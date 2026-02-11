Khoa Pug liên tục xóa video, tự đốt cả trăm triệu view

YouTuber du lịch có nhiều động thái lạ trên tài khoản của mình. Khoa Pug tự xóa, ẩn lượng lớn video trong thời gian qua trước khi đổi tên.

Khoa Pug trong video du lịch Trung Quốc gần đây. Ảnh: Khoa Pug.

Từ cuối 2025, Khoa Pug bắt đầu ra công bố series du lịch Trung Quốc. Người này đăng tải video thường xuyên, thông báo đổi tên và kêu gọi khán giả ủng hộ thêm các tài khoản mạng xã hội khác. Gần đây, việc nam YouTuber cho biết mình đã “phá sản” gây bất ngờ trong cộng đồng người xem.

Thực tế, những động thái lạ của Khoa Pug không phải mới diễn ra. Trong năm 2025, người này đã xóa lượng lớn video trên kênh. Cụ thể, công cụ theo dõi VidIQ đo lường được khoảng 53 video đã biến mất khỏi tài khoản nêu trên. Việc ẩn/xóa nội dung bắt đầu từ cuối tháng 10, kéo đến hết năm.

Động thái nói trên của nam YouTuber khiến kênh sụt giảm lượng lớn lượt xem tích lũy. Nền tảng cho thấy Khoa Pug tự “đốt” khoảng 118 triệu lượt xem trên kênh. Đỉnh điểm, có ngày tài khoản mất đến 68 triệu lượt xem. Lượng theo dõi biến mất tương đương 10% tổng lượng xem kênh, khi Khoa Pug tích lũy được khoảng 1 tỷ lượt xem trong suốt 10 năm làm YouTube.

Lượng video và số lượt xem kênh Khoa Pug giảm mạnh. Ảnh: VidIQ.

Động thái xóa lượng lớn video này có thể ảnh hưởng đến thuật toán đề xuất nền tảng, ảnh hưởng đến kênh về sau. Trước mắt, các video có lượng xem lớn vốn đem về lượng theo dõi ổn định, chuyển đổi thành doanh thu quảng cáo. Việc xóa chúng đi còn khiến thu nhập giảm xuống.

Hiện không rõ 53 video bị Khoa Pug loại bỏ là các nội dung gì. Theo ghi nhận, các tuyến đề tài liên quan đến Johnny Dang, dự án tiền số DBZ không còn. Nội dung về việc nam YouTuber hai lần phẫu thuật kéo chân cũng biến mất.

Trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 28/12, Khoa Pug thông báo sẽ đổi tên hệ thống kênh mạng xã hội vào 2026. Thông tin được nhà sáng tạo nội dung nhắc bằng hình họa trên clip và nhấn mạnh ở phần mô tả, bình luận. Theo đó, các tài khoản đứng tên Khoa Pug sẽ sớm được chuyển thành Solo Trip.

YouTuber lý giải nguyên nhân thay đổi chủ yếu đến từ mục đích khai thác người xem đa quốc gia. “YouTube áp dụng AI để lồng tiếng Anh cho người xem quốc tế, kể cả kênh của mình. Vì thế tập khán giả không gói gọn tại Việt Nam. Đặt tên Khoa Pug nhiều người Việt nhận diện nhưng khi ra thị trường quốc tế người xem khó nhận biết ngay kênh mình làm gì”, Khoa Pug cho biết.

Tính năng AI Khoa Pug nhắc tới là phần lồng tiếng bằng trí tuệ tạo sinh tự động, được áp dụng thử nghiệm từ tháng 10 trên YouTube. Hiện số lượng kênh được hỗ trợ ngày càng mở rộng với tốc độ thêm bản ngôn ngữ ngày càng nhanh. Bằng cách này, các nhà sáng tạo trong nước có thể cung cấp nội dung của mình đến tập khán giả toàn cầu.