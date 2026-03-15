Loại vũ khí nguy hiểm khiến Iran bị lên án

Iran đang sử dụng loại bom bị cấm ở hơn 100 quốc gia để tấn công Israel, đặt ra lo ngại về nguy cơ gây ra thiệt hại cho dân thường.

Bom chùm bị cấm ở hơn 100 quốc gia. Ảnh: CDC.

Quân đội Israel xác nhận một nửa số tên lửa đạn đạo Iran bắn vào nước này trong cuộc chiến hiện tại là bom chùm. Đây là loại vũ khí bị hơn 100 quốc gia cấm sử dụng vì nguy cơ gây thương vong cho dân thường.

Bộ Tư lệnh Hậu phương của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố thông tin này vào ngày 10/3. Đây là sự thay đổi đáng kể so với cuộc chiến vào tháng 6/2025, khi bom chùm chỉ được Iran sử dụng với số lượng hạn chế.

Thượng tá Doron Lavi, thuộc đơn vị xử lý bom mìn của cảnh sát Israel, cho biết hơn 10 tên lửa Iran mang đầu đạn chùm đã được phóng vào Israel kể từ khi chiến sự nổ ra ngày 28/2. Trung tá Nadav Shoshani, người phát ngôn quân đội Israel, nhận định Iran đã "tăng cường đáng kể" việc sử dụng loại vũ khí này trong cuộc xung đột hiện tại.

Bom chùm hoạt động bằng cách phân tán hàng chục quả bom nhỏ ra khu vực rộng lớn. Mỗi quả bom con nặng khoảng 8 kg, có thể trải rộng trên bán kính lên tới 10 km vuông. Trong khi đó, một tên lửa đạn đạo thông thường mang từ 500-1.000 kg thuốc nổ và chỉ tấn công một điểm duy nhất.

Ngày 4/3, một đoạn video từ thành phố Or Yehuda gần thủ đô Tel Aviv ghi lại cảnh một quả bom con phát nổ khi chạm đất trên phố.

"Đoạn video cho thấy dường như là một quả đạn con của Iran rơi xuống đất trước khi phát nổ", ông NR Jenzen-Jones, Giám đốc Armament Research Services cho biết.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo việc dùng bom chùm ở khu vực đông dân cư có thể vi phạm luật quốc tế.

"Các quả bom nhỏ được thả ra theo một mô hình khá ngẫu nhiên do chúng không được điều khiển. Do đó, chúng không thể được nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự cụ thể", Giáo sư Adil Haque tại Trường Luật Rutgers nói.

Từ năm 2008, hơn 100 quốc gia đã ký Công ước về Bom chùm để cấm loại vũ khí này, trong đó có Anh và Pháp. Cả Israel lẫn Iran đều chưa tham gia. Một số cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cũng không ký vào công ước này.

Israel từng dùng bom chùm tại Lebanon năm 2006 và bị chỉ trích vì gây thiệt hại cho dân thường. Nga và Ukraine đều sử dụng loại vũ khí này từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022. Trong khi đó, Mỹ cũng bán bom chùm cho Ukraine năm 2023 bất chấp các quan ngại quốc tế.

Theo Israel, có 12 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran trong cuộc chiến, ít nhất 11 người là dân thường. Phía Iran ghi nhận hơn 1.300 người thiệt mạng vì các đòn không kích của Israel và Mỹ, song không phân biệt giữa thường dân và binh lính.