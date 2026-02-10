Apple muốn tái định nghĩa điện thoại gập

Không chấp nhận đi sau để sao chép, Apple đang cho thấy tham vọng dẫn dắt thị trường điện thoại gập bằng cách lựa chọn những vật liệu cao cấp nhằm khắc phục những điểm yếu của các dòng máy hiện nay.

Apple đang tham vọng thiết lập tiêu chuẩn mới cho điện thoại gập. Ảnh: Jeffrey Hazelwood/CNET.

Theo những nguồn tin mới nhất từ chuỗi cung ứng được The Elec, Apple đang tiến hành xem xét việc sử dụng màng Polyimide (PI) làm lớp bảo vệ cho phần kính siêu mỏng của màn hình iPhone gập.

Đây là một sự thay đổi đáng chú ý, bởi vào đầu năm 2025, "Táo khuyết" từng có ý định sử dụng Polyethylene Terephthalate (PET) - loại vật liệu phổ biến đang được các đối thủ lớn như Samsung tin dùng.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng các nguồn tin khẳng định Apple đang nghiêng hẳn về phía màng PI không màu. Động thái này cho thấy triết lý sản phẩm quen thuộc của Apple: sẵn sàng chấp nhận chi phí sản xuất cao hơn để đổi lấy trải nghiệm người dùng hoàn hảo và sự bền bỉ vượt trội.

Trên thị trường hiện nay, Samsung - nhà sản xuất tiên phong trong phân khúc điện thoại gập, đang sử dụng màng PET để dán lên kính màn hình. PET có ưu điểm là giá thành rẻ và dễ sản xuất, nhưng độ cứng bề mặt và khả năng chống trầy xước vẫn là một bài toán chưa có lời giải triệt để.

Vật liệu được Apple tin dùng có độ bền cao hơn đáng kể so với các mẫu điện thoại gập hiện có trên thị trường. Ảnh: Kolon Industries.

Ngược lại, chất liệu mà Apple đang nhắm tới có giá thành đắt đỏ hơn nhiều nhưng lại sở hữu những đặc tính vật lý ưu việt. PI không chỉ có độ cứng bề mặt cao hơn, giúp giảm thiểu tối đa các vết hằn hay trầy xước trong quá trình sử dụng hàng ngày, mà còn có khả năng chịu lực tốt hơn khi gập mở liên tục.

“Việc Apple sử dụng màng PI trên lớp kính UTG có khả năng là một nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt so với Samsung. Thay vì đi theo con đường tối ưu chi phí, Apple muốn "tái định nghĩa" tiêu chuẩn độ bền cho màn hình gập, vốn là nỗi lo lớn nhất của người tiêu dùng”, nguồn tin cho biết.

Vào năm 2019, chiếc Galaxy Fold đời đầu của Samsung cũng từng sử dụng màng PI làm lớp phủ bảo vệ chính. Tuy nhiên, do công nghệ thời điểm đó chưa hoàn thiện, Samsung đã chuyển sang sử dụng kính UTG kết hợp với màng PET rẻ hơn từ các thế hệ sau. Giờ đây, với vị thế của người đến sau, Apple dường như đã tìm ra cách kết hợp tối ưu giữa độ cứng của kính UTG và sự dẻo dai, chống trầy của màng PI thế hệ mới.

Dù Apple vẫn giữ kín các thông tin chính thức, nhưng việc tập trung vào nghiên cứu vật liệu chuyên sâu cho thấy chiếc điện thoại gập của hãng đã ở rất gần giai đoạn thương mại hóa.

Với việc lựa chọn màng Polyimide, Apple không chỉ đơn thuần ra mắt một sản phẩm mới, mà đang thiết lập một tiêu chuẩn vàng về chất lượng và độ bền cho toàn bộ dòng sản phẩm điện thoại gập.