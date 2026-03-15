Thách thức với thị trường smartphone

Trong khi Apple và Samsung đủ khả năng duy trì doanh số, những hãng tập trung vào phân khúc smartphone giá rẻ có thể đối diện nhiều thách thức do bộ nhớ tăng giá.

Doanh số smartphone Apple tăng trưởng nhờ thành công của iPhone 17. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu TrendForce, doanh số smartphone của Apple và Samsung năm 2025 gần như tương đương nhau. Điều này đồng nghĩa cả 2 cùng giữ vị trí dẫn đầu thị trường toàn cầu.

Năm 2025, thị trường smartphone toàn cầu ghi nhận doanh số 1,254 tỷ thiết bị, tăng 2,5% so với năm trước. Với Samsung và Apple, mỗi hãng sản xuất gần 240 triệu máy trong năm, cùng giữ vị trí số một.

Các nhà nghiên cứu cho biết thị trường smartphone nửa đầu 2025 được hưởng lợi từ các chương trình trợ cấp của chính phủ Trung Quốc, từ đó giúp kích thích nhu cầu. Đến nửa cuối năm, đợt ra mắt smartphone cao cấp từ các hãng lớn giúp thúc đẩy thị trường.

Doanh số iPhone tăng đáng kể vào cuối năm sau khi Apple ra mắt dòng iPhone 17. Theo TrendForce, điều này giúp doanh số iPhone quý IV/2025 tăng hơn 50% so với quý trước.

Dòng iPhone 17 được hưởng lợi từ chiến lược định giá hợp lý của Apple, giúp thúc đẩy hiệu suất thị trường. Hãng phân tích nhận định nếu áp dụng cách định giá tích cực hơn vào năm 2026, Apple có thể duy trì tốt doanh số.

Samsung được dự báo có thể duy trì, thậm chí mở rộng thị phần năm 2026 nhờ tỷ lệ lớn smartphone thuộc dòng cao cấp, chuỗi cung ứng theo chiều dọc vững chắc. Hãng có thể hoãn việc tăng giá.

Nhìn chung, thị trường smartphone dự kiến chịu áp lực lớn về chi phí trong năm nay. Theo TrendForce, giá bộ nhớ tăng cao có khả năng tác động đến chi phí sản xuất điện thoại. Sản lượng smartphone toàn cầu năm nay dự kiến giảm ít nhất 10%, còn khoảng 1,135 tỷ chiếc.

Các hãng smartphone đồng thời đối mặt lựa chọn khó khăn giữa việc tăng giá để duy trì lợi nhuận, hoặc giảm thông số sản phẩm nhằm duy trì sản lượng. Phân khúc giá rẻ dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi chi phí linh kiện tăng cao.

Sản lượng các hãng smartphone trong quý IV/2025 và cả năm 2025. Ảnh: TrendForce.

Ngoài Apple và Samsung, những cái tên lớn khác như Xiaomi (bao gồm Redmi và Poco) đứng thứ 3 với doanh số gần 170 triệu chiếc. Công ty này phải giảm sản lượng trong quý IV/2025 để điều chỉnh hàng tồn kho. Năm 2026, Xiaomi dự kiến tăng tỷ lệ sản xuất các model tầm trung đến cao cấp nhằm ổn định lợi nhuận.

Oppo (bao gồm OnePlus và Realme) xếp thứ 4 với 143 triệu thiết bị. Do tập trung vào smartphone giá rẻ, phân khúc nhạy cảm khi linh kiện tăng giá, công ty phải giảm tỷ lệ sản xuất các dòng Realme cấp thấp vào cuối năm 2025 để ổn định vận hành.

Vị trí thứ 5 thuộc về Vivo, trong khi Transsion (công ty sở hữu thương hiệu Tecno, Infinix và itel) xếp thứ 6 sau khi cắt giảm mạnh sản lượng do điều chỉnh hàng tồn kho và lo ngại nhu cầu tại các thị trường mới nổi.

Sau khi đẩy mạnh sản xuất vào cuối năm 2025, Honor xếp thứ 7 toàn cầu, trong khi Lenovo (bao gồm Motorola) xếp thứ 8 với khoảng 61 triệu thiết bị.

Năm 2026, Lenovo có thể không điều chỉnh sản lượng nhiều nhờ các hợp đồng phân phối smartphone của nhà mạng, trong khi mảng kinh doanh máy tính lớn có thể giúp hãng đảm bảo nguồn cung bộ nhớ ổn định.