Nhiều nền tảng AI 'mất điện' vì chiến sự Iran

Một cuộc tấn công vào máy chủ AWS tại UAE đã gây gián đoạn nhiều dịch vụ AI, làm lộ rõ rủi ro khi đặt các trung tâm dữ liệu tại khu vực có chiến sự.

Claude là đơn vị chịu ảnh hưởng lớn sau khi máy chủ của AWS bị tấn công. Ảnh: Mashable.

Theo báo cáo vừa được công bố, hôm 1/3, các máy chủ AWS của Amazon đặt tại UAE bị máy bay không người lái của Iran tấn công, ảnh hưởng đến cụm máy chủ mec1-az2. Sau sự cố này, Claude cùng một số hệ thống AI khác gặp tình trạng mất điện trên diện rộng.

Khi dịch vụ bị gián đoạn, người dùng nhanh chóng chuyển sang các nền tảng AI khác. Tuy nhiên, làn sóng truy cập lớn đã khiến hệ thống Gemini của Google cũng bị quá tải. Sự cố đã tạo ra hiệu ứng domino, làm gián đoạn nhiều hoạt động liên quan.

Trung Đông đang nổi lên như một trung tâm mới cho hạ tầng điện toán phục vụ trí tuệ nhân tạo. Một trong những lợi thế lớn của khu vực là giá điện thấp.

Tại Ả Rập Saudi, chi phí điện dao động từ 0,02- 0,05 USD /kWh, thấp hơn đáng kể so với mức từ 0,1 USD /kWh trở lên ở Bắc Mỹ và châu Âu. Điều này khiến khu vực trở thành địa điểm hấp dẫn để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Theo Financial Times, nhiều quốc gia Trung Đông đang đặt cược lớn vào AI. Ngoài ra, một báo cáo của công ty tư vấn Arizton cho thấy hiện có 71 nhà vận hành đang quản lý 175 trung tâm dữ liệu tại Trung Đông, bao gồm các công ty lớn như Amazon và Microsoft. Những trung tâm này chủ yếu đặt tại Dubai, Abu Dhabi (UAE) và Ả Rập Saudi.

Hiện tại, thị phần trung tâm dữ liệu tại khu vực này hiện vẫn dưới 5% toàn cầu. Theo nghiên cứu của PwC, công suất trung tâm dữ liệu tại Trung Đông có thể tăng từ 1 GW năm 2025 lên 3,3 GW trong vòng 5 năm.

Song, những sự cố liên quan đến an ninh hạ tầng đang đặt ra câu hỏi lớn cho ngành công nghệ. Khi trung tâm dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, chúng có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột địa chính trị và tạo ra tác động vượt xa phạm vi lĩnh vực công nghệ.

Điều này khiến một số người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến mô hình AI chạy cục bộ. Trong bối cảnh dịch vụ đám mây gián đoạn, các hệ thống nội bộ có thể đóng vai trò như “máy phát điện dự phòng” cho năng lực tính toán.