Điện thoại Xiaomi đắt hơn Apple, Samsung ở Việt Nam

Các model điện thoại cao cấp đồng loạt tăng giá khi ra mắt ở Việt Nam những tháng qua. Trong đó, mẫu Xiaomi 17 Ultra hiện đắt hơn Samsung, Apple.

Biến thể Leitzphone của Xiaomi 17 Ultra.

Tác động từ khó khăn chuỗi cung ứng, đặc biệt là RAM và bộ nhớ lưu trữ, đang ảnh hưởng nhanh chóng lên giá smartphone mới ra mắt. Riêng ở thị trường Việt Nam, định giá sản phẩm còn bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá và chiến lược kinh doanh của các nhà sản xuất. Samsung, Apple đều nâng giá flagship bán chính hãng thời gian qua.

Tuy nhiên, Xiaomi mới là nhà sản xuất bán flagship giá cao nhất. Xuất phát là hãng điện thoại giá rẻ, mẫu 17 Ultra của hãng này hiện đắt tiền hơn cả Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max. Riêng model kết hợp với Leica vừa được giới thiệu giá đến 50 triệu đồng, là một trong những smartphone đắt nhất ở Việt Nam.

Mặt bằng giá mới

Apple khởi đầu cho việc tăng giá flagship ở Việt Nam khi nâng mẫu iPhone 17 Pro Max lên 38 triệu đồng. Nối bước, Samsung cũng đưa chiếc Galaxy S26 Ultra tới giá 37 triệu đồng. Như vậy, hai mẫu flagship quen thuộc lên giá khoảng 3 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm, bộ nhớ mặc định không đổi.

Tuy nhiên, sản phẩm có biên độ tăng giá cao nhất ở Việt Nam lại là smartphone của Xiaomi. Đời trước, Xiaomi 15 Ultra được niêm yết ở mức 35 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 17 Ultra đắt hơn 5 triệu đồng, lên mức 40 triệu đồng. Khác biệt là nhà sản xuất Trung Quốc nâng bộ nhớ mặc định lên mức 512 GB giữa thời bão giá chip nhớ.

Mẫu máy Giá niêm yết (Bản thấp nhất) So với tiền nhiệm Mức tăng iPhone 17 Pro Max 38 triệu iPhone 16 Pro Max (35 triệu) 3 triệu Galaxy S26 Ultra 37 triệu Galaxy S25 Ultra (34 triệu) 3 triệu Xiaomi 17 Ultra 40 triệu Xiaomi 15 Ultra (40 triệu) 5 triệu

Như vậy, sản phẩm cao cấp của Xiaomi đắt hơn flagship Samsung 3 triệu đồng và Apple 2 triệu đồng.

Việc một nhà sản xuất Trung Quốc đặt giá trên cả những hãng lớn truyền thống phá vỡ định kiến tồn tại nhiều năm về smartphone từ đất nước tỷ dân. Thực tế, Xiaomi đã kinh doanh flagship ở Việt Nam khoảng 5 năm. Sau Huawei, đây là công ty Trung Quốc kiên trì trong việc phân phối điện thoại cao cấp, vốn tiêu tốn nhiều nguồn lực nhưng không mang về doanh thu tương xứng.

Việc Xiaomi tự tin định giá cao có thể đến từ thành công của thế hệ trước. Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, model Xiaomi 15 Ultra năm ngoái nhanh chóng phá mốc 1.000 máy sau thời gian đầu mở bán, cháy hàng trên các hệ thống chính hãng.

Bản đặc biệt của Xiaomi 17 Ultra giá đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, việc thiết lập giá như trên cũng là một phần của chiến lược toàn cầu của Xiaomi. Tại châu Âu, giá flagship của hãng này cũng bắt đầu từ mức 1.500 euro, cao hơn Samsung, Apple cùng phân khúc.

Flagship Xiaomi có vượt trội?

Mẫu Xiaomi 17 Ultra vừa ra mắt thực tế không phải bản nâng cấp lớn. Camera chính của sản phẩm được bổ sung giải pháp LOFIC, vốn chống cháy sáng bằng công nghệ “chống tràn” điện tích. Ống kính tele cũng là dạng thu phóng liên tục, thay thế cho bộ 2 cảm biến như trước. Về mặt thông số, sản phẩm này vượt trội Apple và cao hơn Galaxy S26 Ultra.

Điểm bán hàng (Key Selling Point) từ dòng máy là việc kết hợp với Leica. Hãng máy ảnh Đức hỗ trợ yếu tố quang học và thuật toán xử lý ảnh, giúp thu hút người dùng quan tâm đến yếu tố này trên điện thoại. Ngoài ra, thiết bị này cũng có pin và sạc tốt hơn flagship từ hai nhà sản xuất lớn.

Mẫu Galaxy S26 Ultra thua Xiaomi về thông số, nhưng là lựa chọn quen thuộc hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Tuy nhiên, iPhone vẫn có lợi thế lớn ở hệ điều hành iOS và hệ sinh thái rộng. Chức năng quay phim của điện thoại Apple vẫn cao hơn đối thủ Android một bậc. Galaxy S26 Ultra không phải bản nâng cấp lớn, nhưng vẫn là lựa chọn quen thuộc hơn với người dùng toàn cầu.

Ngoài ra tại Việt Nam, flagship Xiaomi có chiến lược bán hàng khác biệt. Chiếc Xiaomi 15 Ultra niêm yết ở 35 triệu đồng nhưng nhóm khách hàng đặt sớm có thể mua với giá 27-28 triệu đồng khi trừ hết quà tặng kèm. Mẫu 17 Ultra vừa ra mắt hiện cũng được giảm 4 triệu đồng với hình thức tương tự, hạ mức giá xuống ngang iPhone 17 Pro Max.

Vòng đời sản phẩm Xiaomi cũng khá ngắn với lượng hàng nhập vừa phải. Sau đợt bán hàng đầu tiên, hãng không còn chạy chương trình khuyến mãi, quảng cáo thường xuyên. Do vậy, giá bán thực tế của sản phẩm cũng chỉ ngang tầm Samsung, Apple.

Đổi lại, chiến lược này hạn chế việc mất giá sâu ở cuối vòng đời như hãng Hàn Quốc, khiến người dùng có tâm lý chờ đợi thay vì mua sớm.