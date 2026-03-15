Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Cú hích của Apple

  • Chủ nhật, 15/3/2026 19:46 (GMT+7)
Apple định giá MacBook Neo thấp hơn cả kỳ vọng của thị trường, khiến cả ngành PC toàn cầu rơi vào trạng thái báo động.

MacBook Neo khiến thị trường laptop chao đảo. Ảnh: Bloomberg.

MacBook Neo được Apple giới thiệu tuần trước với mức giá khởi điểm 599 USD, thấp nhất trong lịch sử dòng Mac. Ngay lập tức, sản phẩm này gây chấn động toàn ngành công nghiệp PC toàn cầu.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính gần đây, Giám đốc Tài chính ASUS Nick Wu thẳng thắn thừa nhận sức ảnh hưởng của dòng máy tính giá rẻ đến từ Apple.

"Apple trước nay luôn định giá ở phân khúc cao cấp. Việc họ tung ra sản phẩm giá rẻ như vậy rõ ràng là một cú sốc với toàn thị trường", ông Wu.

Ông Hsu Hsien-yueh, đồng CEO ASUS cũng xác nhận công ty đã âm thầm chuẩn bị từ nửa cuối năm 2025, ngay sau khi nhận được thông tin về sản phẩm vừa ra mắt của Táo khuyết.

Không chỉ ASUS, toàn bộ hệ sinh thái PC đều đang theo dõi sát sao sự kiện này.

"Tôi tin rằng tất cả các hãng PC, kể cả một số nhà cung cấp thượng nguồn như Microsoft, Intel và AMD, đều đang rất nghiêm túc thảo luận về cách cạnh tranh với MacBook Neo", Wu cho biết thêm. Ông khẳng định toàn bộ hệ sinh thái PC sẽ ra mắt các sản phẩm tương ứng để đối đầu với Apple.

MacBook Neo trang bị chip Apple A18 Pro, bộ xử lý tương tự iPhone 16 Pro. Máy có màn hình Liquid Retina 13 inch, thời lượng pin lên đến 16 tiếng.

MacBook Neo có thiết kế trẻ trung. Ảnh: Bloomberg.

Dù thừa nhận toàn ngành đang cạnh tranh khốc liệt, lãnh đạo ASUS cũng chỉ ra giới hạn của MacBook Neo. Đặc biệt, MacBook Neo chỉ có 8 GB RAM và không thể nâng cấp. Hsu mô tả đây là thiết bị "tiêu thụ nội dung", tương tự iPad hơn là một máy tính xách tay chủ lực.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy MacBook Neo vẫn xử lý tốt các tác vụ như dựng video 4K trên DaVinci Resolve, chỉnh ảnh trên Adobe Lightroom và duyệt đa tab Chrome.

MacBook Neo đang đặt ra một thách thức lớn cho các đối thủ. Từ trước đến nay, phân khúc laptop dưới 600 USD vẫn thuộc về Windows. Với thiết kế đẹp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ sinh thái chặt chẽ, nhà sản xuất iPhone đang thực sự tạo ra cú hích với toàn bộ thị trường laptop giá rẻ.

Minh Hoàng

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý