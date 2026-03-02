Internet Iran chỉ còn 1% lưu lượng

Hơn 48 giờ trôi qua, Internet tại Iran vẫn chỉ hoạt động ở mức 1% so với bình thường. Nguyên nhân đến từ cả lệnh chặn mạng của chính quyền lẫn tấn công mạng từ Mỹ và Israel.

Tác động từ cả chính quyền Iran và những cuộc tấn công bên ngoài khiến Internet nước này gần như ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters.

Iran đang chìm trong tình trạng tắt mạng gần như hoàn toàn. Theo dữ liệu công bố sáng 2/3 của tổ chức giám sát Internet độc lập NetBlocks, kết nối toàn quốc chỉ đạt khoảng 1% mức bình thường. Đây là ngày thứ hai liên tiếp tình trạng này kéo dài.

NetBlocks xác định đây là vụ tắt mạng do chính quyền Iran chủ động áp đặt. Đây là chiến lược quen thuộc của chính quyền Iran, NetBlocks nhận định.

Trước đó, nước này cũng chặn gần như hoàn toàn Internet vào tháng 1, trong bối cảnh biểu tình lan rộng.

Chuyên gia phân tích Internet Doug Madory nhận định trên X rằng lượng truy cập nhỏ giọt còn lại có thể đến từ hệ thống danh sách trắng mới của chính phủ. Hệ thống này tạo ra các ngoại lệ kết nối dành cho các nhóm trung thành với chính quyền.

App cầu nguyện BadeSaba bị hack, đăng một loạt lời kêu gọi người Iran đầu hàng. Ảnh: Wired.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy Mỹ và Israel cũng tiến hành tấn công mạng song song với không kích vào cơ sở hạ tầng Internet của Iran.

Theo Reuters, các tác nhân từ phía Mỹ - Israel đã nhắm vào nhiều trang tin tức thân chính phủ Iran bằng các đòn hack và tấn công mạng. Ứng dụng lịch tôn giáo BadeSaba với hơn 5 triệu lượt tải cũng bị xâm nhập. Kẻ tấn công hiển thị thông báo kêu gọi lực lượng vũ trang "buông vũ khí và đứng về phía nhân dân".

Chiều ngược lại cũng đang được cảnh báo. Khi Iran tiến hành các đòn phản công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu Mỹ và đồng minh ở Trung Đông, các nhóm thân Iran cũng có thể mở mặt trận mạng.

Ông Meyers cũng chỉ ra rằng trong các cuộc xung đột trước, các tác nhân mạng của Tehran thường nhắm vào năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu, tài chính, viễn thông và y tế. Đây là những lĩnh vực có thể gây áp lực tối đa lên đối phương.