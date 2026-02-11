Khoa Pug: 'Tôi là YouTuber du lịch nghèo nhất Việt Nam'

Từng tuyên bố sở hữu khối tài sản lớn, làm YouTube để chia sẻ trải nghiệm, giờ Khoa Pug tự gọi mình là YouTuber nghèo.

Khoa Pug trong một video mới đăng tải gần đây. Ảnh: Khoa Pug.

Trong video đăng tải ngày 10/2, Khoa Pug cho biết anh hiện đã "phá sản" với lý do kinh doanh không hiệu quả. "Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại", anh nói.

Không chỉ trong video vừa qua, Khoa Pug còn âm thầm thay đổi phần giới thiệu kênh YouTube, chuyển hướng nội dung. Ở mục mô tả nhà sáng tạo nội dung tự gọi mình là "YouTuber du lịch nghèo nhất Việt Nam, nhưng giàu trải nghiệm" bằng tiếng Anh. Điều này trái ngược với phong cách trước kia của Khoa Pug, khi người này tập trung đăng tải vlog khi đi du lịch sang trọng, đắt tiền.

Phần mô tả kênh mới của Khoa Pug. Ảnh: Khoa Pug.

Trước kia, người này được biết đến với danh xưng "YouTuber giàu nhất Việt Nam". Anh từng chi số tiền lớn để có những trải nghiệm xa xỉ. Tuy không rõ nguồn tài chính cho những chuyến du lịch của Khoa Pug, anh từng tiết lộ bản thân làm việc ở mảng IT (Công nghệ Thông tin). Về hoạt động tài chính, nam YouTuber từng dính bê bối lớn với Johnny Dang cùng đồng tiền số DBZ. Khoa Pug từng chi số tiền lớn để mở nhà hàng, phẩu thuật kéo chân.

Trong năm 2025, người này đã xóa lượng lớn video trên kênh. Cụ thể, công cụ theo dõi VidIQ đo lường được khoảng 53 video đã biến mất khỏi tài khoản nêu trên. Việc ẩn/xóa nội dung bắt đầu từ cuối tháng 10, kéo đến hết năm.

Động thái nói trên của nam YouTuber khiến kênh sụt giảm lượng lớn lượt xem tích lũy. Nền tảng cho thấy Khoa Pug tự “đốt” khoảng 118 triệu lượt xem trên kênh. Đỉnh điểm, có ngày tài khoản mất đến 68 triệu lượt xem. Lượng theo dõi biến mất tương đương 10% tổng lượng xem kênh, khi Khoa Pug tích lũy được khoảng 1 tỷ lượt xem trong suốt 10 năm làm YouTube.

Động thái xóa lượng lớn video này có thể ảnh hưởng đến thuật toán đề xuất nền tảng, ảnh hưởng đến kênh về sau. Trước mắt, các video có lượng xem lớn vốn đem về lượng theo dõi ổn định, chuyển đổi thành doanh thu quảng cáo. Việc xóa chúng đi còn khiến thu nhập giảm xuống.

Hiện không rõ 53 video bị Khoa Pug loại bỏ là các nội dung gì. Theo ghi nhận, các tuyến đề tài liên quan đến Johnny Dang, dự án tiền số DBZ không còn. Nội dung về việc nam YouTuber hai lần phẫu thuật kéo chân cũng biến mất.

Trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 28/12, Khoa Pug thông báo sẽ đổi tên hệ thống kênh mạng xã hội vào 2026. Thông tin được nhà sáng tạo nội dung nhắc bằng hình họa trên clip và nhấn mạnh ở phần mô tả, bình luận. Theo đó, các tài khoản đứng tên Khoa Pug sẽ sớm được chuyển thành Solo Trip.