốc?", "Có tài khoản dùng chung nào uy tín không?".

Những hướng dẫn dùng thử Seedance 2.0 được săn tìm.

Nhiều chuyên gia công nghệ nước ngoài thậm chí đăng tải các bài hướng dẫn chi tiết từng bước, từ việc đổi vùng cửa hàng ứng dụng đến cách đăng ký Douyin để được cấp quyền thử nghiệm.

Nhu cầu cực lớn từ thị trường nước ngoài đã nảy sinh những cơ hội kinh doanh mới. Để tạo video trên các nền tảng như Jimeng, người dùng cần tiêu tốn điểm tích lũy. Khi điểm miễn phí hết, họ phải mua thẻ hội viên để bổ sung.

Nắm bắt tâm lý này, nhiều dịch vụ nạp điểm hộ và bán tài khoản đã xuất hiện trên các nền tảng xuyên biên giới. Một số người dùng tiết lộ đã kiếm được hơn 8.000 USD (khoảng 200 triệu đồng) chỉ trong hai ngày nhờ việc bán tài khoản và điểm tích lũy cho người dùng quốc tế. Nhiều khách hàng sẵn sàng trả giá cao để được trải nghiệm sớm công nghệ này.

Cuộc cạnh tranh video AI toàn cầu giữa Sora của OpenAI (Mỹ) và Seedance 2.0 của ByteDance đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Việc người dùng quốc tế tự tìm cách thử nghiệm các sản phẩm AI Trung Quốc cho thấy một sự "xuất khẩu ngược" về công nghệ, đưa các giải pháp từ quốc gia này vào vị trí trung tâm của bản đồ Internet thế giới.