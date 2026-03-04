Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Tư duy ngược' của Xiaomi

  • Thứ tư, 4/3/2026 18:25 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Trong khi các ông lớn như Google và Samsung tập trung mạnh vào nhiếp ảnh điện toán, Xiaomi lại chọn con đường ưu tiên phần cứng vật lý.

Xiaomi đang đi ngược lại với xu hướng chung của ngành smartphone. Ảnh: Xiaomi.

Khi ra mắt bộ đôi 17 và 17 Ultra tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC 2026), Xiaomi hầu như không đề cập nhiều đến trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, khi trình diễn khả năng nhiếp ảnh trên hai mẫu máy này - bao gồm cả phiên bản 17 Ultra đặc biệt hợp tác cùng Leica, Xiaomi hoàn toàn giữ im lặng về yếu tố AI.

Theo ông Angus Ng, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng của hãng, đây hoàn toàn là một chiến lược có tính toán chứ không phải sự sơ suất.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc phá vỡ những giới hạn của phần cứng. Chỉ đến khi chúng tôi không thể tạo ra thêm đổi mới về mặt vật lý nữa, khi đó chúng tôi mới bắt đầu tính đến việc dồn lực cho mảng phần mềm” ông Ng chia sẻ với The Verge tại sự kiện MWC 2026.

Xiaomi đang đi ngược lại xu hướng chung của ngành công nghiệp smartphone toàn cầu. Trong khi Google và Samsung dồn lực vào nhiếp ảnh điện toán, Xiaomi lại ưu tiên sức mạnh phần cứng. Hãng tin rằng các thuật toán AI không thể thay thế hoàn toàn được chất lượng của thấu kính và cảm biến.

​Các dòng điện thoại cao cấp của Xiaomi hiện nay đều sở hữu cảm biến kích thước 1 inch. Đây là kích thước lớn nhất trên một thiết bị di động. Cảm biến lớn giúp thu nhận nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, giúp hạn chế tối đa việc phải dùng phần mềm để can thiệp vào độ sáng của ảnh.

Xiaomi anh 1

Các dòng flagship của Xiaomi hiện sở hữu cảm biến 1 inch, kích thước lớn nhất trên smartphone. Ảnh: Dominic Preston / The Verge.

​Sự hợp tác với Leica cũng là một bước đi chiến lược quan trọng của hãng. Leica không chỉ cung cấp thương hiệu mà còn tham gia vào thiết kế quang học.

Theo ông Ng, ​Google và Samsung đã rất thành công với khả năng chụp đêm nhờ AI. Tuy nhiên, hình ảnh từ các thiết bị này đôi khi trông quá giả tạo. Xiaomi muốn người dùng cảm nhận được chất liệu của ánh sáng thông qua ống kính. Họ không muốn bức ảnh bị chi phối hoàn toàn bởi các dòng mã lập trình.

​“Tất nhiên, chúng tôi vẫn tích hợp phần mềm và xử lý AI bên trong các cảm biến cũng như hệ thống hình ảnh hiện tại, chỉ là nó không quá lộ liễu như cách Samsung đang làm”, ông cho biết.

​Đại diện của Xiaomi cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của trải nghiệm nhiếp ảnh truyền thống. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng những người yêu thích nhiếp ảnh. Họ muốn có một chiếc điện thoại hoạt động như một máy ảnh thực thụ hơn là một chiếc máy tính xử lý ảnh.

“Khoảng 1-2 năm trước, khi chúng tôi thực sự dồn trọng tâm vào việc xử lý bằng AI, phản hồi từ người dùng nhận lại không hề tích cực như mong đợi", ông Ng tiếp tục.

Những đánh giá ban đầu cho thấy Xiaomi đã chứng minh được giá trị của vật lý. Việc sở hữu một cảm biến lớn và ống kính tốt giúp giảm bớt gánh nặng cho bộ vi xử lý. Điều này cũng giúp tốc độ chụp ảnh nhanh hơn và giảm độ trễ màn trập.

Về lý do tại sao Samsung lại chọn một hướng đi khác biệt, ông Ng đưa ra một quan điểm cá nhân đầy táo bạo: "Bởi vì phần cứng của họ không hề có sự nâng cấp, nên họ buộc phải dồn toàn bộ chiến lược vào mảng phần mềm".

Việt Anh

Xiaomi Thế giới Di động Xiaomi Xiaomi Samsung Google Apple Smartphone Xu hướng Camera Đi ngược Cảm biến

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

