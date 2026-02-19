Hàng triệu HLV mạng 'ôm hận' vì cầu thủ Arsenal

Giữa tuần này, trận đấu giữa Arsenal và Wolves là cuộc so tài duy nhất ở Ngoại hạng Anh do lịch thi đấu ban đầu của vòng 31 diễn ra trùng với thời điểm tổ chức trận chung kết Carabao Cup tại Wembley giữa Arsenal và Man City vào tối 22/3. Do đó, theo luật của tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League (FPL), đây sẽ là vòng đấu mà các cầu thủ của Arsenal được nhân đôi số điểm.

Chỉ phải đối đầu Wolves, CLB đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 chiến thắng từ đầu mùa, dễ hiểu khi hàng triệu người chơi FPL chọn dùng chip Captain (nhân đôi điểm số) cho Gabriel - hậu vệ đang có số điểm kiếm được nhiều nhất trong game. Thậm chí, theo thống kê từ ban tổ chức, trung vệ của Arsenal còn được hơn 622.000 người chơi dùng chip Triple Captain (nhân 3 điểm số). Đây cũng là con số kỷ lục trong lịch sử FPL với một trung vệ.

Ứng viên số một cho ngôi vô địch nhanh chóng dẫn trước 2 bàn, trong đó Gabriel có đường chuyền kiến tạo xé toang hàng thủ Wolves để Piero Hincapie băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên, sự chủ quan, hời hợt của hàng thủ trong những phút cuối tạo điều kiện để chủ nhà vùng lên mạnh mẽ, qua đó giành lại một điểm quý giá.

Với việc để thủng lưới hai bàn, Gabriel vòng này chỉ mang về 7 điểm cho các game thủ. Với các HLV online đã mạo hiểm dùng chip Triple Captain, con số này là 21 điểm và có thể coi như là một lựa chọn rất tệ trong phần còn lại của mùa giải. Theo luật của FPL, người chơi chỉ có hai lần dùng chip Triple Captain, chia làm hai lần ở nửa đầu mùa giải (vòng đấu 1–19) và nửa sau của giải đấu.

Một cầu thủ khác của Arsenal cũng gây thiệt hại lớn cho các người chơi FPL ở vòng 26 là Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển có số lượt chuyển nhượng cao nhất vòng này với 578.699 người chơi, nhưng tổng cộng chỉ mang về 3 điểm sau hai trận đấu. Trước đó, chân sút này đã mang về tới 19 điểm ở vòng 24 và 25.

Cầu thủ hiếm hoi của "Pháo thủ" tỏa sáng vòng đấu này là Declan Rice khi mang về 14 điểm trong hai trận đấu của vòng 26 với một kiến tạo. Theo thống kê, cầu thủ người Anh hiện là tiền vệ Arsenal được lựa chọn nhiều nhất trong FPL.

Vòng đấu 26 hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến ngôi đầu BXH của FPL khi có đến 70% người chơi trong top 10.000 lựa chọn Gabriel cho chip Captain. Trong đó, chỉ có gần 9% người chơi lựa chọn Declan Rice.

Trong Fantasy Premier League, người chơi sẽ được cấp 100 triệu bảng để mua sắm 15 cầu thủ bao gồm 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Giá trị của cầu thủ sẽ không giống ngoài đời thực.

Cụ thể, giá trị cầu thủ sẽ dựa trên khả năng lấy điểm. Nó cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên phong độ. Đây là bảng tính điểm của trò chơi, dựa trên màn trình diễn ngoài đời. Điểm chủ yếu đến từ khả năng ghi bàn, kiến tạo nên các tiền vệ phòng ngự như Kante rất ít được sử dụng.

Theo cách tính điểm trong FPL, cầu thủ thi đấu hơn 60 phút được cộng 2 điểm. Mỗi kiến tạo sẽ được tính 3 điểm, trong khi ghi bàn sẽ được cộng từ 4-6 điểm tùy vị trí thi đấu của cầu thủ đó (tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ).

Một trong những luật quan trọng nhất ở FPL là mỗi HLV sẽ có duy nhất một quyền chuyển nhượng miễn phí sau mỗi vòng đấu, cộng dồn tối đa 2 lần. Nếu mua bán quá số lần quy định, HLV sẽ bị trừ điểm.

Ban tổ chức cũng mang đến cho HLV nhiều phần thưởng hấp dẫn nếu đạt thành tích cao trong game. Cụ thể, nếu là nhà vô địch thế giới sau mùa giải, HLV sẽ được du lịch miễn phí 7 ngày ở Anh, xem 2 trận tại giải Ngoại hạng và các vật phẩm khác. HLV có thể xem chi tiết ở mục Prizes trên trang chủ.