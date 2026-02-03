Bên trong nhà máy Apple thử độ bền iPhone

Hôm 30/1, lần đầu tiên Apple tổ chức một chuyến thăm tới phòng thí nghiệm độ bền của linh kiện tại châu Á. Nhóm nhỏ phóng viên, chuyên gia đánh giá được mời tới nhà máy của Táo khuyết tại Ang Mo Kio, khu công nghiệp công nghệ cao của Singapore. Đây là nơi Apple đặt những cơ sở sản xuất, phòng nghiên cứu và thử nghiệm quan trọng, trong đó có phòng thử độ bền linh kiện camera. Mỗi cụm linh kiện của iPhone và các thiết bị khác đều được thử nghiệm riêng biệt nhiều năm trước khi có sản phẩm chính thức. Người trực tiếp chia sẻ về quy trình này là ông Tom Marieb, Phó chủ tịch phụ trách Tính toàn vẹn sản phẩm, bộ phận phần cứng của Apple.