AI đang 'càn quét' Trung Quốc

Sự nổi lên của OpenClaw đang thúc đẩy cuộc cạnh tranh mới giữa các hãng công nghệ Trung Quốc, từ mô hình kinh doanh đến cuộc đua dữ liệu cho thế hệ AI tiếp theo.

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới xoay quanh tác nhân AI (AI agent), khi những nền tảng như OpenClaw thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng.

Hôm 6/3, nhiều khách hàng, trong đó có cả những người lớn tuổi, đã mang theo MacBook hoặc laptop đến các sự kiện triển khai hệ thống mới, tạo nên khung cảnh gợi nhớ các buổi tụ họp của cộng đồng Android cách đây một thập kỷ.

Xu hướng này nhanh chóng lan rộng trong ngành. Xiaomi đang thử nghiệm nội bộ MiclawAgent nhằm tích hợp AI vào hệ sinh thái “người, xe, nhà”, kết nối điện thoại, ôtô, TV và thiết bị gia dụng thành các điểm thực thi. Trong khi đó, một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây cũng tích cực tham gia vào cuộc đua này khi tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành và thiết bị đầu cuối.

Người cao tuổi mang máy tính đến nhờ cài OpenClaw tại trụ sở của Tencent ở Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 6/3. Ảnh: Tencent AI.

Cuộc đua AI mới

Theo các chuyên gia, sự bùng nổ của tác nhân AI là cuộc cạnh tranh tự động hoá của năm nay. Nó còn được ví như cuộc đua nhằm kiểm soát “cổng siêu kết nối” tiếp theo của Internet.

Một trong những lý do chính thúc đẩy xu hướng này là bài toán kinh doanh của các mô hình AI. Trong 2 năm qua, các hãng công nghệ lớn tại Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán. ByteDance, Alibaba và Tencent dự kiến chi hơn 60 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và GPU trong năm nay.

Tuy nhiên, mô hình chatbot đơn thuần không tạo ra đủ doanh thu để bù đắp chi phí vận hành khổng lồ.

Tác nhân AI đóng vai trò quan trọng trong năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Các tương tác thông thường như viết email hay tạo sơ đồ tiêu thụ rất ít token, khiến tài nguyên tính toán dễ rơi vào trạng thái nhàn rỗi. Trong bối cảnh đó, một số tác nhân AI như OpenClaw đã tận dụng rất tốt sự dư thừa này.

Khi thực hiện một nhiệm vụ phức tạp, hệ thống có thể chia nhỏ công việc, tìm kiếm thông tin và tự sửa lỗi. Mỗi bước đều tạo ra các yêu cầu tới dữ liệu trên đám mây, khiến mức tiêu thụ token cao hơn hàng trăm lần so với truy vấn thông thường.

“OpenClaw áp dụng mô hình mã nguồn mở chủ yếu nhờ lợi thế chi phí thấp. Điều này cho phép sử dụng API thường xuyên hơn và tạo ra dòng tiền cho các nhà cung cấp đám mây”, một nhà phân tích AI nói với Wall Street Insights.

Mỏ vàng dữ liệu

Bên cạnh doanh thu, các hãng công nghệ còn hướng đến mục tiêu dài hạn khi thu thập dữ liệu huấn luyện cho thế hệ AI tiếp theo. Trong quá trình người dùng giao nhiệm vụ cho tác nhân AI, toàn bộ quá trình từ tìm kiếm thông tin, tổng hợp đến hoàn tất truy vấn đều được ghi lại thành chuỗi hành động, còn gọi là “dữ liệu quỹ đạo”.

Theo Alan Feng, một quản lý cộng đồng OpenClaw tại Trung Quốc, giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở tự động hóa. “Phản hồi dữ liệu quỹ đạo cho phép mô hình liên tục tối ưu hóa, giúp cải thiện khả năng của các tác nhân AI”, ông nói.

Dữ liệu là nguồn sống cho các hệ thống AI trong tương lai. Ảnh: Bloomberg.

Dữ liệu dạng này là nguồn tài nguyên quan trọng khi các nguồn văn bản chất lượng cao trên Internet gần như được khai thác hết. Một nguồn tin từ dự án Qwen của Alibaba cho biết việc thu thập dữ liệu quỹ đạo có thể giúp các mô hình AI của Trung Quốc cải thiện nhanh hơn và thu hẹp khoảng cách với đối thủ quốc tế.

Trong bối cảnh đó, tác nhân AI được nhiều công ty xem là "lớp giao diện" mới của Internet. Thay vì mở từng ứng dụng, người dùng chỉ cần đưa ra yêu cầu và AI sẽ quyết định dịch vụ nào được sử dụng, từ đặt đồ ăn đến thanh toán.

Sự thay đổi này có thể làm suy giảm vai trò của các siêu ứng dụng truyền thống. Do đó, việc OpenClaw trở nên phổ biến trong thời gian gần đây là dấu hiệu ban đầu của một thay đổi lớn. Khi AI chuyển từ “công cụ trò chuyện” sang hệ thống tự động, cấu trúc Internet có thể bước vào một giai đoạn cạnh tranh hoàn toàn mới.