Bruno Fernandes đem lại niềm vui cho hàng triệu HLV mạng

Tối 7/2, MU có thắng lợi thứ 4 liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Carrick khi đánh bại Tottenham 2-0, qua đó đảm bảo vị trí chắc chắn trong top 4 của Ngoại hạng Anh sau vòng 25. Trong 3 trận trước đó cương vị HLV tạm quyền, Carrick giúp MU giành những chiến thắng quan trọng trước Man City, Arsenal và Fulham.

Cái tên Bruno Fernandes tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng từ khi trở lại sau chấn thương, với khoảnh khắc ghi bàn đẳng cấp giúp MU giữ nhịp và giải tỏa áp lực vào cuối trận. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện đã có 6 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, đi kèm với đó là 12 pha kiến tạo.

Không chỉ mang lại niềm vui trên sân cỏ, Bruno Fernandes còn giúp hàng triệu người chơi tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League (FPL) tại vòng 25 tiếp tục ăn mừng lớn với số điểm quý giá mang lại nhờ dùng chip Captain (nhân đôi điểm số) chính xác.

Theo thống kê từ BTC, đã có tới hơn 1,5 triệu HLV tin tưởng lựa chọn nhạc trưởng MU mang chip Captain trong vòng đấu này. Thậm chí, nếu xét trong số 10.000 người chơi dẫn đầu BXH của FPL, có tới gần 60% HLV lựa chọn Bruno Fernandes làm đội trưởng.

Với 10 điểm mang về, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giúp cho các HLV bỏ túi khoảng 20 điểm tại vòng 25 do dùng chip nhân đôi điểm số. Nếu tính trong 10 trận gần đây nhất, Bruno Fernandes mới chỉ có duy nhất một lần khiến các HLV phải thất vọng khi không có bàn thắng hay kiến tạo. Tổng cộng, số 8 của MU đã mang về tới 87 điểm trong 10 trận gần nhất. Nhiều chuyên trang tư vấn đội hình FPL đều đồng loạt cho rằng Bruno Fernandes hiện là cầu thủ đáng sở hữu nhất trong game với phong độ ổn định.

Cầu thủ bùng nổ nhất trong loạt trận ngày 7/2 là Cole Palmer với hat-trick giúp Chelsea đánh bại Wolves 3-1. Ba bàn thắng vào lưới Wolverhampton đưa cựu sao Man City đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách là cầu thủ đầu tiên lập 3 cú hat-trick khi hiệp một còn chưa kết thúc.

Cùng với Joao Pedro mang về 8 điểm tại vòng đấu này, những người chơi là fan Chelsea đã có một vòng đấu hiệu quả với 28 điểm được hai cầu thủ này mang về. Sự trở lại của Cole Palmer hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng chú ý. Ở mùa giải trước, chân sút của Chelsea đã xô đổ nhiều kỷ lục và được công nhận là khoản đầu tư giá trị nhất trong lịch sử FPL.

Trong Fantasy Premier League, người chơi sẽ được cấp 100 triệu bảng để mua sắm 15 cầu thủ bao gồm 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Giá trị của cầu thủ sẽ không giống ngoài đời thực.

Cụ thể, giá trị cầu thủ sẽ dựa trên khả năng lấy điểm. Nó cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên phong độ. Đây là bảng tính điểm của trò chơi, dựa trên màn trình diễn ngoài đời. Điểm chủ yếu đến từ khả năng ghi bàn, kiến tạo nên các tiền vệ phòng ngự như Kante rất ít được sử dụng.

Theo cách tính điểm trong FPL, cầu thủ thi đấu hơn 60 phút được cộng 2 điểm. Mỗi kiến tạo sẽ được tính 3 điểm, trong khi ghi bàn sẽ được cộng từ 4-6 điểm tùy vị trí thi đấu của cầu thủ đó (tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ).

Một trong những luật quan trọng nhất ở FPL là mỗi HLV sẽ có duy nhất một quyền chuyển nhượng miễn phí sau mỗi vòng đấu, cộng dồn tối đa 2 lần. Nếu mua bán quá số lần quy định, HLV sẽ bị trừ điểm.

Ban tổ chức cũng mang đến cho HLV nhiều phần thưởng hấp dẫn nếu đạt thành tích cao trong game. Cụ thể, nếu là nhà vô địch thế giới sau mùa giải, HLV sẽ được du lịch miễn phí 7 ngày ở Anh, xem 2 trận tại giải Ngoại hạng và các vật phẩm khác. HLV có thể xem chi tiết ở mục Prizes trên trang chủ.