Bên trong nhà máy Apple thử độ bền iPhone

Độ bền, khả năng sử dụng lâu dài từ lâu là yếu tố được Apple nhấn mạnh khi nhắc đến sản phẩm của mình. Không chỉ giúp người dùng có thêm lý do mua điện thoại mới, iPhone bền hơn đồng nghĩa những chiếc máy cũ vẫn sẽ được bán lại hoặc cho tặng, làm tăng số lượng thiết bị dùng iOS của Apple, hiện đã lên đến 2,5 tỷ.
Hôm 30/1, lần đầu tiên Apple tổ chức một chuyến thăm tới phòng thí nghiệm độ bền của linh kiện tại châu Á. Nhóm nhỏ phóng viên, chuyên gia đánh giá được mời tới nhà máy của Táo khuyết tại Ang Mo Kio, khu công nghiệp công nghệ cao của Singapore. Đây là nơi Apple đặt những cơ sở sản xuất, phòng nghiên cứu và thử nghiệm quan trọng, trong đó có phòng thử độ bền linh kiện camera. Mỗi cụm linh kiện của iPhone và các thiết bị khác đều được thử nghiệm riêng biệt nhiều năm trước khi có sản phẩm chính thức. Người trực tiếp chia sẻ về quy trình này là ông Tom Marieb, Phó chủ tịch phụ trách Tính toàn vẹn sản phẩm, bộ phận phần cứng của Apple.
Táo khuyết có nhiều nhà máy ở khắp thế giới để thử nghiệm từng bộ phận, mỗi nhóm lại trải qua nhiều giai đoạn, và chỉ khi hoàn thiện về thiết kế thì linh kiện mới được sản xuất hàng loạt để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Thử nghiệm kỹ càng qua nhiều bước là cách để Apple đảm bảo mỗi linh kiện đã đạt chuẩn theo như thiết kế kể cả khi chưa có sản phẩm thành hình, bởi sau đó họ không thể sửa sai. Trong hình là cụm camera của mẫu iPhone 15 Pro Max.
Độ bền của thiết bị được đánh giá bằng nhiều tiêu chí khác nhau. Với cụm camera, các bài thử quen thuộc bao gồm chịu lực khi rơi, độ ẩm, nhiệt độ. Trong hình là bộ tạ nặng khoảng 5 kg cho bài thử chịu lực.
Cụm camera được gắn vào tạ, thả rơi để tạo áp lực tới 10.000 G trong khoảnh khắc, được thể hiện bằng biểu đồ lực như trên màn hình.
Bài thử được thực hiện với nhiều góc độ khác nhau. Để kiểm tra xem camera có bị hư hỏng sau khi thử, Apple dùng tới những kính siêu vi, có thể chụp được hình ảnh rõ từng điểm ảnh trên cảm biến.
Để kiểm chứng những tác động môi trường, các linh kiện được đưa vào những máy thử với điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều so với thực tế nhằm rút ngắn thời gian. Trong hình là cỗ máy giả lập môi trường có độ ẩm 85%, để thử ảnh hưởng của độ ẩm với hiện tượng rò rỉ trên bề mặt.
Bảng mạch trong hình được dùng để thử ảnh hưởng của điện áp lên cụm linh kiện. Cụm camera được nối với nguồn điện áp cao hơn so với môi trường hoạt động thông thường. Nhiệt độ, độ ẩm và điện áp là những yếu tố có thể tác động nhiều nhất đến rỉ kim loại.
Bên trong cỗ máy này, các linh kiện được đặt trong môi trường với nhiệt độ thay từ -40 độ C lên tới 85 độ C mỗi 30 phút. Trải qua “vòng lặp nhiệt độ” này, cỗ máy sẽ thử nghiệm độ giãn nở của các vật liệu khác nhau trong cùng một cụm linh kiện.
Một cỗ máy khác cũng thử nghiệm tác động của nhiệt độ, nhưng để tìm ảnh hưởng đối với các chất keo. Linh kiện được ngâm trong nước có nhiệt độ 85 độ C, nhấc lên rồi ngâm thẳng vào chất lỏng ở -40 độ C. Toàn bộ vòng lặp chỉ kéo dài 1 phút là bài thử khắc nghiệt để tìm ra loại keo kết dính ít bị ảnh hưởng vì sự thay đổi nhiệt độ.
Chiếc máy được ví như “nồi áp suất” tại nhà máy Apple. Khi đóng kín cửa, áp suất và độ ẩm bên trong sẽ được đẩy lên mức cao hơn rất nhiều so với môi trường thông thường. Bài thử này giúp kiểm nghiệm tác động của các điều kiện như khi gặp mưa. Apple cho biết 96 giờ trải qua điều kiện bên trong cỗ máy này tương đương 10 năm sử dụng bên ngoài, rút ngắn thời gian kiểm nghiệm.
Mức độ giả lập được cân nhắc rất kỹ, để có thể vừa đẩy nhanh thời gian kiểm nghiệm, vừa không đẩy “độ khó” lên quá cao, đến mức người dùng không bao giờ gặp ngoài đời thực.
Xuyên suốt quá trình thiết kế phần cứng, đây cũng là sự cân bằng mà Apple phải tính đến để sản phẩm vừa đủ độ bền, vừa đảm bảo các yếu tố về độ mỏng, trọng lượng.
Đại diện Apple cho rằng mỗi sản phẩm còn có thể bền hơn nếu hãng tìm cách "thiết kế vượt mức" về độ bền, nhưng như vậy sẽ khó đạt được những yếu tố thiết kế ấn tượng. Do vậy, thiết kế sản phẩm cần phải tìm ra đúng điểm cân bằng.