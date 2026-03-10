Tranh cãi trên Galaxy S26

Người dùng nên cân nhắc khi chọn mua Galaxy S26 nếu quan trọng giá bán, dung lượng pin hay khung titan.

Samsung Galaxy S26 Ultra. Ảnh: The Verge.

Dòng Galaxy S26 được Samsung nâng cấp nhiều tính năng, gồm các công cụ mới trong bộ phần mềm Galaxy AI, công nghệ chống nhìn trộm màn hình và thuật toán camera tốt hơn.

Bên cạnh loạt tính năng mới, S26 vẫn có một số chi tiết gây tranh cãi. Ngoài vấn đề tăng giá do thị trường biến động, những yếu tố khác gồm dung lượng pin giữ nguyên, "bỏ quên" S Pen, khung nhôm thay vì titan trên S26 Ultra...

Tăng giá do khan hiếm bộ nhớ

Galaxy S26 không thể tránh khỏi tình trạng tăng giá. Đại diện Samsung xác nhận lý do chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm RAM toàn cầu. Trả lời The Verge, Won-Joon Choi, Giám đốc Vận hành mảng di động của Samsung, thừa nhận tình trạng thiếu bộ nhớ phần lớn dẫn đến quyết định tăng giá.

Cụ thể, chi phí nguyên vật liệu trên Galaxy S26 và S26+ tăng khoảng 100 USD so với bản tiền nhiệm. Thuế quan cũng là một phần nguyên nhân, nhưng bộ nhớ vẫn tác động lớn nhất.

Galaxy S26 và S26+. Ảnh: The Verge.

Năm nay, bản tiêu chuẩn của Galaxy S26 có dung lượng thấp nhất 256 GB, tăng gấp đôi so với 128 GB trên S25. Tuy nhiên, mức giá 900 USD của S26 cao hơn 40 USD so với S25 bản 256 GB năm ngoái.

Samsung cũng tăng giá dòng S26 tại nhiều thị trường khác. Phiên bản S26 Ultra tăng giá, song kèm nhiều nâng cấp hơn gồm màn hình chống nhìn trộm, hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn nhất trên smartphone.

Trong báo cáo tài chính quý gần nhất, Qualcomm, đối tác sản xuất chip của Samsung, cảnh báo mảng kinh doanh thiết bị di động có thể sụt giảm mạnh do tình trạng thiếu bộ nhớ. Công ty nhận định nhu cầu linh kiện ngành công nghiệp AI có thể quyết định toàn bộ thị trường di động năm nay.

Hãng phân tích IDC cũng dự báo thị trường smartphone toàn cầu năm 2026 có thể sụt dốc 12,9%, mức giảm lớn nhất lịch sử.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến không phải khan hiếm tạm thời, mà là làn sóng lớn bắt nguồn từ chuỗi cung ứng bộ nhớ, lan tỏa toàn bộ ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng", báo cáo của IDC nhấn mạnh.

Vẫn không có nam châm mặt lưng

Galaxy S26 vẫn không trang bị vòng nam châm mặt lưng. Trên iPhone hay Google Pixel, hệ thống này giúp cố định thiết bị trên đế sạc, sạc dự phòng không dây hay các phụ kiện như ví thẻ, nhẫn giữ điện thoại...

Won-Joon Choi cho biết tích hợp nam châm khiến điện thoại dày lên. Sự đánh đổi này không cần thiết do nhiều người gắn thêm ốp lưng.

"Khoảng 80-90% người dùng gắn ốp lưng, và ốp lưng tích hợp nam châm hiện nay rất phổ biến", đại diện Samsung nhấn mạnh.

Mặt lưng của Galaxy S26+. Ảnh: Bloomberg.

Ông Choi cho rằng công ty ưu tiên cách tiếp cận khác, sử dụng độ dày thừa ra để tăng dung lượng pin, hoặc loại bỏ hẳn giúp thiết bị mỏng hơn. Dù vậy, Samsung không hoàn toàn bài trừ nam châm.

"Chúng tôi vẫn nghiên cứu để đảm bảo không phải hy sinh bất cứ yếu tố bên trong điện thoại. Đến khi đạt mục tiêu ấy, chúng tôi sẽ tích hợp nam châm", Choi chia sẻ.

Tất nhiên, không phải ai cũng chấp nhận quan điểm trên. Tác giả Sean Hollister từ The Verge cho rằng ông sẵn sàng hy sinh độ mỏng để có nam châm và pin dung lượng lớn.

Tích hợp thêm một lớp nam châm giống Apple có thể giúp phụ kiện được cố định tốt hơn, thay vì dựa vào chất lượng nam châm của nhà sản xuất ốp lưng.

