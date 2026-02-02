Hơn 1 triệu HLV online bùng nổ với Bruno Fernandes

Đêm 1/2, MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League. Bruno Fernandes một lần nữa chứng minh tầm quan trọng trong lối chơi khi có cú đúp kiến tạo.

Không chỉ mang lại niềm vui trên sân cỏ, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn giúp hàng triệu người chơi tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League (FPL) tại vòng 23 ăn mừng với số điểm quý giá mang lại nhờ dùng chip Captain (nhân đôi điểm số) chính xác.

Cụ thể, theo thống kê từ ban tổ chức, Bruno Fernandes (giá 9,5 triệu bảng) tại vòng 24 Ngoại hạng Anh nhận được sự tin tưởng lớn nhất trong hơn 4 năm qua, với hơn 1,1 triệu người chơi FPL tin tưởng chọn làm đội trưởng trong đội hình - đồng nghĩa với việc siêu sao MU sẽ mang về gấp đôi số điểm kiếm được ở vòng này.

Với 10 điểm có được nhờ cú đúp kiến tạo, Bruno Fernandes đã có trận đấu thứ 7 giành hơn 10 điểm trong FPL mùa này. Để so sánh, thành tích này chỉ kém duy nhất Erling Haaland trong toàn bộ các cầu thủ tại Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh Bruno, một cầu thủ MU khác cũng bùng nổ ở vòng 24 FPL là Casemiro. Không chỉ là người ghi bàn mở tỷ số vào lưới Fulham, tiền vệ 33 tuổi còn cho thấy nhãn quan chiến thuật và đẳng cấp kỹ thuật với pha kiến tạo dành cho Cunha. Thành tích này giúp Casemiro mang về 13 điểm tại vòng này, đồng thời cũng cán mốc hơn 100 điểm tại FPL.

Trái ngược với niềm vui của những game thủ lựa chọn cầu thủ MU, hơn 5,6 triệu game thủ kiên trì với lựa chọn Erling Haaland ( giá 15 triệu bảng) cho chip Captain tiếp tục có một vòng đấu kém cỏi khi chân sút này chỉ mang về vỏn vẹn 5 điểm.

Đáng lo hơn, sau giai đoạn bùng nổ hồi đầu mùa, chân sút người Na Uy đã tịt ngòi 6/7 trận đấu gần nhất. Tổng cộng, Haaland chỉ mang về 20 điểm trong 7 vòng đấu gần nhất và khiến nhiều game thủ "lỗ nặng" khi đã đầu tư số tiền rất lớn cho chân sút này.

Một cầu thủ khác cũng có vòng đấu "thảm họa" là Bukayo Saka khi anh bất ngờ gặp chấn thương lúc khởi động và không thể ra sân. Theo thống kê, có gần 2 triệu người chơi tại vòng 24 sở hữu cầu thủ này trong đội hình.

Trong Fantasy Premier League, người chơi sẽ được cấp 100 triệu bảng để mua sắm 15 cầu thủ bao gồm 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Giá trị của cầu thủ sẽ không giống ngoài đời thực.

Cụ thể, giá trị cầu thủ sẽ dựa trên khả năng lấy điểm. Nó cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên phong độ. Đây là bảng tính điểm của trò chơi, dựa trên màn trình diễn ngoài đời. Điểm chủ yếu đến từ khả năng ghi bàn, kiến tạo nên các tiền vệ phòng ngự như Kante rất ít được sử dụng.

Theo cách tính điểm trong FPL, cầu thủ thi đấu hơn 60 phút được cộng 2 điểm. Mỗi kiến tạo sẽ được tính 3 điểm, trong khi ghi bàn sẽ được cộng từ 4-6 điểm tùy vị trí thi đấu của cầu thủ đó (tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ).

Một trong những luật quan trọng nhất ở FPL là mỗi HLV sẽ có duy nhất một quyền chuyển nhượng miễn phí sau mỗi vòng đấu, cộng dồn tối đa 2 lần. Nếu mua bán quá số lần quy định, HLV sẽ bị trừ điểm.

Ban tổ chức cũng mang đến cho HLV nhiều phần thưởng hấp dẫn nếu đạt thành tích cao trong game. Cụ thể, nếu là nhà vô địch thế giới sau mùa giải, HLV sẽ được du lịch miễn phí 7 ngày ở Anh, xem 2 trận tại giải Ngoại hạng và các vật phẩm khác. HLV có thể xem chi tiết ở mục Prizes trên trang chủ.