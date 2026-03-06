Thiên tài AI khiến Alibaba náo loạn khi từ chức đột ngột

Nhân sự AI cốt lõi của Alibaba từ chức trong bối cảnh các công ty AI phải cân bằng giữa doanh thu và hiệu suất.

Lin JunYang, thiên tài AI từng làm việc cho Alibaba vừa nghỉ việc. Ảnh: Pandaily.

Sáng 4/3, Lin Junyang, trưởng nhóm kỹ thuật của Qwen, đăng dòng trạng thái nói rằng anh đã xin từ chức. Chỉ một ngày trước đó, anh vẫn còn làm tại bộ phận và nhận được lời khen từ Elon Musk.

Lin Junyang, sinh năm 1993, là một trong những lãnh đạo kỹ thuật cấp P10 trẻ nhất của Alibaba. Từ lâu, anh đã là người tiên phong thúc đẩy hệ thống mã nguồn mở Qwen trong cộng đồng nhà phát triển toàn cầu.

Bài đăng của Lin Junyang chỉ sau một đêm đã nhận được hơn 5.000 lượt thích và hơn 700 bình luận tính đến 4 giờ sau đó. Phần lớn bày tỏ lòng biết ơn đối với nhóm Qwen và những đóng góp của họ cho cộng đồng mã nguồn mở đến từ các công ty AI như MiniMax, Unsloth và Ollam.

Theo các thông tin trên nền tảng truyền thông QQ của Tencent, sự rời đi của Lin Junyang có liên quan trực tiếp đến việc tái cấu trúc tổ chức của nhóm Qwen do Tongyi Lab của Alibaba thực hiện. Nhóm ban đầu hoạt động theo chiều dọc đã được chia thành nhiều nhóm chuyên môn hóa theo chiều ngang, làm giảm phạm vi quản lý của Lin Junyang.

Tại Alibaba, Lin Junyang có phong cách quản lý truyền cảm hứng để nhóm tự giác thực hiện công việc và cho phép mỗi nhóm nhỏ tự khám phá một cách độc lập. Ông tin rằng điều quan trọng nhất đối với mỗi người lãnh đạo nhóm nhỏ là tuyển dụng những người giỏi hơn chính mình.

Việc Lin Junyang rời đi một lần nữa thổi bùng tranh luận về các loại mã nguồn. Từng phản đối mã nguồn mở, Robin Li của Baidu cho rằng đây là “thuế trí tuệ”, vì chỉ mô hình đóng mới tạo doanh thu và vòng lặp đầu tư bền vững. Tuy nhiên, thành công của DeepSeek năm 2025 đã đảo chiều cục diện, buộc Baidu chuyển sang mở nguồn Wenxin.

Trong khi đó, ByteDance theo đuổi mô hình đóng để tối ưu hệ sinh thái sản phẩm nội bộ, coi AI là nguyên liệu kiếm tiền. Do đó, cuộc cạnh tranh dần xoay quanh khả năng tích hợp mô hình và sản phẩm.

Trong thị trường mã nguồn mở, DeepSeek và Qwen vẫn là hạ tầng quan trọng cho cộng đồng. Tuy nhiên, đối với một doanh nghiệp lớn, việc đạt được kết quả kinh doanh là một áp lực không thể tránh khỏi.