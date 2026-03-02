Tuyển eSports Việt Nam tham dự World Cup 2026

Sau những thành công tại mùa giải trước, đội tuyển eFootball Việt Nam chính thức xác nhận sẽ tiếp tục góp mặt tại đấu trường FIFAe World Cup 2026.

Đội tuyển eFootball Việt Nam cũng đã góp mặt tại FIFAe World Cup 2025 nhưng đáng tiếc đã không vượt qua vòng bảng. Ảnh: Konami.

Tiếp nối kinh nghiệm từ mùa giải trước, đội tuyển eFootball Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế tại FIFAe World Cup 2026 - kỳ đại hội kỷ lục với hơn 110 quốc gia tham dự. Khác với các giải đấu đơn lẻ, FIFAe World Cup 2026 tạo điều kiện tối đa cho cộng đồng game thủ khi tổ chức thi đấu trên đa nền tảng.

Đội tuyển eFootball Việt Nam sẽ tham gia tranh tài cả ở 2 hạng mục, gồm eFootball Console cho người chơi trên các hệ máy PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S, Xbox One và PC, cùng eFootball Mobile cho người chơi trên các thiết bị di động (iOS và Android).

Đội tuyển eFootball Việt Nam sẽ tham gia tranh tài cả ở 2 hạng mục Console và Mobile. Ảnh: Konami.

Đáng chú ý, thể thức thi đấu tại vòng chung kết thế giới năm nay sẽ có sự thay đổi quan trọng khi chuyển sang thi đấu theo đội 2v2. Điều này đòi hỏi các vận động viên không chỉ có kỹ năng cá nhân xuất sắc mà còn phải có khả năng phối hợp đồng đội ăn ý.

Để chạm tay vào tấm vé đại diện quốc gia, các game thủ Việt Nam phải trải qua lộ trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Giai đoạn đầu tiên là vòng loại trực tuyến trong game (Challenger Series) đã diễn ra vào tháng 2.

Kết quả từ Vòng 3 (Ranking) trong game sẽ là căn cứ quan trọng nhất để Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) xem xét và lựa chọn những ứng viên tiềm năng.

VIRESA là đơn vị chính thức phối hợp cùng KONAMI và FIFA để triển khai các hoạt động tuyển chọn đội tuyển quốc gia eFootball Việt Nam. Họ sẽ giám sát quá trình thi đấu vòng loại và đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách vận động viên đại diện quốc gia dựa trên thành tích và các tiêu chuẩn chuyên môn. Thông tin chi tiết về danh sách đại diện Việt Nam cũng như lộ trình thi đấu cụ thể sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh truyền thông chính thức của VIRESA.

FIFAe World Cup 2026 là giải đấu thể thao điện tử chính thức do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức. Các game thủ hàng đầu đại diện cho quốc gia sẽ tranh tài trong tựa game eFootball. Để chọn ra những gương mặt xuất sắc, FIFA sẽ phối hợp cùng Konami tổ chức chuỗi giải đấu toàn cầu để các Hiệp hội bóng đá quốc gia đánh giá và tuyển chọn tuyển thủ chính thức.

Trước khi hướng tới FIFAe World Cup 2026, eFootball Việt Nam đã có kỳ tích lọt vào Tứ kết AFC eAsian Cup 2023. Trong lần đầu tiên AFC tổ chức sân chơi này, các tuyển thủ đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và đánh bại Tajikistan ở vòng 1/8 trước khi dừng bước đầy tiếc nuối trước đối thủ mạnh Saudi Arabia và lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á.