S Pen mờ nhạt

Bút cảm ứng S Pen cũng khiến một số người thất vọng. Năm ngoái, Samsung loại bỏ tính năng Bluetooth khỏi S Pen trên S25 Ultra, không còn tính năng điều khiển từ xa bằng nút bấm hay cử chỉ vẫy.

Với Galaxy S26 Ultra, S Pen không có cải tiến mới, trừ việc tinh chỉnh thiết kế cho phù hợp phần khung bo tròn.

Một số tin đồn cho rằng Samsung có thể loại bỏ S Pen khỏi các thế hệ S Ultra trong tương lai. Dù vậy, Choi trấn an người dùng khi khẳng định phụ kiện này vẫn được công ty giữ lại.

Bút S Pen trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phương Lâm.

Trả lời Bloomberg, Choi cho biết Samsung đang phát triển phiên bản mới của S Pen. Model này sử dụng công nghệ mới, đòi hỏi tinh chỉnh cấu trúc màn hình.

"Chúng tôi đang nghiên cứu công nghệ tiên tiến hơn cho S Pen để tạo ra cấu trúc màn hình mới, giảm thiểu nhược điểm khi sử dụng bút. S Pen vẫn là một trong những công nghệ cốt lõi", Choi nhấn mạnh.

Theo SamMobile, công ty có thể áp dụng USI 2.0 cho bút S Pen. Đây là tiêu chuẩn chung cho các loại bút cảm ứng, giúp giảm xung đột với những bộ phận như sạc không dây Qi2.

Không nâng cấp pin

Thời gian gần đây, các hãng smartphone Trung Quốc đẩy mạnh công nghệ silicon-carbon. Nhờ mật độ năng lượng cao hơn, silicon-carbon cho phép trang bị pin dung lượng lớn hơn đáng kể mà không ảnh hưởng kích thước hay độ dày điện thoại.

Dòng S26 sở hữu dung lượng pin tương tự thế hệ trước. Trong đó, S26 Ultra vẫn trang bị pin 5.000 mAh, công nghệ lithium-ion quen thuộc. Dung lượng pin trên 2 sản phẩm còn lại cũng không thay đổi, lần lượt 4.300 mAh (S26) và 4.900 mAh (S26+).

Năm ngoái, Samsung cho biết đang phát triển silicon-carbon trên smartphone. Dù vậy, Galaxy S26 vẫn chưa sử dụng công nghệ này.

Các mẫu Galaxy S26. Ảnh: Bloomberg.

Trang tin SamMobile dẫn lời Jeong Seung Moon, Phó chủ tịch Samsung, cho biết công ty vẫn phát triển pin silicon-carbon. Hãng chỉ trang bị nếu công nghệ vượt qua các bài kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt, đồng thời chứng minh khả năng cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng.

Nói cách khác, công nghệ silicon-carbon hiện nay chưa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Samsung, chưa mang đến lợi thế rõ ràng về trải nghiệm sử dụng.

Trên thực tế, công ty Hàn Quốc từng trải qua sự cố về pin điện thoại trong quá khứ, yếu tố khiến hãng nâng cao tiêu chuẩn kiểm tra. Dù vậy, nhiều đánh giá cho thấy công nghệ silicon-carbon giúp cải thiện đáng kể thời gian sử dụng trên một số smartphone Trung Quốc.

Loại bỏ khung titan

Galaxy S26 Ultra cũng gây tranh cãi khi sử dụng khung nhôm thay cho titan. Ra mắt lần đầu trên S25 Ultra, khung titan giúp đảm bảo độ bền nhưng vẫn giữ cảm giác sang trọng, khối lượng nhẹ. Trước đó, Apple cũng chuyển từ khung titan sang nhôm trên iPhone 17 Pro.

Trả lời SamMobile, đại diện Samsung cho biết việc lựa chọn vật liệu trên mỗi thiết bị Galaxy dựa trên mục tiêu cân bằng độ bền, sự thoải mái và ý đồ trong thiết kế.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Bloomberg.

"Với Galaxy S26, chúng tôi muốn tạo ra mẫu S Ultra mỏng nhất từ trước đến nay, trong khi vẫn đáp ứng tiêu chuẩn cao về độ bền và ổn định mà người dùng mong đợi.

Armor Aluminum (hợp kim nhôm gia cố) là vật liệu lý tưởng để mang đến kiểu dáng mỏng nhẹ hơn, không ảnh hưởng độ bền hàng ngày của Galaxy S26", người này cho biết.

Nói cách khác, Samsung cho rằng nhôm là lựa chọn tốt nhất để cân bằng độ bền, sự thoải mái và thiết kế mỏng nhẹ trên Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, SamMobile cho rằng lý do thực sự có thể đến từ chi phí cao, khả năng tản nhiệt của titan kém hơn nhôm.

