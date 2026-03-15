Nước đi táo bạo của Google

Google đang mở rộng Gemini trên mọi mặt trận từ bản đồ, trình duyệt, công cụ làm việc đến hợp tác quốc phòng, cho thấy tham vọng đưa AI vào mọi hệ thống.

Google vừa tích hợp Gemini vào nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái.

Google đang tiếp tục tích hợp Gemini vào hệ sinh thái các sản phẩm được sử dụng nhiều nhất của mình. Ngày 12/3, công ty thông báo rằng Google Maps sẽ có thêm tính năng AI mới mang tên “Ask Maps”, cho phép người dùng đặt những câu hỏi phức tạp trong đời thực và nhận được câu trả lời chi tiết, mang tính cá nhân hóa cao.

Cùng lúc đó, hãng đã tích hợp AI vào hàng loạt trải nghiệm khác như Chrome, Workspaces, thậm chí tham gia vào lĩnh vực quốc phòng. Sự triển khai liên tục sản phẩm của mình cho thấy thế mạnh và tiềm lực công nghệ của hãng tìm kiếm hàng đầu thế giới.

Đợt nâng cấp lớn của Maps

Google đã tích hợp Gemini vào ứng dụng bản đồ, đánh dấu lần nâng cấp lớn nhất trong một thập kỷ qua. Google Maps thành một trợ lý cá nhân thông minh, thêm nhiều tính năng và thay đổi giao diện.

Đầu tiên, Gemini hỗ trợ tính năng Ask Maps, cho phép đặt các câu hỏi thực tế bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ như nhờ tìm kiếm địa điểm phù hợp cho buổi hẹn. Hệ thống sẽ lọc thông tin và đưa ra các gợi ý phù hợp nhất, cũng như phân tích được nhiều yêu cầu cùng lúc.

Tính năng này sẽ tự động ghi nhớ sở thích cá nhân của từng người dùng. Thậm chí, Ask Maps còn hỗ trợ đặt bàn trực tiếp tại nhà hàng. Người dùng có thể lưu lại các địa điểm yêu thích vào danh sách, hay có thể chia sẻ danh sách này với bạn bè chỉ bằng vài cú chạm.

Bản cập nhật cũng bổ sung Immersive Navigation, phương thức điều hướng hiển thị trực quan hình ảnh 3D của tòa nhà và địa hình xung quanh. “Khi cần thiết, Maps sẽ làm nổi bật các chi tiết quan trọng trên đường như làn đường, vạch kẻ đường cho người đi bộ, đèn giao thông và biển báo dừng để giúp bạn rẽ hoặc nhập làn tự tin”, đại diện công ty cho biết.

Để làm được điều này, AI sẽ phân tích kho dữ liệu hình ảnh chụp từ trên không của Google (Street View). Từ đó, hệ thống cung cấp góc nhìn không gian chi tiết cho toàn bộ tuyến đường, giúp tài xế quan sát các ngã rẽ phức tạp tốt hơn.

Google cũng bổ sung thêm nhiều tính năng nhỏ gọn khác, như các cảnh báo giao thông tiên tiến hơn cho lộ trình. Giọng nói hướng dẫn được tinh chỉnh để nghe tự nhiên và thân thiện hơn.

Tính năng gợi ý bãi đỗ xe cũng được kích hoạt khi sắp đến đích. Người dùng sẽ nhận được cảnh báo về tình trạng kẹt xe theo thời gian thực và đề xuất các tuyến đường thay thế.

Hiện tại, người dùng tại Mỹ và Ấn Độ có thể sử dụng hai tính năng trên. Phiên bản dành cho máy tính để bàn sẽ sớm được ra mắt trong năm nay.

Chiến lược “bành trướng” AI

Không chỉ dừng lại ở bản đồ, công ty đang tích hợp AI vào mọi không gian làm việc. Hệ sinh thái Google Workspace, gồm các ứng dụng quen thuộc như Docs, Sheets, Slides và Drive đều được nâng cấp và trang bị Gemini.

Từ ngày 10/3, người dùng đăng ký các gói trả phí có thể tạo nội dung tự động thông qua các trợ lý AI. Hệ thống sẽ ngay lập tức hỗ trợ soạn thảo văn bản hoặc tạo bảng tính, cũng như giúp thiết kế các trang thuyết trình một cách chuyên nghiệp.

Người dùng có thể tạo nội dung tự động thông qua các trợ lý AI. Hệ thống sẽ ngay lập tức hỗ trợ soạn thảo văn bản hoặc tạo bảng tính, cũng như giúp thiết kế các trang thuyết trình một cách chuyên nghiệp.

Song song đó, Google đã chính thức đưa Gemini vào ngay giao diện chính của Chrome tại Ấn Độ, Canada và New Zealand. Qua đó, mọi thao tác như tóm tắt bài báo, giải thích khái niệm hay thậm chí so sánh dữ liệu giữa các tab đều diễn ra trực tiếp trên cùng một màn hình.

Người dùng còn có thể tạo hình ảnh ngay trong trình duyệt với Nano Banana. Gemini còn giúp kết nối các dịch vụ của Google với nhau, giúp người dùng tương tác với Gmail và YouTube ngay trên Chrome.

Ngoài ra, AI có khả năng nhận diện các cuộc tấn công tiêm mã độc và ngăn chặn các rủi ro bảo mật tiềm ẩn. Hệ thống luôn yêu cầu xác nhận trước các hành động nhạy cảm.

Sự phát triển của Gemini không giới hạn ở không gian tiêu dùng. Theo Bloomberg, Google đã đạt thỏa thuận quan trọng với Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sử dụng các tác nhân AI của Google, đảm nhiệm việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu.

Trước mắt, AI sẽ xử lý các tác vụ trên mạng lưới không mật, giúp giảm tải khối lượng công việc lớn cho nhân sự quân đội. Việc tiếp cận các dữ liệu mật đang được hai bên phát triển thêm, cho thấy sự tin tưởng của chính phủ vào năng lực của Google.